„Der Vorweiner“ von Bov Bjerg: Bärbel Wagenweidel stürzt vom Balkon

Unser Jahrhundert neigt sich dem Ende zu. Vieles ist eingetroffen, wovor Klimaaktivisten, Natur- und Wirtschaftswissenschaftler gewarnt haben. Bov Bjerg, der uns mit „Auerhaus“ eine Gruppe Jugendlicher ans Herz drückte und mit „Serpentinen“ einen ziemlich verzweifelten Vater mit seinem kleinen Sohn auf Reisen schickte, lässt seinen neuen Roman in einer ungemütlichen Zukunft spielen. Nordresteuropa existiert nur noch, weil es auf einen Betonsockel gesetzt wurde. So einiges, wie zum Beispiel ein Großteil der Niederlande, ging dabei baden. Österreich ist an Vetternwirtschaft erstickt, in der Schweiz ist alles Gold verfault. „Der Vorweiner“ heißt das Buch, weil es sich mit einem für die neuen Zeiten wesentlichen Ritual beschäftigt: Die Leute der Oberschicht müssen noch zu Lebzeiten dafür sorgen, dass bei ihrer Totenfeier jemand Tränen für sie vergießt.

Früher, wir Leser wissen das, haben die Menschen noch umeinander geweint; zur Handlungszeit ist jeder Mensch dem anderen nur ein Geschäftspartner – im Todesfalle also einer ohne Funktion. „Die Auslagerung der Trauer“, dachte Anna, eine der beiden tragenden Figuren des Romans, „war ein beträchtlicher zivilisatorischer Fortschritt, vielleicht der größte, seit Semmelweis und Pettenkofer die Bedeutung der Hygiene erkannt hatten.“ Es weht ein Wind der Empathielosigkeit.

Willkommenslager Neuschwanstein

Im ersten Kapitel des Romans macht sich Anna auf die Suche nach einem Vorweiner. Sie hat die Menopause hinter sich und den letzten Lebensabschnitt vor Augen. Zwar hat sie in „Vorweinforen“ gelesen, dass die Männer, „die direkt am Golf von Guinea aufgewachsen waren“, die besten ihres Fachs seien, aber die sind kaum zu bekommen. Im Gespräch mit der Maklerin, die sich durch ungezügeltes Lachen als Vertreterin der Niederschicht zu erkennen gibt, scheiden Polen, Österreicher und Schweizer aus. Schließlich wird im Willkommenslager Neuschwanstein ein Niederländer gewählt. Der ist in Ordnung, nur nicht einfach zu ernähren.

Bov Bjerg hat sich die Zukunft sehr genau ausgemalt. Neben ulkige Gegenwartsversatzstücke stellt er Überhöhungen der aktuellen Debatten, etwa mit einem Stromzaun um Resteuropa und der klimabedingten Regengrenze. Der Autor, der in Berlin nicht nur eine Lesebühne mitgegründet hat und seit 25 Jahren beim „Kabarettistischen Jahresrückblick“ mit Kollegen wie Horst Evers komische Dinge in Verkleidung veranstaltet, hat einen an der Politsatire geschulten Humor. Als Demonstranten aus der Niederschicht den Verkehr stören, empört sich eine Oberschichtlerin: „Protestieren, weil sie kein Geld haben! Die haben überhaupt kein Recht zu protestieren! Gerade weil sie kein Geld haben!“

Zweite Hauptfigur ist B wie Berta, die Tochter von A wie Anna. Das Telefon-Alphabet soll sie vielleicht als Prototypen markieren. Berta arbeitet als „Klickbeuterin“, was sofort an das Clickbaiting denken lässt, die heute bereits übliche Praxis, Online-Artikel mit Reizworten so aufzuplustern, dass sie mehr Seitenabrufe generieren. „Sie hat einen Meister in Modern Journalism Schrägstrich Neuzeitliche Schreibe fürs Hören.“ Über den Roman verteilen sich Arbeitsproben von ihr, in ihrer plakativen Sprache und Skandalisierung stehen die für so etwas wie Boulevardjournalismus 3.0 – gruselkomisch. Als eine Art Kontrollinstanz, zuweilen auch als Kommentar, taucht außerdem das „Gottesauge, Bild im Bild“ auf, das an den Orwell’schen Big Brother denken lässt, aber auch an eine Weiterentwicklung unserer jetzt schon megaschlauen Uhren und Telefone. Das Gottesauge weiß mehr über Mutter und Tochter als sie selbst.

