Deutsch-Israelische Literaturtage abgesagt: Der Austausch muss weitergehen

Die Deutsch-Israelischen Literaturtage, die unter dem Titel „Mit offenen Augen“ am 10. und 12. Oktober in Berlin geplant waren, finden nicht statt. Das teilte die Heinrich-Böll-Stiftung als Veranstalter am Montagmorgen mit. Sechs Autorinnen und Autoren aus Israel, Deutschland und Österreich – Helene Bukowski, Dinçer Güçyeter, Marie Gamillscheg, Ayelet Gundar-Goshen, Yehonatan Herbelin und Tamar Weiss Gabbay – sollten sich in Lesungen und Gesprächen den Fragen stellen, was angesichts der gegenwärtigen Krisen die Augen öffnen könne und neue Wege finden lasse. „Mit dem Angriff der Hamas auf Israel am Wochenende hat sich die Situation komplett verändert. Wir halten es jetzt nicht für angesagt, die Literaturtage in der geplanten Form und zum jetzigen Zeitpunkt stattfinden zu lassen, und müssen sie daher leider absagen“, heißt es in der Erklärung, die mit dem Satz schließt: „Unsere Gedanken sind bei den Autorinnen und Autoren in Israel.“

Sie wären mit Kolleginnen und Kollegen in Berlin aufgetreten: Tamar Weiss Gabbay (l.) schreibt für Erwachsene und Kinder. 2022 erhielt sie den Brenner Literature Prize. Yehonatan Herbelin (r.) thematisiert in seinem Debütroman „I was there“ Erfahrungen, die er als Soldat während des Gaza-Krieges 2014 gemacht hat. Heinrich Böll Stiftung

Die Heinrich-Böll-Stiftung und das Goethe-Institut veranstalten die Deutsch-Israelischen Literaturtage seit 2005 im jährlichen Wechsel in Tel Aviv und in Berlin. Die Lese- und Gesprächsreihe fördert den Austausch zwischen beiden Ländern und versucht, ein großes Publikum dafür zu interessieren. Jan Philipp Albrecht, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, sagt im Gespräch mit der Berliner Zeitung, für die Stiftung seien die Deutsch-Israelischen Literaturtage ein Fixpunkt der Arbeit: „Gerade weil wir den Austausch über Positionen und deren Sichtbarkeit mit den Mitteln der Literatur für so entscheidend halten. Das ist im Sinne von Heinrich Böll, der die Kommunikation über die Grenzen hinweg gesucht hat. Gerade jetzt ist es umso wichtiger, dass die Perspektive dieser Menschen aus Israel weiter auch in unsere Gesellschaft transportiert wird. Deshalb tut es auch so weh, die Autorinnen und Autoren jetzt nicht in Berlin haben zu können. Es ist unser Anliegen, die Literaturtage möglichst bald nachzuholen.“

Heinrich Böll Stiftung Zur Person Jan Philipp Albrecht ist seit Juni 2022 Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung. Davor war er vier Jahre Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein und neun Jahre als Abgeordneter im Europäischen Parlament, in das er 2009 als jüngstes deutsches Mitglied eingezogen ist. Er studierte Rechtswissenschaften in Bremen, Brüssel und an der Humboldt-Universität zu Berlin und absolvierte beide juristische Staatsexamina.

Versöhnung und Verständigung sind in weite Ferne gerückt

Jan Philipp Albrecht war vier Jahre lang Minister für Energiewende und Umweltminister in Schleswig-Holstein und neun Jahre Abgeordneter der Grünen im Europäischen Parlament. Er gehört zu denjenigen, die wiederholt erklärt haben, dass man auf Palästina zugehen muss, um den Konflikten in der Region zu begegnen. Nun sagt er, dass für die Perspektive eines palästinensischen Staates ein großer Schaden entstanden sei. „Die Hamas hat dem Anliegen der Palästinenserinnen und Palästinenser massiv geschadet. Für ein friedliches Miteinander zweier Staaten braucht es viele konkrete Voraussetzungen. Mit diesen Angriffen ist vieles davon in weite Ferne gerückt.“

Die Literatur in Israel hat eine starke kritische Tradition, Autoren wie Amos Oz und David Grossman, aber auch viele aus der jüngeren Generation, die seit Jahren zu den Literaturtagen kommen, treten dafür ein, eine Versöhnung zumindest zu erwägen. Gerade diese Art von Literatur wurde international verlegt und mit Preisen bedacht. Jan Philipp Albrecht sagt dazu, dass der Schock durch die Angriffe auch israelische gemäßigte Positionen infrage stelle: „Wer sich für Versöhnung und Verständigung eingesetzt hat, könnte das durch diese schlimmen Morde, Vergewaltigungen und Verschleppungen zunichtegemacht sehen. Es ist nur verständlich, wenn ein Rückzug von diesen Positionen stattfindet. Es wird dennoch auch künftig darauf ankommen, den Austausch zwischen Menschen, die Frieden wollen und gegen diese Gewalt einstehen, nicht versiegen zu lassen. Da wird die Literatur eine wichtige Rolle haben.“

Ruhte Zuntz Zur Person Dr. Tamara Or ist seit 2016 Geschäftsführende Vorständin der Stiftung Deutsch-Israelisches Zukunftsforum. Sie studierte Judaistik und Geschichtswissenschaften an der Freien Universität Berlin und der Hebräischen Universität Jerusalem und forschte an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Sie ist Autorin von drei wissenschaftlichen Monographien zu Geschlechterrollen in der rabbinischen Literatur, deutsch-zionistischen Frauenorganisationen (Dissertation) und jüdischen Diasporakulturen und Migrationsbewegungen aus Osteuropa in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts (Habilitationsschrift).

