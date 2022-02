Für die Buchbranche ist es eine ausgesprochen heikle Entscheidung: Die Leitung der Leipziger Buchmesse verkündete am Mittwochvormittag, die Messe auch 2022 nicht stattfinden zu lassen. Sie hätte vom 17. bis 20. März veranstaltet werden sollen. Der Grund dafür liegt in der Corona-Pandemie, aber diesmal nur indirekt. Aus der sächsischen Landespolitik gab es deutliche Zeichen der Zustimmung. Oliver Zille, Direktor der Buchmesse, rechnete vor drei Wochen noch fest damit, dass die Rahmenbedingungen der Hygieneverordnung bis Mitte März die Veranstaltung zulassen. Dem Branchenmagazin Börsenblatt gegenüber sagte er am 18. Januar: „75 Prozent aller Aussteller, verglichen mit 2019 und mit dem Anmeldestand kurz vor der Absage 2020, sind angemeldet.“ Nun aber gründet sich die Absage auf den Rückzug mehrerer großer Verlage.

Laut Branchenpresse deutete sich in den letzten Tagen an, dass die beiden Verlagsgruppen Penguin Random House und Bonnier Media Deutschland nicht nach Leipzig fahren wollten. Das klingt nicht viel, bedeutet aber den Rückzug der Programme und Autoren etwa von Luchterhand und C. Bertelsmann, Siedler und Heyne, außerdem Piper, Ullstein und Carlsen – um nur ein paar zu nennen. Die Gründe waren dem Vernehmen nach vielfältig: Neben der momentanen Vorsicht vor Ansteckung mit dem gefährlichen Virus sind es auch personelle Engpässe in Folge der Pandemie und – nicht zuletzt – die für die Zukunft schwer vorhersehbare Lage. Es ist nicht klar, ob womöglich ein erneutes Anschwellen der Pandemie in einem Monat eine kurzfristige Entscheidung erforderlich gemacht hätte.

Die Leipziger Buchmesse hat ihren Reiz nicht als Marktplatz, sondern als Fest der Bücher, das Titeln und Autoren Sichtbarkeit gibt. Vor allem mittelgroße und kleine Verlage haben in den vergangenen Jahren von der großen Werbewirkung der Veranstaltung profitiert. Aber die Konzentration auf dem Buchmarkt bedeutet eben auch: Wenn die großen Häuser nicht in die Standflächen in den Messehallen investieren, rechnen sich für den Veranstalter die vielen kleinen Kojen der anderen Verlage nicht.

Braucht man die Messe überhaupt noch?

Für die aber ist es bitter. Die dritte Absage der Leipziger Buchmesse bedeutet unabhängig davon, dass Pläne umgeworfen, Hotels wieder storniert, Verabredungen gelöst werden müssen einen erheblichen Verlust an Sichtbarkeit. Denn in den vergangenen Wochen füllten sich in den Buchhandlungen und Redaktionen die Terminkalender für Begegnungen mit Verlagsleuten und für Interviews. Das Programm des Festivals „Leipzig liest“ hätte Publikum und Autoren zusammengebracht. Die Frankfurter Buchmesse im Oktober hatte ja gezeigt, dass auch mit einem Hygienekonzept aus Impfzertifikaten, Masken und mit breiteren Wegen die so dringend nötigen Begegnungen der Branche möglich sind.

Die Folgen für den Messestandort Leipzig lassen sich schwer absehen. Was ist eine Buchmesse noch wert, die man dreimal ausfallen lassen kann? Braucht man sie wirklich noch im vierten Jahr?