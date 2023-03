Dmitry Glukhovsky: Wenn ein Gesetz die Wahrheit verbietet, muss man es brechen

Am 21. März begann vor einem Moskauer Gericht die Verhandlung im Fall des im Exil lebenden russischen Autors Dmitry Glukhovsky, der wegen seiner Äußerungen über den Krieg gegen die Ukraine der „Verbreitung bewusst falscher Informationen über die russische Armee“ angeklagt ist. In zwei Wochen soll die Verhandlung fortgesetzt werden. Glukhovsky schrieb diese Rede für das Gericht und postete sie auf Russisch auf Facebook.

Wozu braucht man Gesetze? Wir brauchen das Gesetz, um die Schwachen vor Übergriffen der Starken zu schützen und um die Starken vor der Versuchung zu bewahren, sich an Schwachen zu vergreifen. Wir brauchen das Gesetz, um Kriminelle zur Verantwortung zu ziehen und neue Verbrechen zu verhindern. Um das Schlimmste im Menschen auszurotten und das Beste zu fördern.

Es gibt für einen Menschen nichts Wichtigeres und Kostbareres als das eigene Leben. Es gehört nur ihm selbst und niemandem sonst. Niemand hat das Recht, es wegzunehmen. Niemand hat das Recht, denjenigen wehzutun, die man liebt. Und niemand hat das Recht zu befehlen, einen unschuldigen Menschen zu töten.

„Es spielt keine Rolle, dass die Mörder Soldaten unseres Landes sind“

Wenn ein Gesetz verabschiedet wird, das mich verpflichtet, Unschuldige zu töten, ist es meine Pflicht, dieses Gesetz zu brechen. Wenn sie ein Gesetz verabschieden, das mich verpflichtet, Morde an Unschuldigen zu decken, müsste ich auch dieses Gesetz brechen. Wenn ein Gesetz verbietet, die Wahrheit über die Ermordung Unschuldiger zu sagen, ist niemand verpflichtet, ein solches Gesetz zu befolgen.

Es spielt keine Rolle, dass die Mörder Soldaten unseres Landes sind. Es spielt keine Rolle, ob sie die Befehle ihrer Kommandeure oder die des Oberbefehlshabers befolgen. Ein Soldat, der einen unschuldigen Menschen tötet, ist ein Verbrecher. Er ist schlimmer als ein gewöhnlicher Krimineller, denn hinter ihm steht eine riesige organisierte Kraft, gegen die sich das Opfer nicht wehren kann.

Markus Wächter/Berliner Zeitung Der Autor Dmitry Glukhovsky, geboren 1979 in Moskau, arbeitete zunächst als TV- und Radio-Journalist. Mit seinem Debütroman „Metro 2033“ landete er auf Anhieb einen Bestseller, daraus wurde eine Reihe und auch ein Computerspiel.



Im Mai erscheint auf Deutsch sein Roman „Der Aufbruch“ im Heyne-Verlag. Er spielt im Russland der nahen Zukunft.

Warum hat Russland die „Verbreitung vorsätzlich falscher Informationen über den Einsatz der russischen Streitkräfte“ zur strafbaren Handlung erklärt?



Um den Menschen zu verbieten, die Wahrheit über die Morde und Gräueltaten zu sagen, die unsere Soldaten auf ukrainischem Boden verüben. Über Folter, Vergewaltigung, außergerichtliche Hinrichtungen. Die Fälle von Folter und Vergewaltigung sind dokumentiert. Die Leichen – die Hände auf dem Rücken gefesselt mit weißen Bändern, die russische Soldaten ukrainischen Zivilisten zu tragen befahlen – wurden exhumiert. Dies sind Fakten. Dies ist bereits geschehen. Die Wahrheit lässt sich nicht verbieten. Man kann nur versuchen, sie zu verbergen, um ungestraft weiter morden, foltern und vergewaltigen zu können.

Russland ist lange nichts passiert, was zerstörerischer und entmenschlichender wäre als der Krieg gegen die Ukraine. Mein Land ist ohne Grund und Anlass in das Gebiet seines Nachbarn eingedrungen, den wir früher als Bruderstaat betrachtet haben. Es schickte Panzer los, um die ukrainische Hauptstadt einzunehmen. Es schickte Flugzeuge los, um die ukrainischen Städte zu bombardieren. Es hat unzählige Menschenleben vernichtet. Es hat Dutzende von Städten und Siedlungen dem Erdboden gleichgemacht. Es hat ukrainisches Land besetzt und es unter Verletzung des Völkerrechts zu seinem eigenen erklärt.

