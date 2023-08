Donna Leon über Commissario Brunetti: „Ich wusste, der Mann würde in meiner Nähe sein“

Dass ihr erstes Buch lange unveröffentlicht in einer Schublade lag, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Die in den USA geborene Schriftstellerin Donna Leon ist für ihre Kriminalromane mit dem venezianischen Commissario Guido Brunetti international bekannt, in Deutschland ist ihre Fangemeinde besonders groß. Ihr erster Roman in deutscher Übersetzung, „Venezianisches Finale“, erschien vor 20 Jahren im Diogenes-Verlag.