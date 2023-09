Deutscher Buchpreis: Das sind die sechs Kandidaten

Nur noch sechs Romane konkurrieren um den Deutschen Buchpreis 2023, seit die Jury am Dienstagmorgen ihre Shortlist bekannt gegeben hat. Dazu gehört „Muna oder Die Hälfte des Lebens“ von Terézia Mora, die bereits vor zehn Jahren für „Das Ungeheuer“ die publikumswirksame Auszeichnung erhalten hat.

Das neue Buch ist im August bei Luchterhand erschienen. Weiterhin nominiert sind der Roman „Vatermal“ von Necati Öziri aus dem Claassen-Verlag, wie Ulrike Sterblichs „Drifter“ (Rowohlt Hundert Augen) im Juli erschienen. Hinzu kommen drei bereits im Frühjahr erschienene Bücher: Anne Rabes „Die Möglichkeit von Glück“ (Klett-Cotta), Tonio Schachingers „Echtzeitalter“ (Rowohlt) und „Maman“ von Sylvie Schenk (Hanser).

Die Problemfälle sind raus. Die Jury wird sich nicht weiter mit der Kritik an der historischen Genauigkeit des in der DDR spielenden Buchs von Charlotte Gneuß und der Romanhaftigkeit des neu geordneten und kommentierten Erzählungsbandes „Risse“ von Angelika Klüssendorf beschäftigen müssen.

Die Jurysprecherin Katharina Teutsch wird in der Mitteilung zur Shortlist mit der Einschätzung zitiert, dass diese sechs Romane „auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben“. Das Heterogene spricht jedoch für die Auswahl. Sie lässt nicht erahnen, welches Buch am 16. Oktober 2023 zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse ausgezeichnet wird. Die Jury selbst höre, so Teutsch weiter, ein Gespräch der Titel untereinander. Es handele „von unseren Prägungen: von Erziehung und sozialer Herkunft, von politischen Ideologien, von dramatischen Systemwechseln und den Härten der Migration – von all dem also, was unsere Gegenwart ausmacht und herausfordert“.

Bleibt die Frage, ob darunter wirklich der „Roman des Jahres“ ist, wie der Deutsche Buchpreis in der Beschreibung heißt. Gar nicht nominiert waren die hervorragenden neuen Romane von Marion Poschmann, Thomas Hettche und Thomas von Steinaecker, vielleicht gehörten sie gar nicht zu den eingereichten 196 Titeln. Auffällig ist, dass jetzt nur noch große Verlage vertreten sind, während die Longlist einige der kleinen dabeihatte.

Der Deutsche Buchpreis wird seit 2005 verliehen. Der Sieger oder die Siegerin erhält 25.000 Euro, die übrigen Autoren der Shortlist jeweils 2500 Euro. Vergeben wird er von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. 2022 ging er an Kim de l’Horizon für „Blutbuch“.