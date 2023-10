Auf der Bühne ziehen graue Wolken vorbei, sie rühren von den Zigaretten, die einige der Männer am bierflaschenbestandenen Tisch links auf der Bühne von Zeit zu Zeit entzünden. Werden sie dichter, stammen sie von der kleinen Nebelmaschine, die ein Musiker von Ornament und Verbrechen bedient. Der Rauch in der Volksbühne am Freitagabend wirkt wie eine unsichere und doch sichtbare Verbindung zwischen dem Publikum im ausverkauften großen Saal, den Beitragenden des Programms und dem Mann, dessen hier gedacht wird: Bert Papenfuß.

Der am 26. August in Berlin verstorbene Dichter, Herausgeber, Musiker und Kneipenbetreiber schaut von der Leinwand herunter. Nicht stumm mit Trauereckchen, sondern sprechend. In einem ersten Filmausschnitt gibt er Auskunft über die Entstehung der alternativen Szene im Osten zu Mauerzeiten, erwähnt die Stasi-Enthüllungen als kurze Episode und erzählt, wie es weiterging mit Zeitschriften wie Sklaven oder Sklavenaufstand und dann auch den Kneipen. Diese Worte erweisen sich im Laufe des Abends wie der Faden, an dem entlang sich die kurzen Auftritte von Dichterinnen und Dichtern reihen, die alle ein mehr oder weniger langes Stück mit Papenfuß gegangen sind, die eigenes vortragen oder den Toten zitieren.

Sein eigener Betrieb

Bert Papenfuß habe sich dem Kulturnudelbetriebssystem entzogen, sagt Jürgen Kuttner als Moderator, und sei sein eigener Betrieb geworden. Es sind die Betriebsmitglieder, die an ihn erinnern, eher laut und wütend als melancholisch. Das passt.

Peter Wawerzinek trägt ein Gedicht vor, in dem auf Seemannsgarn die Seefrauen folgen, er hat den norddeutschen Zungenschlag wie Papenfuß, zu dessen Anarchie-Wegweisern Klaus Störtebeker zählte. Vom Traumzeugenatlas, aus dem Schmutzengel lesen, spricht Kai Pohl und Annett Gröschner deklamiert mit deutlich ironischem Abstand ein Gedicht aus den Neunzigern über die Ostfrau. Jan Faktor liest einen Abschnitt aus seinem Roman „Trottel“ von 2022, für den er aus Papenfuß-Gedichtzeilen Dialogsätze geformt hatte.

Die Avantgarde stirbt

Im zweiten Filmbeitrag zwischen kurzen Konzerten der Bands Ornament und Verbrechen und Herbst in Peking spricht Bert Papenfuß über die Freiheit. Der Film ist von 2020. Demokratie und Kapital passten nicht zusammen, das habe man gesehen. Als Lösung schlägt er einen Generalstreik vor, eigentlich ganz einfach: „Nicht arbeiten können alle.“

Dass der Verstorbene im Streiken kein Vorbild war, zeigten zuvor die Erinnerungen von Guillaume Paoli an mehrere Projekte. Das antikapitalistische Knochengeld für den Prenzlauer Berg scheiterte am kommerziellen Erfolg, Galerien und Museen rissen sich darum. Und die Übernahme des Kaffee Burger sei gar der Auslöser gewesen, dass die Touristen in die Torstraße zogen. „Die Avantgarde stirbt, aber sie ergibt sich nicht.“ Am Sonnabend wurde Bert Papenfuß beerdigt.