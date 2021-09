Berlin - Den Tod an die Wand zu reden und damit zumindest aufzuhalten, hat eine lange Tradition. Scheherazade bot das auf höchstem Niveau, aber es gibt auch all die Western, in denen man als beste Freundin des schlimmen Fingers diesen davor warnen müsste, dem Helden auch nur zwei Sekunden zuzuhören. Das Gute kann doch nur siegen, weil das Böse sich noch auf ein paar Worte eingelassen hat. Auch der schmale Roman „Der Sommer, als Mutter grüne Augen hatte“ spielt auf seine Weise eine Variante des Themas durch. Das Schlimme ist in diesem Fall bereits geschehen, aber der Erzähler erzählt kräftig dagegen an, es auch uns mitzuteilen. An den entscheidenden Punkt zu kommen, an die entscheidenden Punkte. Mehr als ein Unheil ist geschehen.

Die Autorin Tatiana Tibuleac, 1978 in Chisinau (heute Moldawien) geboren, lebt seit 13 Jahren in Paris, hat ihren Debütroman aber auf Rumänisch geschrieben. Geglückt ist die schöne deutsche Fassung von Ernest Wichner, der Tibuleacs bilderreiche Sprache – die bilderreiche Sprache des Erzählers – so wiedergibt, dass das Übersetzte daran nicht mehr zu spüren ist. Zwar hat der Erzähler die Bilder stets zur Hand, aber sie sind wirklich treffend. Er löst sein Gesicht von der Fensterscheibe wie ein verbrauchtes Abziehbild. Sie geht an ihm wie an einer Pfütze vorbei. Er schmiegt sich an sie wie eine Wunde ans Pflaster. Das Kind lacht wie ein an den Fußsohlen gekitzelter Regenbogen.