Literatur habe ihren eigenen Blick, hieß es zuvor zu dem Schriftstellertreffen, das im Gebäude der Heinrich-Böll-Stiftung und im Deutschen Theater stattfinden sollte. Nun hat die Brisanz dieser Phänomene die Literatur überholt. Tamara Or, Geschäftsführende Vorständin der Stiftung Deutsch-Israelisches Zukunftsforum, sagte am Montagmittag auf Anfrage der Berliner Zeitung, es seien Autorinnen und Autoren ausgewählt worden, die sich auch in ihren Werken mit aktuellen politischen Themen auseinandersetzen – also mit dem Krieg in der Ukraine, der Klimakrise, Fragen nach Zugehörigkeit und Ausgrenzung. „Niemand konnte sich bei der Planung der Literaturtage denken, mit welchen extremen Grausamkeiten die Menschen in Israel konfrontiert sind.“

Auch Tamara Or wollte zur Eröffnung sprechen. „Ich hatte das Wochenende für die Rede vorgesehen, aber nun ist alles anders. Die Dimension der Angriffe zeigt: Der 7. Oktober ist eine Zäsur für die israelische Gesellschaft. Seit Samstagfrüh sind wir mit so vielen in Israel, mit denen wir persönlich und beruflich in unseren Netzwerken und Parteiorganisationen verbunden sind, im Gespräch. Überall sind Menschen, die Angehörige verloren haben, die Verletzte kennen. Wir haben gerade die Nachricht von einem Jugendlichen erhalten, der Teil eines unserer Projekte war, dass er in Sderot ermordet wurde. Diese Nachrichten reißen nicht ab.“ Sie weist darauf hin, dass Israel ein kleines Land sei, in dem nun Hunderte Menschen brutal ermordet und Tausende verletzt worden sind. Wörtlich sagt sie: „Wenn der Kontakt so eng ist wie bei unserer Stiftung, die direkt in beiden Ländern arbeitet, ist das so nah, dass jeder von uns jemanden kennt, der direkt betroffen ist.“

Rechtsextreme Kräfte erhalten überall Zulauf

In den vergangenen Wochen und Monaten gingen ganz andere Bilder aus Israel um die Welt. Man sah die Demonstrationen gegen die Justizreform, immerhin öffentlich mögliche Proteste – anders als in nichtdemokratischen Staaten. Wir fragten Tamara Or auch dazu. Sie sagt: „Wir beschäftigen uns als Stiftung mit Demokratieförderung in beiden Ländern – und dafür sind das hier wie dort gerade herausfordernde Zeiten. Israel hat eine rechtsextreme Regierung, und auch in Deutschland haben rechtsextreme Kräfte und Parteien erschreckenden Zulauf. Im Gegensatz zu Deutschland gehen in Israel aber Tausende Menschen jede Woche auf die Straße, um für demokratische Werte zu demonstrieren. Im Angesicht der brutalen Morde ist gerade aber nicht der Rechtsextremismus in beiden Ländern das Thema. Für die Ermordung Hunderter Menschen und für das unermessliche Leid Tausender Menschen vor Ort tragen allein die Hamas und ihre Unterstützer Verantwortung. Der Hauptgrund für diese Verbrechen liegt nicht in der Regierungsführung Israels, sondern in der menschenverachtenden und antisemitischen Ideologie der Hamas und ihrer Unterstützer.“

Tamara Or verweist selbst auf das Motto der nun abgesagten Literaturtage und zieht daraus eine Forderung für heute. „Ich habe im Vorfeld der Veranstaltung gesagt, dass es wichtig ist, dass wir Worte finden, auch wenn es uns die Sprache verschlägt“, sagt sie. „Die Menschen in Israel brauchen jetzt unsere Unterstützung, nicht nur ganz still in Gedanken, sondern lautstark und tatsächlich. Wir sollten und müssen uns jetzt solidarisch mit den Menschen erklären, die unmittelbar von diesen Gewaltverbrechen betroffen sind. Wir haben den Literaturtagen, die wir als Kooperationspartner mit und auf Initiative der Heinrich-Böll-Stiftung durchführen konnten, das Thema ,Mit offenen Augen‘ gegeben. Wir würden uns freuen, wenn viele Menschen jetzt auch lautstark ihre Solidarität bekunden.“ Sie habe viele persönliche Nachrichten aus Israel bekommen, die sagten: „Wissen die Menschen in Deutschland, was wir hier erleben? Und stehen sie jetzt zu uns?“