Ein spannendes Gespann: Autoren-Duo erfindet Kriminalisten-Duo

In einem Kindergarten verschwindet ein kleines Mädchen, zur gleichen Zeit findet ein Banküberfall mit Geiselnahme statt – und der Polizei rennt die Zeit davon. Der Roman „Die Schuld, die uns verfolgt“ spart nicht an den Zutaten eines klassischen Krimis.

Doch nach Schema F läuft hier wenig – das beginnt schon bei den Autoren. Alexander Oetker ist preisgekrönter Schriftsteller, Thi Linh Nguyen debütiert mit diesem Roman. Kennengelernt haben sie sich in einem Berliner Café, wo die Idee entstand, einen von Nguyens Biografie als Kind vietnamesischer Einwanderer inspirierten Krimi zu schreiben.

Und so hat auch eine der beiden Hauptfiguren vietnamesische Wurzeln: Linh-Thi Schmidt ist Polizeioberkommissarin in Brandenburg. In dieser Funktion wird sie eines Morgens zu besagtem Banküberfall gerufen. Die Kindesentführung fällt wiederum in den Zuständigkeitsbereich ihres zeitgleich alarmierten Mannes Adam, der als Hauptkommissar in Berlin arbeitet.

Paarkonstellation zwischen Brandenburger Provinz und Berliner Metropole

Allein diese Paarkonstellation zwischen Provinz und Metropole verspricht vielseitige Perspektiven auf die Handlung. Tatsächlich treiben die Autoren dieses Spiel noch weiter – die Geschichte wird aus der Sicht mehrerer Figuren erzählt, wenn auch oft nur abschnittsweise. Man blickt etwa in den Kopf einer Kita-Erzieherin, in den weiterer Polizisten und selbst in denjenigen krimineller Akteure. Das bringt eine zusätzliche Dynamik in die ohnehin rasante Erzählung. Charmant ist es aber vor allem deshalb, weil scheinbare Gewissheiten so eine Gegenerzählung bekommen. Gelegentlich hätte man sich sogar noch mehr davon gewünscht. Wenn ein Polizist über die Unterschiede zwischen Prenzlauer Berg und Wedding sinniert und im letzteren „nur noch Frauen mit Kopftüchern, getunte 5er-BMWs, kleine Araber mit Goldkettchen und zu viel Wut im Bauch“ ausmacht („Das war der Moloch Berlin“), hätte man gern die kleinen Araber dazu gehört.

Und so ist es vor allem die Figur Linh-Thi Schmidt, anhand der migrantische Perspektiven eingebracht werden. In Rückblenden wird ihre Kindheit im Gebiet zwischen Marzahn und Lichtenberg erzählt, die in die Hochzeit der vietnamesischen Mafia in den 1990er-Jahren fällt. Man erhält ungekannte Einblicke in einen Alltag, bei dem Jugendträume mit der harten Realität kollidieren, mit sich hocharbeitenden Eltern, die ihre Tochter ebenfalls in ihren Betrieben einspannen, und der Sorge um den in die Kriminalität abdriftenden Bruder. Das ist vor allem deshalb authentisch, weil Romanautorin Nguyen vieles davon selbst erlebt hat.

Den Autoren gelingen detaillierte Beobachtungen – das Werk wirkt dadurch authentisch

Alexander Oetker, geboren 1982, ist Bestsellerautor und TV-Journalist. Zuzu Birkhof/Piper Verlag

Aber generell gelingt es dem Schriftsteller-Duo, durch detaillierte Beobachtungen auch an anderer Stelle glaubwürdig zu erzählen. In der Kita etwa, wo die Kinder wirklich sprechen, wie Kinder so sprechen. Oder auf den Fahrten des jungen Streifenpolizisten Adam Schmidt, dessen Vorgeschichte in Rückblenden ebenfalls beleuchtet wird und sich schließlich mit der seiner späteren Ehefrau verwebt.

Aus der gemeinsamen Vergangenheit lassen sich schließlich Erklärungen für nicht gerade gewöhnliche Handlungsweisen der Hauptfiguren ableiten, die dann aber helfen, die beiden Fälle zu lösen. Wie Banküberfall und Kindesentführung miteinander zusammenhängen, beginnt der Leser recht bald zu ahnen. Der Spannung tut das aber keinen Abbruch – Oetker und Nguyen bringen die Seiten zum Fliegen. Schmidt und Schmidt dürfen gerne weiter ermitteln.

Thi Linh Nguyen und Alexander Oetker: Die Schuld, die uns verfolgt. Piper, München 2023. 320 Seiten, 18 Euro