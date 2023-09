Als Teenager strahlte Gloria so viel Schönheit und Besonderheit aus, dass einfach eine große Zukunft vor ihr liegen musste. Auch andere Voraussetzungen waren gut: Sie wohnte mit ihrer Mutter in einem perfekt eingerichteten Haus und bekam alles, was sie sich wünschte. Gloria fehlte nur der Vater. Den wollte sie zusammen mit ihrer besten Freundin finden und zurückholen. Mit 16 rissen sie aus zu einem Abenteuer. Und strandeten auf dem Flughafen von Zürich.