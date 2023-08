Die Buchhändlerin sagt: Halten Sie durch! Dieses Buch wird Sie überraschen

Kohlhaas & Co., die Buchhandlung im Souterrain des Literaturhauses in der Fasanenstraße, wird seit September 2022 von Krystyna Swiatek und Mieke Woelky geführt. Nach Ladenschluss kann man die beiden öfter oben in den Räumen des Li-Be antreffen, ab September sogar mit einem neu gegründeten Lesekreis. Vorher fragen wir Krystyna Swiatek nach ihren aktuellen Lesetipps.

Krystyna Swiatek: Das Buch „Über die Berechnung des Rauminhalts I“ der dänischen Autorin Solvej Balle hätte ich vielleicht gar nicht entdeckt, wenn sie nicht hier im Literaturhaus eine Veranstaltung gehabt hätte. Und dann wurde es mein Lesehighlight dieses Jahres. Es geht um ein Ehepaar in Frankreich. Während einer Geschäftsreise gerät die Ehefrau in eine Zeitschleife. Sie erwacht immer wieder am 18. November. Zunächst geht sie diesen Tag mit Neugier und Faszination an – zusammen mit ihrem Mann, dem sie jeden Morgen die Situation neu erklärt. Doch nach und nach entfremdet sie sich von ihrem Mann. Sie entwickelt sich weiter und er nicht. Dieser Roman ist soghaft und zugleich ganz feinfühlig.

Mit Hernan Diaz’ Roman „Treue“ bekommt man auch etwas ganz anderes, als man erwarten dürfte. Im Zentrum steht ein Börsenspekulant in den 20er-Jahren in New York, und der erste Teil erzählt recht konventionell von seinem Aufstieg und dem Verhältnis zu seiner Frau. Ich sage immer den Kunden: Halten Sie durch, beurteilen Sie das Buch nicht danach. Schon der zweite Teil überrascht, es sind seine Aufzeichnungen für seine Autobiografie. Noch mal anders ist die Perspektive im dritten und vierten Teil, wenn seine Ghostwriterin und seine Frau zu Wort kommen. Es ist toll, wie sich das Bild des Paars immer weiter aufblättert.

Mein drittes Buch ist vor ein paar Jahren schon erschienen, aber ich empfehle es immer noch gern: „Eine moderne Familie“ von der Norwegerin Helga Flatland. Zum 70. Geburtstag des Vaters macht eine Familie noch einmal zusammen Urlaub. Die Kinder sind längst erwachsen: die Schwestern um die vierzig, der kleine Bruder ist dreißig Jahre alt. Als die Eltern ihnen eröffnen, dass sie sich scheiden lassen, bricht praktisch alles auseinander. Jedes Kapitel wird abwechselnd aus der Sicht dieser erwachsenen Kinder erzählt. Sie hadern mit ihren Erinnerungen, damit, wie sie geformt wurden. Es verändert auch ihre Beziehungen untereinander.

Kohlhaas & Co., Fasanenstraße 23