Ein Dichter wie Oscar Wilde: Alban Nikolai Herbst antwortet auf englische Lieder

Ein deutscher Dichter und Romanautor antwortet auf Kunstlieder – wie soll das funktionieren? Das Haus für Poesie und die Deutsche Oper bringen in ihrer Reihe „Lieder und Dichter:innen“ zusammen. An diesem Mittwoch erklingen englische Lieder der Spät- und Spätestromantik, auf die der in Berlin lebende Autor Alban Nikolai Herbst mit eigenen Texten reagiert. Wir fragen ihn: Wie haben Sie die Begegnung mit dieser Dichtung und Musik erlebt?

Ich fremdle mit Kunstmusik nicht, im Gegenteil. Doch die modernen Verse müssen das Publikum sinnliche Nähe zu den älteren spüren und sie auch genießen lassen. Es sind ja, ohne aber die Risse zu verkleistern, nicht nur klangästhetisch über einhundert Jahre zu überbrücken, sondern auch der veränderte Sprachgestus. Von damals trennen uns furchtbare Kriege, es hat Auschwitz gegeben.

privat Zur Person Alban Nikolai Herbst (hier auf einem Foto von 2009) wurde 1955 in Refrath geboren, studierte Philosophie, arbeitete als Broker und lebt heute in Berlin. Für seinen Roman „Wolpertinger und das Blau“ wurde er mit dem Grimmelshausen-Preis ausgezeichnet. Zuletzt erschienen der Gedichtzyklus „Die Brüste der Béart“ und die Neuausgabe des Romans „Die Verwirrung des Gemüths“.

Dennoch haben namentlich A.E. Housmans Gedichte ihre rhythmisch-musikalische Intensität behalten: Dazu schwingt in ihnen stets homoerotische Sehnsucht mit. Im viktorianischen England war das gefährlich, denken Sie an Oscar Wilde. In Großbritannien zwar eine Berühmtheit, ist Housman bei uns so unbekannt, dass nicht eins seiner Gedichte je ins Deutsche übertragen wurde. Da setzte ich mich selbst nun dran, und zwar so, dass sich die Texte nahtlos in die Partituren übertragen ließen. Nur wollte die Oper meine Fassungen nicht, das heißt, schon, aber ohne sie zu bezahlen. Egal. Denn John Parr und ich haben einen andren Ansatz gefunden, den Abend zum Leuchten zu bringen. Ich spoiler aber nicht, das Publikum soll ja etwas erleben.

Nur so viel, dass es mich, einen ausgesprochen gerne heterosexuellen Mann, geradezu frappierte, wie gut ich mich in Housmans Sehnsuchtsgedichte einfühlen konnte. Sodass sich, obwohl meine Nachdichtungen nun halt nicht gebracht werden, die vertonten Gedichte mit meinen längst anderswo publizierten Versen dennoch sinnlich vereinen. Und wer weiß? Vielleicht findet sich eines Tages ja doch ein Opern- oder Konzerthaus, das es mit meinen Nachdichtungen wagt. Am Mittwoch indes wird es in den Liedern wie in meinen Gedichten „nur“ um Schmerzsüße, Melancholie gehen … um eigentlich das, was wir Heutigen Blues nennen. Den schon Purcell komponiert hat.



Lieder und Dichter:innen: An English Pastoral. Mittwoch, 11.10., Deutsche Oper