Was wird es gewesen sein, das die New Yorker Autorin Janet Hobhouse dazu brachte, ihrem Roman den alarmierenden Titel „The Furies“ zu geben, auf Deutsch übersetzt mit „Die Furien“? Fragen kann man sie nicht mehr. Die hochbegabte Autorin starb mit Anfang vierzig an Krebs, nicht einmal die Veröffentlichung ihres wahrhaft furiosen Romans im Jahre 1993 hat sie mehr erlebt.



Helen, Ich-Erzählerin, wächst im New York der 1950er- und 60er-Jahre allein mit ihrer Mutter Bett auf. Den Grundgeschmack dieses zweisamen Lebens vermittelt sie gleich am Anfang ihres Buches: „einsam, gefangen in der Stadt und in ungesicherten Verhältnissen, so fern von allem, was den Begriffen Familie oder Stabilität auch nur nahe kam, so sehr darauf angewiesen, füreinander eine lebens- und liebenswerte Umgebung zu schaffen“. Damit ist das schwierige Doppelgesicht dieser Alleinerziehenden-Wirklichkeit benannt, in dem für Helen sowohl Liebe und Warmherzigkeit enthalten sind als auch die verstörende Überforderung ihrer seelisch fragilen Mutter.

Die weiblichen Ahnen

Eben noch schimmert die glamouröse familiäre Vorgeschichte in Helens Leben; genug, um zu begreifen, dass es einen familiären Boden von kaum vorstellbarer Stabilität vor gar nicht so langer Zeit gegeben hatte. Da war Mirabel, Helens Urgroßmutter, die den Laden zusammengehalten und sich in den Dienst der extravaganten und schönen jungen Töchter und Enkelinnen gestellt hatte. Mirabel, die sich als Mädchen noch am Toilettentisch unter den Augen einer Gouvernante zurechtgemacht und später die Sommerwochen mit ihren Töchtern in den Catskills verbracht hatte, wo sich die Frauen nur am Wochenende für die aus der Stadt kommenden Männer in ihre Korsetts schnürten. Diesem von keiner wirtschaftlichen Sorge beschwerten Ostküstenleben im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert hatte aber schon Mirabels Tochter, Betts Mutter Emma, ein wütend aufbegehrendes Künstlerinnen-Ich entgegengesetzt, dem es nur auf Selbstbestimmung ankam. Konsequent war sie der großbürgerlichen Welt entflohen und hatte ihren eigenen Töchtern Constance und Bett keine Stabilität, keine familiäre Fürsorge mehr geboten.

Und nun ist die Reihe an Helen, die als jüngste in der Ahninnenreihe aufwächst, und die tief empfundene gesellschaftliche Verlorenheit reflektiert. „Dass (Bett), meine Mutter, die sich kaum einer anderen Person auf der Welt verwandt fühlte, in nur drei Generationen so weit gesunken war, heraus aus dem Milieu des Wohlstands und der Güte, der verlässlichen Vielzahl einander verbundener Personen, dem Zusammenleben mit Cousins, Tanten, Bediensteten und dergleichen, sagt etwas über das Tempo des amerikanischen Lebens in diesem Jahrhundert.“

Denn die Kehrseite des amerikanischen Traums vom märchenhaften Aufstieg im Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist der radikale Sturz abwärts, und er kann „einen gewaltigen, erfolgreichen, lokalpolitisch aktiven Clan mit internationalen Verbindungen auf eine Handvoll kümmerliche Einzelgänger reduzieren, mit etwa so viel Zusammenhalt wie lose Stahlkugeln im Weltraum.“ Wie geht eine hervor aus so verwirrender Unverbunden- und dann doch wieder verpflichtender Verbundenheit? Wie gelingt Helen der Weg heraus?

Denn Bett, die schöne, lebensuntüchtige Mutter, betrachtet ihr Kind ja als „Liebe ihres Lebens“, kurz, als engste aller Bindungen. Und als wäre diese Herkunftszumutung noch nicht genug, geht Helen als junges Mädchen nach England zu ihrem fordernden, reichlich unliebenswürdigen englischen Vater; studiert in Oxford, erweitert ihren Lebenskreis und gerät zugleich tiefer hinein in eine unauflösliche Identitätsverwirrung.



Nein, es verwundert nicht, dass Helens Weg ins Erwachsensein durch extreme Auf- und Abschwünge und verstörende Beziehungen gekennzeichnet ist. Da ist Ned, der begabte reiche englische Student, den sie halb widerstrebend heiratet und plötzlich im Geld schwimmt. Die beiden jungen Intellektuellen lassen sich mal in London, dann in New York nieder, kaufen Wohnungen, ziehen um, verkaufen wieder, kaufen neu – ist sie also endlich angekommen im Glück?

Die Entdeckung des Schreibens

Eine leise Stimme in Helen, die einfach zu viel weiß über die Zufälligkeit sozialen Auf- und Abstiegs, über das Haifischbecken Gesellschaft, lässt sie mit Abstand auf die Dinge blicken. „Vermutlich hatte ich schon damals das leise Rascheln des sozialen Aufstiegs satt, das den Immobilienwahn der siebziger Jahre begleitete ... Man verbessert sein Ansehen, sein Nest, man merzt Feuchtigkeit und schräge Wände, Risse und Löcher im Putz aus und überzieht alles mit der unbarmherzigen Grelle flächendeckender Farben. Dieser primärfarbene, totalitäre Frohsinn war offenbar das einzige, was aus den sechziger Jahren übriggeblieben war, von der damaligen Aufbruchstimmung und den zornigen jungen Männern, von dem Verlangen, ein neues, verändertes, egalitäres England zu schaffen. An Stelle der ersehnten Demokratie war der allem Alten feindlich gesonnene Stil des Neuen über uns gekommen, ein hirnlos fröhliches Dekor, mit dem das unveränderte Gerüst aus Klassenzugehörigkeit und Privilegien überzogen war. In Islington, wo man der echten Armut der Arbeitslosen so nahe war, ihren geschlagenen Frauen und Kindern und den rituell gepeinigten und missbrauchten Einwanderern, wirkten die grellbunte Baumwolle und die grinsende Lackfarbe sowohl herzlos als auch leer.“

Wenn irgendwo, dann liegt das Glück in der Entdeckung des eigenen Schreibtalents. Stilistisch elegant und brillant in der Analyse erzählt Janet Hobhouse hier möglicherweise von sich selbst, die als junge Autorin in New York von nun an den roten Faden eigener Arbeit fest in der Hand halten wird. Denn alles andere wird weiter schwanken: Da ist mal der berühmte Schriftsteller als kurzzeitiger Geliebter, da ist die Entfremdung von Ned. Und da ist, als innerstes Zentrum und unausweichlicher Bezugspunkt, Bett, die Mutter.

Hatte Helen je Abstand gewinnen wollen? Nun jedenfalls ist sie zurück, und verliert sich erneut im wilden Streiten und Versöhnen mit der begabten, liebenswürdigen, aber emotional haltlosen Mutter, bis die Katastrophe passiert. Denn die Furien, das sind sie beide: Helen und Bett, „lose Stahlkugeln im Weltraum“, zu allein, zu losgelöst von tragenden Zusammenhängen, um Freiheit und gute Verbundenheit finden zu können. Janet Hobhouse hat einen so erschütternden wie großartigen Roman hinterlassen.



Janet Hobhouse: Die Furien. Deutsch von Anne Steeb und Bernd Müller. Dörlemann, Zürich 2023. 448 Seiten, 30 Euro