Nicht genug also, dass die Verhältnisse nicht herkömmlich realistisch sind, auch für die Erzählweise wählt Bov Bjerg ungewöhnliche Wege. Berta bestimmt meist die Perspektive des Romans, mal in erster, mal in dritter Person, manchmal gleichzeitig: „B. wie Berta ist stolz darauf, wie schnell ich den Text hab runterschrubben können.“ Berta ist, siehe oben, nicht zu trauen. Sie trifft regelmäßig einen Pizzaboten, den sie zu einer hässlichen sexuellen Handlung dirigiert und nicht nur das. Nach Jahrhunderten der Unterdrückung der Frau geht es hier nun andersherum.

Berta zeichnet ihre Kurztexte mit dem Kürzel ASN, das steht für Agentur für spannende Nachrichten. Da werden neben dem Bundestag mehrere Kolonien von Ohrenkakteen abgeholzt, weil auf ihnen eines Morgens „die Karikaturen von früheren resteuropäischen Regierungschefs zu erkennen“ sind. Oder Restrussland bekämpft vermeintliche Aufständische mit Einhornbrause. Es sind aber nur getarnte eigene Milizen. Zum Schluss der Meldung heißt es: „Wir wollen unseren Hörer:innen die Schreie der restrussischen Soldaten nicht vorenthalten.“ Die ASN-Meldungen schließen fast immer mit Geheul, was stutzen lässt, da das Mitgefühl in der dystopischen Gesellschaft ausgestorben ist. Einmal schreit „Bärbel Wagenweidel, die Vorsitzende der Sozialnationalen Partei Resteuropas“ beim Sturz vom Balkon.

Mitgefühl unerwünscht

Im Roman lernen wir übrigens Berta zuerst kennen, in den Kapiteln 2 und 3, die zu Anfang stehen. Das erste Kapitel, worin laut Unterzeile „endlich gezeigt wird, wie alles beginnt“, sich Anna also den Vorweiner sucht, beginnt auf Seite 39. Danach folgt das vierte wieder mit Berta, dann geht es in traditioneller Nummerierung weiter, in der Regel abwechselnd mit A oder B im Zentrum. Zeitsprünge gibt es allerdings trotzdem.

Wie jeder kluge Science-Fiction-Autor erzählt auch Bov Bjerg seine Vision, weil sie ihn von heute aus interessiert. Wir lesen: So sehr wir uns jetzt mit Widersprüchen herumplagen, später wird es nur schlimmer. Doch nicht deshalb, sondern auch wegen Bov Bjergs verzwickter, nicht immer einleuchtender Konstruktion stellt sich im Verlauf ein wenig Ermattung ein. Und auch, weil keine der Figuren, weder die tragischen Gewinner der Zukunftsgesellschaft noch die unbeholfenen Unterschichtler, zur Identifikation angelegt ist. Das macht es etwas beschwerlich, ihnen und der Handlung um Leben und Tod zu folgen, wenn auch der satirische Scharfsinn des Autors immer wieder auflachen lässt. Am Himmel wartet Grau in allen Stufen, meistens ein Grau, „dessen Grau dermaßen grau zu sein versucht, dass es einem vorkommt, als wollte es sich vor sich selbst verstecken“. Erstaunlicherweise gibt es in diesem oft komisch schlechtgelaunten Buch am Ende so etwas wie Hoffnung. Das sollte verraten werden.



Bov Bjerg: Der Vorweiner. Roman. Claassen, Berlin 2023. 240 Seiten, 24 Euro