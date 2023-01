Der Versuch, die West-Berliner Exklave Steinstücken zu erklären

Das erste Kapitel wie ein Krimi: dramatische Verhaftung eines gewissen Georg, Handschellen, Sirene, „Bellen. Husten. Lachen.“ Dann U-Haft und Verhör: „Geben Sie alles zu. Wir wissen alles.“ Die Festnahme macht Georg schwer zu schaffen; sie ist der Grund, warum er von Steinstücken erzählt. Hier kommt dieser Georg an, in einer West-Berliner Exklave im Südwesten der Stadt. Er zieht bei einem Faßbinder ein und lernt nach und nach die verschrobenen und ärmlichen Bewohner des Dorfes kennen, den Maler Nick, den Krämer Pluskow und die Brinkmann, über die es „eine Menge Geschichten“ gab. Ihre „Gewohnheiten sind dürftig, sie schweigen lieber, als dass sie reden, sie misstrauen einander und erst recht jedem Fremden.“

Georg ist das Alter Ego von Rolf Haufs (1935–2013), aufgewachsen in Rheydt, dem Geburtsort von Joseph Goebbels, Haufs erwähnt ihn öfter. Er war gelernter Exportkaufmann, kam 1960 nach West-Berlin und ließ sich in diesem Steinstücken nieder, den Mauerbau erlebte er also aus nächster Nähe. Er hatte kein Abitur, las aber schon als Jugendlicher die modernen Klassiker: Proust, Trakl, Joyce, Kafka. Er hatte Kontakte zur schreibenden Szene, nahm an den Treffen der Gruppe 47 teil, fast 30 Jahre war er Literaturredakteur beim SFB. Bei der Vorstellung des Buchs in der Akademie der Künste bezeichnete ihn seine letzte Lebensgefährtin, die Autorin Kerstin Hensel, als „komplexen Charakter“. Fürwahr. Ich bin da nicht ganz unvoreingenommen, er war mein erster Redakteur, und er war nicht einfach. Er verstand sich als Lyriker, seine Arbeit beim Rundfunk war nur der sichtlich ungeliebte Brotjob.

Es gibt kaum einen ruhigen Satz

Übrigens ist seine Lyrik fast erzählender als seine Prosa. Das Auffälligste an diesem Roman über sich selbst ist der atemlose Stil. Zerstückelte Sätze mit reihenweise Kommata, selbst der Gang eines alten Mannes hört sich – allein durch die Anzahl der Beiwörter – gehetzt an: „schluffende, müde, alte Schritte, tapsend“. Es gibt kaum einen ruhigen Satz in diesem Buch. Vielleicht fand er wie Pascal (ob er den damals auch schon gelesen hatte, ist eine andere Frage) die Ruhe unerträglich, weil der Mensch darin seine Nichtigkeit, seine Ohnmacht fühlt?

Ein anderes Kennzeichen ist die Detailversessenheit – Vorbild könnten Texte wie „Der Schatten des Körpers des Kutschers“ von Peter Weiss gewesen sein, der wiederum vom Nouveau Roman beeinflusst worden war. Andrerseits ist es das Merkmal eines großen Autors: dass er Details und Hast nicht beschreibt, sondern dass sein Text selber Gehetztheit sein will. Es ist die Utopie der Unmittelbarkeit. Schrift und Leben sollen zur Deckung gebracht werden. So darf man einen Satz im Nachwort vielleicht umgedreht formulieren: „Alles im Roman ist authentisch, nichts ist wahr.“

„Mein Leben ist in Stücke“, schrieb Haufs 1984 in einem Gedicht. Schwermut, womöglich auch Verfolgungswahn bedrängten ihn immer. Krieg, Nationalsozialismus, die Zerrissenheit zwischen Ost und West waren seine „Lebenslasten“. Der Roman – jetzt erstmals veröffentlicht – wirkt fragmentarisch, erweist sich aber als Rahmengeschichte. Am Ende kommt er auf das Verhör vom Anfang zurück, der letzte Satz, ein selten ruhiger, lautet: „Dann versuchte er, S. zu erklären.“ Haufs, der mit 77 Jahren starb, war 25, als er „Steinstücken“ schrieb.

Rolf Haufs: Steinstücken. Mit einem Nachwort von Kerstin Hensel. Quintus, Berlin 2022. 175 Seiten, 22 Euro