„Russland wird heute mit Gewalt regiert“

Dieser Krieg lässt sich durch nichts rechtfertigen. Sein Schrecken und seine Sinnlosigkeit sind zu offensichtlich. Die Leute jedoch, die ihn befohlen haben – Wladimir Putin und sein enger Kreis –, können nicht zurückweichen. Denn allen menschlichen Gesetzen nach sind sie hier die wahren Verbrecher, und sie haben Angst, für ihr Verbrechen bestraft zu werden.

Russland wird heute mit Gewalt regiert. In Russland bricht die Macht der Gewalt den Menschen das Rückgrat, beugt das Gesetz und setzt das Gericht unter Druck, ihr weiter das Recht zu geben, das Rückgrat der Schwachen zu brechen und das Gesetz nach ihrem Willen zu beugen. Das ist der Grund, weshalb Russland menschenfeindliche Gesetze einführt.

Sie verbieten, den Krieg einen Krieg zu nennen, befehlen stattdessen, „militärische Spezialoperation“ zu sagen. Dies geschieht, damit sie nicht vor ihren eigenen Bürgern und anderen darüber Rechenschaft ablegen müssen, wie viele Ukrainer grundlos getötet wurden und wie viele Russen ihr Leben umsonst verloren haben. Um jeden zum Schweigen zu bringen oder für zehn, fünfzehn Jahre ins Gefängnis zu schicken, der es wagt, darüber zu sprechen.

Sie verbieten uns, ihre Lügen zu entlarven und die Wahrheit als das zu sehen, was sie ist. Sie haben diese Definition in den Namen des Gesetzes selbst aufgenommen, indem sie bewiesene Tatsachen zu „absichtlich falschen Informationen“ erklären. Sie haben die Tötung von Unschuldigen zugelassen. Sie befahlen uns, ihre Verbrechen zu vertuschen. Die Strafe für die Verbrecher aufzuheben. Sie zu ermutigen, weitere Morde zu begehen.

Ein Angriff auf die neue Generation Russlands

Diejenigen, die an der Macht sind, zwingen uns in einem Crashkurs, zu glauben, dass das unvorstellbare Böse normal und sogar willkommen ist. Sie zwingen uns, unsere grundlegenden moralischen Prinzipien aufzugeben, die uns von Kindheit an von unseren Eltern beigebracht wurden. Sie zwingen uns, uns an Lügen und Morde zu gewöhnen.

Das Verbot, die Wahrheit auszusprechen, und die Forderung, öffentlich Lügen zu verbreiten, haben ihren Grund. Es geht darum, das Selbstwertgefühl der neuen Generation von Russen zu zerstören. Um ihnen ihre Würde zu nehmen, sie dahin zu bringen, sich selbst aufzugeben aus Angst vor unfairer Bestrafung, ihre moralischen Vorstellungen, das natürliche Verständnis dessen, was menschliches Recht ist, zu vergessen.

Russland ist lange nichts passiert, was zerstörerischer und entmenschlichender wäre als der Krieg gegen die Ukraine. Da die russische Regierung nicht in der Lage ist, die Ukrainer zu entmenschlichen, entmenschlicht sie die eigenen Bürger. Das Ausmaß der Zerstörung in der Ukraine ist mit bloßem Auge zu sehen, sogar aus dem Weltraum. Aber auch wenn die zerstörerischen Prozesse, die von der Regierung aus Selbsterhaltungstrieb in der Seele der russischen Nation und im Gefüge unserer Gesellschaft begonnen wurden, im Moment noch nicht sichtbar sind, bedrohen sie die Existenz Russlands selbst.

Um sich selbst zu retten, zerstört die russische Regierung jetzt die schöne und blühende Ukraine, und sie zerstört auch Russland, meine Heimat. Ich kann nichts tun, um das zu stoppen, aber ich kann dazu nicht schweigen.

Ich bin überzeugt, dass ich die Wahrheit sage, wenn ich die Verbrechen der russischen Armee in der Ukraine aufdecke. Ich bin überzeugt, dass das Verteidigungsministerium und die russische Führung lügen, und zwar schon seit einer Weile, um diesen schrecklichen, sinnlosen Krieg zu rechtfertigen. Ich bin überzeugt, dass nicht ich Verbrechen gegen Russland und seine Zukunft begangen habe, sondern dass sie es sind.



Es gibt Gesetze, denen niemand gehorchen muss. Und ich werde ihnen den Gehorsam verweigern.