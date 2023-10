Deutsch-Israelische Literaturtage in Berlin wegen der Lage in Israel abgesagt

Die Deutsch-Israelischen Literaturtage, die unter dem Titel „Mit offenen Augen“ am 10. und 12. Oktober in Berlin geplant waren, finden nicht statt. Das teilte die Heinrich-Böll-Stiftung als Veranstalter am Montagmorgen mit.

Sechs Autorinnen und Autoren aus Israel, Deutschland und Österreich – Helene Bukowski, Dinçer Güçyeter, Marie Gamillscheg, Ayelet Gundar-Goshen, Yehonatan Herbelin und Tamar Weiss Gabbay – sollten sich den Fragen stellen, was angesichts der gegenwärtigen Krisen die Augen öffnen könne und neue Wege finden lasse. „Mit dem Angriff der Hamas auf Israel am Wochenende hat sich die Situation komplett verändert.

Wir halten es jetzt nicht für angesagt, die Literaturtage in der geplanten Form und zum jetzigen Zeitpunkt stattfinden zu lassen und müssen sie daher leider absagen“, heißt es in der Erklärung, die mit dem Satz schließt: „Unsere Gedanken sind bei den Autorinnen und Autoren in Israel.“

Worte finden, wenn es uns die Sprache verschlägt

Die Heinrich-Böll-Stiftung und das Goethe-Institut veranstalten die Deutsch-Israelischen Literaturtage seit 2005 im jährlichen Wechsel in Tel Aviv und in Berlin. Als Lese- und Gesprächsreihe fördert sie den Austausch zwischen beiden Ländern und versucht, ein großes Publikum dafür zu interessieren. Jan Philipp Albrecht, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, wurde noch vor wenigen Tagen in den Ankündigungen mit den Worten zitiert, dass es um „zentrale gesellschaftlich-politische Themen und Phänomene“ gehen werde: „Literatur hat da einen ganz eigenen Blick, offene Augen eben“. Vorträge, Lesungen, Filmvorführungen und Gespräche sollten in der Heinrich-Böll-Stiftung und im Deutschen Theater stattfinden.

Nun hat die Brisanz dieser Phänomene die Literatur überholt. Tamara Or, Geschäftsführende Vorständin der Stiftung Deutsch-Israelisches Zukunftsforum, sagte noch im September: „Klimakrise, Rechtsextremismus, Menschenhass, Krieg – manchmal will man nur noch die Augen schließen und doch kommt es darauf an, dass wir den Blick nicht abwenden, dass wir Worte finden, wenn es uns die Sprache verschlägt.“ Die Autorinnen und Autoren könnten ermutigen, „hinzusehen und den Blick nicht abzuwenden“.

Die Projektleitung der Gesprächsreihe teilt jetzt mit: „Wir werden versuchen, die Literaturtage im kommenden Frühjahr nachzuholen.“