Wenige Tage zuvor hatten wir noch ein Glas Wein getrunken und geplant, seinen 100. Geburtstag ein Jahr früher zu feiern. Doch am Morgen des 1. März 2022 starb mit 98 Jahren in seinem Appartement in der Pankower Cajewitz-Stiftung der Literaturwissenschaftler, Essayist, Übersetzer und Verleger Leonard Kossuth. Leo Kossuth wurde 1923 in der Nähe von Kiew als Sohn einer Ukrainerin und eines Österreichers geboren. 1931 übersiedelte die Familie nach Wien, in die Heimatstadt des Vaters. Im nächsten Jahr starb Leos Mutter an Tuberkulose.

Leo Kossuth überlebte als Soldat den Zweiten Weltkrieg und kehrte 1946 aus amerikanischer Gefangenschaft zurück, aber nicht nach Wien, sondern der Liebe wegen nach Oranienbaum, wo er kurze Zeit als Russischlehrer arbeitete. Er studierte an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Slawistik. Seine Frau Charlotte, damals Dozentin, war nach der Geheimrede Nikita Chruschtschows und ihrer Teilnahme an kritischen Diskussionen über den Personenkult der Stalinzeit, offiziell wegen „Beihilfe zum Staatsverrat“, zu 20 Monaten Haft verurteilt worden. Leo Kossuth kämpfte verzweifelt für ihre Freilassung und brach dafür seine Aspirantur am Leipziger Institut für Literatur ab.

Eine Verbindung über die Literatur

1958 wurde er Cheflektor beim Verlag Kultur und Fortschritt, der bald in den Verlag Volk und Welt aufging, wo er bis 1989 das Lektorat für Sowjetliteratur leitete. Dort erschienen alle damals für uns wichtigen Autoren, Trifonow, Tendrjakow, Platonow, Bulgakow und die von Leos Frau Charlotte übersetzten Romane Tschingis Aitmatows. Zur Geschichte des Verlages erschien 2002 Leonard Kossuths Buch „Volk und Welt – Autobiografisches Zeugnis von einem legendären Verlag“. Es beschreibt die Verbindung der DDR mit der Sowjetunion und ihren Republiken auf dem Gebiet der Literatur.

Ich hatte 1976, wenige Tage nach der Ausbürgerung Wolf Biermanns, den Moskauer Dichtersänger Bulat Okudschawa kennengelernt und begonnen, seine Lieder zu übersetzen und nachzusingen. 1982 trat Bulat Okudschawa in meinem Salon auf, bis ins Kleinste von der Stasi beobachtet. Okudschawas Romane erschienen bei Volk und Welt, herausgegeben von Dr. Ralf Schröder. Für ihn hatte sich Leo Kossuth eingesetzt, obwohl Schröder 1958 wegen „Staatsverrat“ zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt worden war. Leo Kossuths Lektorat ermöglichte mir einen Auftritt mit Okudschawa-Liedern. Das war ein in meiner Erinnerung wichtiges Ereignis, weil ich damals, nach meiner Relegation vom Studium, nach einer Anstellung suchte, für die mir natürlich die Qualifikation fehlte.

Eine Erinnerung an Georgien

Dass Leo Kossuth für das schöne Okudschawa-Buch „Romanze des Arbat“ meine Übersetzungen nicht verwendete, hatte mich damals geschmerzt. Nach 1990 las ich in meiner Akte, dass der Staatssicherheitsdienst meine Beteiligung an dem Projekt „operativ verhindert“ habe. Inzwischen sind viele Jahrzehnte vergangen und ich habe Leo längst verziehen, dass er in das Buch denkbar schlechte Übertragungen von Mitgliedern des propagandistischen Oktoberklubs aufgenommen hatte.

In den letzten Jahren besuchte ich ihn ab und zu in der Cajewitz-Stiftung. Einige Male nahm er an den Veranstaltungen in meinem Literarischen Salon teil, immer begleitet von seiner engsten Vertrauten, der Literaturübersetzerin Kristiane Lichtenfeld. Mit ihr hatten wir letzten Sommer im georgischen Restorani Tbilissi am Arnimplatz meinen 70. Geburtstag gefeiert. Das war für ihn auch eine Erinnerung an seine vielen Reisen zu den Autoren im weiten Sowjetreich, vor allem nach Georgien. Leo Kossuth hatte einen wunderbaren Humor und war voller Geschichten.

Der Autor Ekkehard Maaß war in der DDR als Sänger von Okudschawa-Liedern bekannt. Seit 1996 leitet er die von ihm gegründete Deutsch-Kaukasische Gesellschaft und seit 2008 das Tschetschenische Kulturzentrum in Berlin-Wedding.