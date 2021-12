Von Montag an verabschieden die Brauseboys das Jahr mit der satirischen Show „Auf Nimmerwiedersehen 2021!“. Zur Vorbereitung, zum Nachlesen und für alle Sicherheitshalber-Daheimbleiber gibt es außerdem ein Buch. Es lesen, singen und spielen: Thilo Bock, Nils Heinrich, Robert Rescue, Frank Sorge, Volker Surmann und Heiko Werning. Stellvertretend geht die Bücherfrage der Woche an Frank Sorge: Wie haben Sie sich den Humor in diesem Jahr erhalten?

Wir sind ja mittlerweile in Übung: 2020 konnten wir den Jahresrückblick nur im Livestream feiern. Zum ersten Mal nach 15 Jahren! Deshalb haben wir damals schon ein Buch aus dem Jahresrückblick gemacht. Es ist sozusagen das Back-up, der Rückblick für zu Hause. Das Buch haben wir aus Texten zusammengestellt, die für unsere wöchentlichen Leseveranstaltungen entstanden sind. Mit denen reagieren wir oft sehr unmittelbar auf das, was wir gerade erlebt haben. Deshalb bleibt es nicht aus, dass sich da Besorgnis heraushören lässt.

Anfangs hatten wir uns noch gefragt, ob es richtig ist, dass die Pandemie so oft in den Texten auftaucht, da sind wir inzwischen selbstbewusster: Diese Themen beschäftigen das Publikum genauso wie uns. Schauen Sie auf die Kinder, die sind so auffällig vernünftig geworden. Über die Situation in den Schulen kann man sich aufregen, man kann aber auch sehen, wie Lehrer und Eltern sich bemühen. Wenn es aber möglich ist, dafür Pointen zu finden, finde ich es auch wichtig, davon zu erzählen. Denn wenn wir diese Themen anpacken, dann natürlich nicht unter der Zielsetzung allgemeiner Verzweiflung.

Es ist der 16. Jahresrückblick der Brauseboys. Wir bereiten uns von Januar an darauf vor, im Dezember „Auf Nimmerwiedersehen“ zu sagen. Die Form hat sich innerhalb der ersten Jahre herausgeschält. Robert Rescue dokumentiert vom ersten Leseabend an: Welche Themen sind wichtig, wie hängen sie zusammen oder wie verändern sie sich? Das Programm soll ja aus unserer und der Berliner Perspektive eine möglichst breite Chronik des Jahres sein. Wir führen eine Tote-des-Jahres-Liste, damit wir uns gebührend von ihnen verabschieden können. Die Bundestags- und Berliner Wahlen haben natürlich auch für Stoff gesorgt. Und wir blicken mit einer „Tagesschau“ aus der Zukunft auf uns herab.

Das halbe Jahr 2021 haben wir unsere Auftritte nur streamen können. Jetzt hoffen wir sehr, dass unser Programm wirklich auf die Bühne kommt. Es gibt zur Sicherheit nur hundert Plätze am Tag, allerdings im größten Saal der Ufa-Fabrik. Für uns ist es so, wie in einem Stadion zu spielen.

Show 27.12. bis 30.12., Ufa-Fabrik in Tempelhof, 31.12. bis 06.1., Kunstfabrik Schlot, Mitte.

Das Buch: Auf Nimmerwiedersehen 2021. Satyr-Verlag, Berlin 2021. 176 Seiten, 13 Euro.