Erin Flanagans „Dunkelzeit“ lesend, könnte man den Verdacht haben, dass sie eigentlich einen Roman über das ländliche und kleinstädtische Nebraska schreiben wollte und gerade so viel „Spannungselemente“ hinzufügte, damit das Buch als Krimi durchgeht. Aber weil die Amerikanerin die Krimihandlung gleichsam an den Rand schiebt, gewinnt sie den Raum, sich in aller Tiefe und psychologischen Feinzeichnung mit den Menschen zu beschäftigen, die vom Verschwinden des Mädchens Peggy im Winter 1985 am meisten betroffen sind.

Da ist der „zurückgebliebene“ Hal, als Zweijähriger wäre er beinahe ertrunken, sein Gehirn wurde zu lange nicht mit Sauerstoff versorgt. Da sind Alma und Clyle Costagan. Sie fährt den Schulbus, er kümmert sich um die Landwirtschaft, die Schweinezucht. Hal lebt allein, arbeitet aber mit auf dem Hof und ist so etwas wie der Ersatzsohn der beiden geworden. Als sich im Ort, Flanagan nennt ihn Gunthrum, herumspricht, dass Hal Samstagnacht, als Peggy verschwand, nicht mehr auf der Jagd war, dass an seinem Pick-up Blut war, werden die Gerüchte dichter und hässlicher. Er müsse doch „etwas damit zu tun haben“.

Fehlbar, selten bösartig

Hal versteht, dass irgendetwas Ungutes läuft. Hal versteht nicht, was er tun und sagen muss, um sich zu entlasten. Indessen macht Provinzpolizist Peck alles richtig, versucht, die nötigen Informationen weiterzugeben, die Gemüter zu beruhigen: keinerlei Beweise gegen Hal. Peggys Eltern ziehen trotzdem (oder deswegen?) einen schneidigen Privatermittler hinzu. Aber so schlimm, wie man anfangs meinen könnte, wird es auch mit ihm nicht.

Erin Flanagan – „Dunkelzeit“ („Deer Season“, 2021) ist ihr Debütroman und wurde gleich mit dem Edgar Allan Poe Award ausgezeichnet – nimmt sich nicht nur Zeit, sondern unterläuft alle Erwartungen, was diesen Roman besonders macht. Großartig lebensnah sind die Dialoge; fehlbar, aber nur in seltenen Fällen bösartig, sind die Menschen.

In der Familie der 17-jährigen Peggy Ahern konzentriert sich die Autorin auf deren zwölfjährigen Bruder Milo. Der zuerst sauer ist, dass seine Schwester mal wieder alle Aufmerksamkeit bekommt. Der dann begreift, dass Peggy tatsächlich tot sein könnte, der sogar zu Gott betet (obwohl er nicht unbedingt an ihn glaubt). Der sich prügelt, weil seine Schwester von einem Jungen aus seiner Schule „Schlampe“ genannt wird. Der dem Streit der Eltern lauscht, nicht zum ersten Mal. Der, als Peck wieder einmal bei ihnen auftaucht, diesem sofort ansieht, was das bedeutet. Dass man seine Schwester endlich gefunden hat. Dass sie nicht weggelaufen ist.

Wer tratscht. Wer ist diskret.

Einen Kleinstadtkosmos mit Freundschaften, Feindschaften oder bloß Nickeligkeiten zeichnet Erin Flanagan. Ein Wer-betrügt-wen-mit-wem (und bei wem bedeutet es mehr als eine Affäre). Wer tratscht. Wer ist diskret. Wer ist eine gute Seele. Wer weiß nicht so recht, was er sagen soll (Pastor Barnes nämlich).

Alma, wegen Clyle aufs Land gezogen, ist in Gunthrum ein Fremdkörper geblieben – zu herb, schroff, zu selbstbewusst. Milo allerdings weiß es zu schätzen, wie „Mrs. Costagan“ im Schulbus für Ruhe sorgt. Nie würde er ihren Vornamen benutzen, dazu ist sie nicht der Typ. Allerdings der Typ, noch einem Jungen ein Ersatzzuhause zu bieten. Das ist der helle Streifen dieser „Dunkelzeit“.



Erin Flanagan: Dunkelzeit. Kriminalroman. Aus dem Englischen von Cornelius Hartz und Stefanie Kremer. Atrium, Zürich 2023. 362 Seiten, 25 Euro