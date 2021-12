Eine wilde Blütezeit der deutschen Literatur seien die 70er-Jahre gewesen. Das behauptet ein Buch von knapp 500 Seiten. Es handelt von Büchern und Zeitschriften, die damals entstanden, und ist bestimmt hilfreich für Literaturwissenschaftler. Aber es ist auch ein Liebhaberbuch für Leser. Denn die Methode, mit der sich der 1956 geborene Autor zahlreicher Bücher über Literatur Helmut Böttiger den „Jahren der wahren Empfindung“ nähert, ist eine leicht zugängliche. Mit seiner Beschreibung eines Jahrzehnts – gedehnt von 1968 bis Anfang der 80er – erzählt er Geschichten, die handelnden Personen sind mehrheitlich einem großen Lesepublikum zumindest dem Namen nach bekannt.

Peter Schneiders „Lenz“ war ein Geniestreich

Um Volker Braun und Hans Christoph Buch geht es hier zum Beispiel, um Friedrich Christian Delius und Hans Magnus Enzensberger, Peter Handke und Martin Walser. Mit deren neuesten Werken vor Augen merkt man als Leserin, dass die Siebziger gar nicht so lange zurückliegen. Peter Schneider, der zuletzt eine literarische Vivaldi-Biografie vorlegte, steht mit seiner Erzählung „Lenz“ (1973) für Böttinger am Beginn eines anderen Erzählens – „wie ein Geniestreich“ kam der schmale Band im Rotbuch-Verlag daher. Nach den Debatten und Appellen der 68er-Zeit vom Tod der Literatur hatte da einer wieder zur poetischen Sprache gefunden, die psychischen Anforderungen der gesellschaftlichen Erregung aufgreifend: „Das Politische war Literatur geworden.“

Das traf auch auf eine ganze Gruppe schreibender Frauen zu, Karin Struck, Verena Stefan, Gabriele Wohmann, Elfriede Jelinek zum Beispiel. Sie fassten in Worte, wie sie durch überkommene Normen von Männern in Schranken verwiesen waren, die sie nicht länger gelten lassen wollten. Böttiger erkennt da auch Konzepte für die Zukunft, und wir wissen, wie sehr das bis heute beschäftigt.

Das Jahrzehnt wird grenzüberschreitend betrachtet, Deutsch als Sprachraum. Unterhalb der staatlichen Direktiven gab es in der Literatur einen Ost-West-Austausch. In der DDR selbst sind die Siebziger von der Stimmung her zweigeteilt. Zunächst versprach der damals neue Parteichef Erich Honecker, dass es „keine Tabus“ auf dem Gebiet von Literatur und Kunst geben solle. Volker Braun bekam mit seiner „Unvollendeten Geschichte“ bald zu spüren, wie kurzlebig dieses Versprechen war. In Folge der Ausbürgerung Wolf Biermanns, die in jene Zeit fällt, griff Ernüchterung um sich. Böttiger argumentiert dabei stärker auf der ästhetischen als auf der politisch-gesellschaftlichen Ebene. Er sieht zum Beispiel bei Franz Fühmann den Rückzug von der Erkundung des Sagbaren mit „Zweiundzwanzig Tage oder Die Hälfte des Lebens“ ins Kinderbuch und die poetologische Auseinandersetzung mit Georg Trakls „Vor Feuerschlünden“.

Im Kapitel über Fritz Rudolf Fries dehnt er den behandelten Zeitraum weit aus. Er beginnt mit dem Roman „Der Weg nach Obliadooh“, 1966 nur im Westen erschienen, wo er „wie ein Einschlag aus einer damals noch gar nicht erahnbaren Zukunft“ gewirkt haben muss, bis zu „Alexanders neue Welten“, 1982 in der DDR publiziert, der sich „nicht nur auf der Höhe seiner damaligen DDR-sozialistischen Zeit, sondern auf der Höhe zeitgenössischer literarischer Möglichkeiten überhaupt“ bewegte. Der Autor bedauert, dass Fries‘ Taktieren mit der Staatssicherheit den Blick auf sein Werk seit den Neunzigerjahren verdeckt hat: „Er ist ein Fall für die Nachwelt.“

Die Empfindung kommt von Peter Handke

„Das entfesselte Jahrzehnt“ nannte Jens Balzer die 70er-Jahre in seinem Buch über die Popkultur, über die Beziehungen zwischen Musik und Gesellschaft. Hier kann man weiterlesen, über die Nähe zwischen Ingeborg Bachmann und Paul Celan, die Freundschaft der so unterschiedlichen Sarah Kirsch und Christa Wolf, die politischen Ausflüge der beiden Nobelpreisträger Günter Grass und Heinrich Böll, die Geschichtserkundungen von Peter Weiss und Guntram Vesper. Das Buch handelt von Martin Walsers Problemen mit Rezensionen durch Marcel Reich-Ranicki und Peter Rühmkorfs selbstbewusstem Spiel mit dem Kritiker. Die Empfindung, von der es im Titel spricht, hat es von Peter Handkes Erzählung „Die Stunde der wahren Empfindung“ geliehen – nicht um Innerlichkeit geht es, sondern um genaue Erkundung der Verhältnisse.

Helmut Böttiger: Die Jahre der wahren Empfindung. Die 70er – eine wilde Blütezeit der Literatur. Wallstein, Göttingen 2021. 472 Seiten, 32 Euro