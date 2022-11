Dorota Danielewicz: „Diese Themen werden in der Männerwelt nicht gesehen“

Das Zusammentreffen war so nicht geplant. Dorota Danielewicz hat jetzt kurz hintereinander zwei Bücher veröffentlicht. In dem einen, „Der weiße Gesang“, erzählen, so der Untertitel, „die mutigen Frauen der belarussischen Revolution“ von ihrem Kampf für Demokratie in ihrem Land. Das andere, „Jans Weg“, handelt vom schwerstbehinderten Sohn der Autorin. Die Themen klingen unterschiedlich, für Danielewicz gehören beide Bücher eng zusammen.

Sie hat ein Café an der Potsdamer Straße vorgeschlagen, weil es etwa die gleiche Wegstrecke für uns beide bedeutete, die Reporterin und sie. Dorota Danielewicz ist eine, die an andere denkt. Es wird unser Gespräch bestimmen.

In Polen auf der Straße erkannt

Das Buch über ihren Sohn schrieb sie bereits 2018, zwei Jahre später kam es in Polen heraus, wo es ein großes Echo erfuhr. Die Autorin fand sich auf der Titelseite einer Frauenzeitschrift wieder, beim Urlaub im Land ihrer Herkunft erkannte man sie auf der Straße. Sie hat es auf Polnisch geschrieben; nun erst gibt es „Jans Weg“, übertragen von Antje Ritter-Miller, in der Sprache des Landes, in dem sie seit ihrem 16. Lebensjahr wohnt. Der Porträtband „Der weiße Gesang“ wurde ausgerechnet am 24. Februar fertig, an dem Tag, der die Aufmerksamkeit von Belarus auf die Ukraine lenkte. Es brauchte keine Übersetzung – die Autorin wählte diesmal direkt das Deutsche. Sie ist zweisprachig wie die polnisch-deutschen Schriftsteller, über die sie 1993 ihre Magisterarbeit schrieb, als sie mit ihrem Sohn Jan schwanger war. Eine ganz normale Schwangerschaft war das übrigens, so wie sich das Kind anfangs nicht viel anders als die Altersgenossen entwickelte.

Die Klammer für die Bücher, sozusagen das Regalfach, in das beide gehören, ist „weiblich“. Erkundet sie in dem einen die Erfahrungen und Träume von Frauen, die sich dem System Lukaschenko widersetzen, ist „Jans Weg“ ein Buch darüber, wie eine Frau das Leben mit einem unheilbar kranken Kind ausbalanciert. Es gehe in beiden Fällen um „Care Work“, sagt sie. Ums Kümmern also; sie nutzt einen Begriff aus der aktuellen feministischen Debatte. Die Sorge gilt dem Land oder dem Sohn, einem Leben in Menschenwürde.

Es gibt sogar direkte Bezüge, etwa wenn sie im „Weißen Gesang“ von einer Frau erzählt, die in Belarus ein Hospiz leitete, wo auch Familien mit kranken Kindern die Zeit zusammen verbringen konnten. Im Gespräch kommt Dorota Danielewicz auf Swetlana Tichanowskaja, die im Juli 2020 in Belarus als einzige Oppositionskandidatin zum Wahlkampf zugelassen wurde, nachdem ihr Mann bereits inhaftiert war. Weil man sie für eine Hausfrau hielt: Die Lukaschenko-Leute trauten ihr nichts zu. Doch Tichanowskaja war jahrelang zu Hause, um für ihren Sohn da zu sein, der mit einer Hörbehinderung zur Welt kam. Mit der im Kampf für das Kind entwickelten Zähigkeit hatte man nicht gerechnet, sagt Danielewicz, „diese Themen werden in der Männerwelt nicht gesehen“.

Die Zeit blieb stehen und lief rückwärts

„Mit zwei Jahren konnte Jan alles“, schreibt sie. „Als er vier war, war es schlechter, im Alter von sechs Jahren war es beunruhigend schlecht, aber es ging noch irgendwie. Jan konnte nicht mehr mit Messer und Gabel essen, aber noch mit der Gabel Nudeln aufnehmen. Die Zeit blieb erst stehen und begann dann rückwärts zu laufen.“

Seit den Neunzigerjahren hat Dorota Danielewicz polnische Autoren nach Berlin geholt und bei Veranstaltungen im Literarischen Colloquium, im Brecht-Haus, in der Akademie der Künste mit deutschen Kolleginnen und Kollegen in Kontakt gebracht. Sie wollte die Nähe zwischen den Nachbarn zeigen und festigen. Außerdem arbeitete sie für den Rundfunk, für Radio Multikulti, RBB und WDR. 2014 veröffentlichte sie das Buch „Auf der Suche nach der Seele Berlins“.

