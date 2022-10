Eine kleine Gruppe mit Gelbwesten sorgt für Sicherheit auf der Messe

So viel Polizei habe er noch nie auf der Buchmesse gesehen, sagt ein Kollege. Nun lief gerade erst, am Freitagvormittag, die Bundesinnenministerin Nancy Faeser durch die Halle 3, und das Sicherheitspersonal passte auf. Und am Nachmittag sammelten sich nach und nach Polizisten in der (internationalen) Halle 4 am Gemeinschaftsstand der Ukraine. Nicht, weil sie Andrej Kurkow, Halyna Schyjan und Tanja Maljartschuk bewachen sollten, denn deren Thesen stießen auf viel Beifall. „Pazifist kann man sein, solange man nicht in einen Krieg gezogen wird“, sagt Maljartschuk. „Man soll es doch lieber so benennen, wie es ist: Angst. Und Angst ist berechtigt.“ Die Uniformierten warteten bereits auf Olena Selenska, die Ehefrau des ukrainischen Präsidenten. Sie kam live, nicht nur per Videoschalte, wie zuvor angekündigt war.

Wir stehen gerade noch am anderen Ende am Eingang der Halle, wo über Sicherheit diskutiert wird. Gut erkennbar hat sich hier das Awareness-Team des Bundes für Antidiskriminierungs- und Bildungsarbeit eingerichtet. An dieser Koje stehen keine Bücherregale; Blickfang ist ein Plakat, das über die Arbeit des Vereins informiert: „Der Kampf für Chancengerechtigkeit ist jedes Menschen Sache“.

Was ist überhaupt Diskriminierung?

Wie man Diskriminierung erkenne und auf welche Weise man dagegen vorgehen könne, sei in diesen Tagen das Hauptgesprächsthema für das Grüppchen. Mit gelben Westen ausgestattet, gehen Teammitglieder durch die Hallen, zeigen sich dort ansprechbar oder laden an ihren kleinen Tisch, um Hilfesuchende oder Interessierte zu beraten. Nach Messe-Feierabend bleiben die Telefone angeschaltet. Sie hätten das Gefühl, dass Veranstalter und Publikum ihre Anwesenheit begrüßen, sagt einer der drei. Ihre Namen wollen sie nicht in der Zeitung lesen. Ein verbaler rassistischer Angriff sei ihnen zum Beispiel gemeldet worden, auch eine Frage zur Barrierefreiheit der Toiletten kam auf. Das Awareness-Team sei zur Beratung da, im Konfliktfall werde es die Polizei einschalten.

Der Kollege, der in diesem Jahr so viele Sicherheitskräfte gesehen hat, war vermutlich 2015 nicht in Frankfurt am Main, als Salman Rushdie das weltgrößte Branchentreffen eröffnete und geschützt wurde. Oder 2017, als der rechtsextreme Politiker Björn Höcke auftrat und ihm Sprechchöre entgegenschallten: „Ganz Frankfurt hasst die AfD“. Damals debattierten Kulturjournalisten ein paar Tage lang, wie man den Verlagen mit rechtsnationalen Schriften das Tor zu diesem Handels- und Kommunikationsplatz verschließen könne. Und das Ergebnis war, damals schon: Wegen der Monopolstellung der Messe sei es zwar möglich, staatlich organisierten Ständen (wie in der aktuellen Ausgabe Russland) den Zugang zu verwehren, nicht aber einzelnen Verlagen. Im Jahr darauf wurde den Rechten ein Gangplatz mit wenig Publikumsverkehr in einer Hallenecke zugewiesen. Aufmerksamkeit bekamen sie vor allem, weil Journalisten mal gucken wollten, wie es ihnen da so ginge.

Doch das Thema klebt an der Frankfurter Buchmesse wie ein oller Kaugummi oder Schlimmeres, was man sich auf der Straße einfangen kann. Ein rechtsextremer Buchproduzent überzog im vergangenen Jahr die Autorin Jasmina Kuhnke schon vor Messebeginn mit rassistischen Schmähworten via Internet. Sie entschied, dass eine Anreise für sie zu gefährlich sei, einige schwarze Kolleginnen und Kollegen blieben aus Solidarität ebenfalls fern. Diesmal meldete sie per Twitter, die Buchmesse sei für sie „ein Ort, an dem Nazis sich an Lesungen und Podiumsdiskussionen beteiligen und an Sketchen und Canapés gütlich tun dürfen und Werbung für ihre Ideologie machen“. Sie kommentierte damit eine süffisante Foto-Nachricht einer neurechten Wochenzeitung, die auf der Messe einen Stand hat. Die Provokation ist gelungen.

Es ist eine Frage der Perspektive. Die Frankfurter Stadtverordnete und Referentin für Diversitätsentwicklung, Mirrianne Mahn (Grüne), greift den Buchmessedirektor Juergen Boos in einem längeren Instagram-Video scharf an. Er verstehe den Unterschied zwischen Meinungsfreiheit und Volksverhetzung nicht. Sie fordert seinen Rücktritt, weil es wieder keinen Ausschluss rechter Verlage gegeben habe. Doch wer die wenigen Hetzer nicht sucht, dem fallen sie auf dem Messegelände nicht auf. Die Frankfurter Buchmesse hat trotz geringerer Ausstellerzahl als vor Corona ein unüberschaubar großes Veranstaltungsangebot, literarisch und politisch.