„Diesseits der Mauer“: Verharmlost dieses Buch die DDR?

Frauen 1985 in einem Café in Ost-Berlin

Frauen 1985 in einem Café in Ost-Berlin Frank Sorge/Imago

Hat die Historikerin Katja Hoyer ein Buch geschrieben, das die DDR verharmlost? Über diese Frage wird in deutschen Medien diskutiert, seit „Diesseits der Mauer“ erschienen ist. Ich verfolge die Debatte, weil ich das Buch gelesen und mit der Autorin ein Interview geführt habe. Mich interessierte, warum sich Hoyer, die vier war, als die Mauer fiel und in London lebt, mit dem Land ihrer Eltern beschäftigt hat.

Habe ich mich an der Verharmlosung beteiligt? Schildert Hoyer den „Sozialismus in Pastell“, und ich hatte das nicht bemerkt? So hieß die Überschrift über einer Buchkritik im Tagesspiegel. Im Buch kommen die Mauer, die Stasi, die allgegenwärtige Überwachung vor. Hoyer nennt die DDR „einen der effizientesten und rücksichtslosesten Polizeistaaten aller Zeiten“, deutlicher kann man es kaum sagen. Sie beschreibt, wie stark das Leben militarisiert war, wie die SED sämtliche Entscheidungen traf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich die DDR zurückwünscht, wenn man ihr Buch gelesen hat. Auch wenn sich Menschen in diesem Land über neue Wohnungen freuten oder den sozialen Aufstieg schafften, was sie ebenfalls beschreibt.

Viele Menschen in der DDR hatten sich „mit dem System abgefunden und ihr Leben so gelebt, dass es relativ staatsfern war“, sagte Hoyer mir im Interview. Sie hat vor allem diese Menschen als Zeitzeugen zu Wort kommen lassen, eine ungewöhnliche Wahl für die Aufarbeitung der DDR. Keine Oppositionellen, keine hohen Systemträger. „Katja Hoyer untersucht und schreibt, wie Menschen sich in einer Diktatur behaupten, ohne ihre Würde zu verlieren, und wie sie sich zur Demokratie ermächtigen“, schrieb Michael Pilz in der Welt, als das Buch erschien. Ähnlich hatte ich es auch gelesen.

Ein Buch „in SED-Lesart“?

„Sie löst Staat und Gesellschaft, Diktatur und Alltag kurzerhand voneinander“, schrieb der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk im Tagesspiegel über Hoyer. Er hält das für unzulässig und gefährlich, er kritisiert zudem, dass Hoyer sich „nicht ansatzweise um den Forschungsstand“ zur DDR kümmere. Hier könnte eine interessante Diskussion unter Historikern über das Buch beginnen.

Aber viele Beiträge der Debatte sind in einem polemischen Ton verfasst. Im Ton der ewigen Ost-West-Debatte. In der Süddeutschen Zeitung war Nobert F. Pötzl der Meinung, Hoyers Buch sei in „SED-Lesart“ verfasst, sie zeichne die DDR als „unter dem Strich ganz kommode Diktatur“, ziehe Egon Krenz als ihren „Kronzeugen“ heran. Es klingt fast, als habe der alte SED-Mann das Buch diktiert. Dabei kommt er nur als einer von vielen Zeitzeugen zu Wort. Pötzl fehlen auch die Systemkritiker im Buch. Vor allem aber kommt er nicht ohne einen Seitenhieb auf Hoyers Eltern aus. Ihr Vater war zu DDR-Zeiten Offizier der NVA, die Mutter Lehrerin.

Darf jemand mit solchen Eltern sich über die DDR äußern? Hoyer hat selbst öffentlich gemacht, wie ihre Eltern lebten, ihr Vater ist einer ihrer Zeitzeugen, einer von jenen, die sich mit dem Staat arrangiert hatten. Das fällt nun auf die Historikerin zurück. In der taz nennt Marko Martin sie „die Tochter eines Systemträger-Ehepaars“ und schreibt: „Mutti und Vati und deren Milieuprägungen werden nicht im Geringsten kritisch befragt.“ Mutti und Vati. Die Milieuprägungen, so habe ich es gelesen, werden geschildert. Man kann selbst entscheiden, wie man sie beurteilt. Ob man die Anpassung versteht, ob man sie ablehnt. Es geht sogar beides zugleich.