Doch ihre Freiräume wurden immer enger. Die Zeit begann auch für sie rückwärts zu laufen. Jede Mutter macht die Erfahrung, wie schwer es ist, im Beruf den Anschluss zu behalten, wenn ein Kind aus der Kita abgeholt, zum Arzt gebracht werden muss, Ferien zu organisieren sind. Bei Jan aber begaben sich die Eltern auf einen Ärzte-Marathon; es brauchte Jahre, bis seine Stoffwechselerkrankung Galaktosialidose diagnostiziert war, die das Nervensystem angreift, ihm die Bewegungsfähigkeit und das Sprechen nahm. Sie ist so selten, dass es keinen zweiten Fall in Berlin gibt.

Dorota Danielewicz lässt sich in Abschweifungen verwickeln, spricht ruhig, zuckt nicht, als das Gespräch zu den berührendsten Stellen im Buch führt. Am Nachbartisch im Café bettelt ein niedlicher Hund. In „Jans Weg“ erzählt sie von reizenden Dackelwelpen in einem Urlaub: Jans jüngerer Bruder bat überraschend die Eltern, keinen davon mitzunehmen. Denn dann würde ja niemand mehr für ihn Zeit haben. Oder da ist die Wendung „ein andermal“, die Eltern oft benutzen, wenn Kinder Wünsche äußern. Bei Jan war ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr sicher, ob es ein anderes Mal geben würde. An vielen Beispielen kann man hängenbleiben, weil sie von Arten der Liebe handeln, die Belastung der Geschwister zeigen, die anderer Eltern. Sieht man alles zusammen, ist es ein Buch über die Gesellschaft.

Es gibt eine Zeit, um zu reden, und eine, um zu schweigen. „Du hast dich nie beklagt“, zitiert Danielewicz den leicht vorwurfsvollen Satz einer Freundin und fragt: „Mutter, Vater eines Kindes, das mehr Fürsorge braucht als andere Kinder, wie steht es um dich? Hast du dich auch nie beklagt? Versteckst du deinen Schmerz unter einer dicken Hornschicht, und die Verzweiflung verschließt du in der Kammer der verdrängten Gefühle?“ Manchmal wechselt das erzählende Ich zum Du und spricht die Lesenden an.

Der Mann verfolgte seine Karriere

Für die Autorin war es ein glücklicher Moment, diese Form gefunden zu haben. Dann sei sie in den Schreibfluss gekommen, verband auch zuweilen komische Anekdoten mit Erinnerungen an Begegnungen mit Ämtern. Den Impuls zu schreiben gab ihr der Protest der Eltern behinderter Kinder im polnischen Parlament im Frühling 2018. Zur Ministerin sagte eine Frau: „Sie wissen nicht, wie wir uns fühlen.“ Dieser Satz sei ihr eine Weile nachgegangen. „Ich weiß, wie du dich fühlst“, habe sie gedacht. „Denn ich bin du. Ich bin auch die Mutter eines Kindes, das nie selbstständig sein wird. Ich habe verstanden, dass ich nicht nur für mich schreibe. Diese Geschichte wird nur eine Wirkung haben, wenn ich sie auch stellvertretend für andere schreibe.“

Dorota Danielewicz sagt, in Polen bekomme man nur Unterstützung, wenn die Pflegeperson, die zu Hause bleibt, keinerlei eigenes Einkommen bezieht, also meistens die Mutter. Dabei spielt das Verhältnis zur Arbeit in solchen Familien eine große Rolle, auch davon erzählt „Jans Weg“: Ihr Mann verfolgte seine Karriere, sie übernahm die Betreuung der Kinder. Nicht nur die gelegentlichen Treffen mit Freunden, Theater- oder Kinobesuche hätten sie „getröstet“, sagt sie, sondern auch ihre freiberufliche Arbeit beim Radio, trotz aller Belastungen. Und das Schreiben. „Es war das Leben selbst, das mich festhielt.“ Beide Bücher, mit denen sie sich jetzt der Öffentlichkeit stellt, sind im Europa Verlag erschienen.