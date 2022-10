Ein Text, der dem Leser pures Glück schenkt: Paul Bokowskis Roman „Schlesenburg“

„Hauptsache nichts mit Menschen“ schien für den Berliner Paul Bokowski mehr als nur ein Buchtitel zu sein. Über drei humoristische Kurzgeschichten-Bände gab er den neurotischen Schelm, den man gerade wegen seiner pointierten Abneigungen gegenüber muffigen Eigenheiten der Gesellschaft liebte. So erstaunt es dann doch ein wenig, dass gerade Bokowski mit seinem Debüt über die Langstrecke den menschlichsten Roman der Saison geschrieben hat.

„Schlesenburg“ heißt der Roman und spielt in einer Sozialbausiedlung, die von den vorwiegend polnischen Einwohnern eben so genannt wird. Der namenlose Erzähler führt uns im Sommer 1989 durch die weißen Wohnblöcke, in denen hinter jeder Wohnparzelle Geschichten und Schicksale lauern, die bis heute im wahrsten Sinne des Wortes nur Randnotiz blieben.

Der innerste Antrieb

Es beginnt mit der Witwe Galówka, die bei einem Wohnungsbrand ums Leben kommt, der erst Schrecken und später Spekulationen über die ganze Siedlung bringt. Da sind die Zwillinge Baranowski, deren kaum verhohlene Antipathie gegen alles, was nicht ihrem Weltbild entspricht, sie jedem ungefragt zum Besten geben. Da ist die resolute Apolonia, die dem neunjährigen Protagonisten durch ihre Freundschaft Selbstwert sowie Selbstbewusstsein einimpft.

Von ihnen sowie dem „dünnen Kuba“, Familie Akkaya (der einzigen türkischen Familie in der Schlesenburg) und Darius, der plötzlich einige Tage verschwindet, wird wie von einem Synapsennetz erzählt: Sie sind eigene Kraftzentren, die alle miteinander verbunden sind und ohne diesen Halt womöglich in der kalten BRD der 80er-Jahre verkümmern würden.

In diesem Kosmos aus Vertriebenen, Geflüchteten, Heimatlosen und solchen mit Heimweh versucht der junge Icherzähler seinen Platz zu finden. So viel es ihn „raus“ und „runter“ in diese kleine polnische Parallelwelt treibt, sind es immer wieder seine Eltern, die seinem Leben und auch dem Roman den innersten Antrieb geben. Sie schuften in der nahen Papierfabrik, aber besonders den Vater schmerzt etwas: Auf der Flucht aus der Volksrepublik Polen musste er seinen Bruder Staszek zurücklassen. Seit einigen Jahren versucht er, ihn nach Deutschland nachzuholen. Diesen Sommer soll es endlich klappen.

Die migrantische Generation der Hiergeborenen

Bokowski selber bezeichnet den Roman als semiautobiografisch. Schon am Text wird aber schnell klar: Hier schreibt jemand von der Vergangenheit, um auch die Gegenwart zu bewältigen. Vieles mag tatsächlich auf Tatsachen beruhen, aber erzählen will Bokowski von einer exemplarischen Sozialisation. Der Roman fragt, wer man heute ist, wenn die eigene Herkunft möglichst in einen Koffer passen sollte. Die migrantische Generation der Hiergeborenen hat zwar in nicht wenigen Fällen über die Jahre echten Aufstieg erlebt, aber zu welchem Preis? Den Verlust der polnischen Heimatsprache, die vielen Kindern nicht mehr beigebracht wurde, eine integrationsunwillige BRD sowie fremdenfeindliche Ressentiments, die die Schlesenburger selbst gegenüber Rumänen und Russlanddeutschen haben.

Auf diese transzendentale Obdachlosigkeit antwortet Bokowski eben nicht nur mit den bleiernen Fakten, sondern auch mit blühender Fiktion. Es wird eine Geschichte erzählt; nicht nur, um das Gewesene festzuhalten, sondern auch, um die eigne Identität als einen Transitort zu verstehen, der immer wieder neu im Entstehen ist. Auch wenn die Metaphern im ersten Drittel des Romans manchmal eine Spur zu verspielt sind, findet Bokowski danach einen Sound, der so zugänglich und menschlich zugewandt ist, dass man sich schon fast selbst in die Nummer 11 der Schlesenburg gezogen wähnt.

Bokowskis Roman ist erzählerisch sehr klassisch aufgezogen

Nun haben beispielsweise Olivia Wenzel, Sasha Marianna Salzman und nicht zuletzt Saša Stanišić ja regelrecht eine neue migrantische Perspektive in die deutschsprachige Gegenwartsliteratur gebracht. Diese Romane zeichneten sich aber auch besonders durch einen sehr postmodern Zugriff auf die Form aus. Sie wollten das Erzählen über Vergangenheit auch formell aufbrechen. Bokowskis Roman ist hingegen erzählerisch sehr klassisch aufgezogen. Im Endeffekt schafft er so etwas Seltenes: Er beweist eine enorme erzählerische Kraft, die weit weg ist von einer vermeintlich einfach gestrickten Lesebühnenliteratur, bewahrt sich aber andererseits eine zugängliche Sprache, die auch noch lange bei unterschiedlichsten Lesern nachhallen wird.

So wie die Familie des Protagonisten erleben muss, dass sie oft Pläne und Geschehnisse nicht kontrollieren kann, so geht es dem Icherzähler auch beim Erzählen dieser Geschichte. Auch wenn der eigentliche Plot klar umrissen scheint, zeigt sich vieles episodenhaft und schält sich erst in kleinsten Details und Gesprächen heraus. Wie beim Registerziehen des Orgelspielers wird mit jedem geöffneten Erzählfach die Geschichte voluminöser. Auch scheint der lakonische Humor Bokowskis wie eine leichte Grundierung in vielen Momenten durch, ohne ins Alberne oder Pointengetriebene zu fallen. Der Fachwechsel eines bereits etablierten Autors ist oft mit einem gewissen Risiko verbunden. Für uns als Leser ist dieses Wagnis jedoch ein pures Glück.

Paul Bokowski: Schlesenburg, btb Verlag, München 2022, 320 Seiten, 22 Euro.