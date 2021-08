Das ist etwas, das gute Literatur kann: Ohne langes Gefackel eine Kipperzählung abzubrennen, die sich auf zwei gespiegelten Welten zugleich ereignet, die auf beiden Seiten Spannung und Katharsis erzeugt und bei der man sich hier wie dort einfangen lässt und erleichtert ist, dass sie vielleicht doch nur in der jeweils anderen Welt stattgefunden hat. Und all dies ohne übermäßige literarische Allüren, sondern sehr direkt, brutal, nachvollziehbar und unterhaltsam.

Denn was wäre wohl schlimmer? Wenn ein elfjähriges Mädchen mit unendlicher Geduld über Jahre hinweg, Handvoll für Handvoll Erde wegtragend ein dreieinhalb Meter tiefes Loch in den Kellerboden gräbt, darüber zum Teenager wird, um dann eines Tages den Vater mit einem beherzten Schippenschlag vor den Kopf in jenes Loch zu befördern – und wenn dieses Mädchen dann weitere Jahrzehnte drangibt, um diesen Vater dort unten am Leben zu erhalten, in täglicher Fürsorge Eimer mit Nahrung hinablassend und Eimer mit Fäkalien heraufziehend, bis er endlich eines – wenn man das so sagen kann – natürlichen Todes stirbt. Bitter genug.