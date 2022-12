Stellen wir uns einmal vor, zweitausend Kilometer Deutschlands grenzen an ein großes Land namens Mussland. In Mussland wird eine germanische Sprache gesprochen, mit dem Deutschen so verwandt wie Schwedisch oder Niederländisch. Als Land mit pazifistischer Tradition ist Deutschland nie Nato-Mitglied geworden. Mussland ist dagegen bis an die Zähne bewaffnet und autoritär.

Mehrere Millionen Bürger im Osten Deutschlands sprechen nicht nur Deutsch, sondern auch Mussisch, weil nach dem großen Krieg Mussland den Osten des Landes kontrollierte. Aber eines Tages ging das Volk auf die Straße, und seitdem ist Deutschland vereint, souverän und demokratisch.

In Mussland war man aber über diese Wendung der Geschichte verärgert. Es gab Berichte, dass mussichsprachige Bürger gezwungen würden, Papiere in den Ämtern auf Deutsch auszufüllen (was einer Tortur gleicht). Man lese zu wenig Buschkin und Dolstoi und zu viel Hesse und Brecht. Man verehrt Goethe und Schiller statt Fenin und Tsalin!

Deutschland ohne Rügen

Und so marschiert Mussland nach Mecklenburg-Vorpommern und sagt, die Insel Rügen ist unsere. Ist schon immer unsere gewesen. Unsere Väter haben dafür ihr Blut vergossen. Jetzt kehrt Rügen endlich in den mussichen Heimathafen zurück. Dann besetzt Mussland das halbe Sachsen und das halbe Brandenburg. Auf den neuen mussichen Territorien werden ganz demokratisch Referenden abgehalten. Bewaffnete Mussarmisten sorgen dabei nur für die beste Ordnung.

Die Welt zeigt sich ernsthaft besorgt, verhängt gegen Mussland drastische Sanktionen, über die dort viel gelacht wird, und kauft für den Fall der Fälle doppelt so viel vom mussichen Gasöl wie früher.

So lebt Deutschland acht Jahre lang ohne Rügen, ohne Dresden und ohne Cottbus, mit klaffenden Wunden mitten im Land. Wer auf den annektierten Territorien Deutsch sprechen will, Brecht liest und Schumanns Lieder singt, verschwindet ganz schnell in sogenannten Kellern. Die Wirtschaft blüht auf, insbesondere im Bereich Banditentum und Korruption.

Panzer rollen Richtung Berlin und München

Und dann, es ist Winterzeit, rollen mussiche Panzer Richtung Berlin und München. Der Mussenfunk brüllt: - Die Willkür der deutschen Fazis können wir nicht mehr hinnehmen! Wir müssen alle Mussischsprachigen Deutschlands schützen und Deutschland defazifizieren!

Alle großen deutschen Städte werden bombardiert. Magdeburg wird eingekesselt und dem Boden gleichgemacht, es bleiben nur Ruinen und Gräber dazwischen. Wo Mussländer auch länger bleiben, vertreiben sie sich die Zeit mit Vergewaltigungen und Erschießungen, in Buxtehude und Iserlohn, die zurückerobert werden, findet man viele Beweise dieser Gräueltaten.

In der demokratischen Welt tut sich endlich was. Peu à peu werden nach Deutschland Waffen geliefert, damit es sich verteidigen kann, was dieses auch tut. Nach Berlin dringt Mussland nicht vor, München leidet unter vielen Zerstörungen, hält aber die Stellung. Und Chemnitz wird von den Mussländern befreit. Die Chemnitzer tanzen auf den Straßen. Mussland hat es nicht geschafft, Deutschland zu bezwingen, es erleidet eine Niederlage nach der anderen. Dafür beschießt es alle Städte, zielt auf Dämme und Kraftwerke. Die Menschen in Berlin, Frankfurt am Main, Hannover, Darmstadt sitzen in Kälte und im Dunkeln.

Resteuropa aber wird langsam kriegsmüde

Das Resteuropa aber wird langsam kriegsmüde. Lauter werden Stimmen der mit blechernen Friedenszeichen rasselnden Intellektuellen. Eine Seite ist wie die andere, sagen sie. Wir meinen nicht, Mussen dürfen machen, was sie wollen, aber Deutschland wird doch auch aus Washington gesteuert oder noch schlimmer durch die fazistischen Verbände angestiftet. Es wäre doch schön, wenn die Deutschen nicht so erbittert für ihre Freiheit kämpfen würden, sondern mit den Feinden Frieden schließen. Selbst wenn dieser Frieden bedeutet, dass Deutschlands Osten Mussland zugesprochen wird. Es darf doch nicht leer aus diesem Krieg herausgehen. Außerdem muss das Gesicht des mussischen Präsidenten gewahrt werden. Schließlich ist er derjenige mit dem roten Knopf!

Diese grausame Übersetzung des Krieges ins Deutsche musste ich machen, damit die ukrainischen Orte Donezk, Kyiv, Charkiv, Mariupol, Butscha, Isjum, Cherson und die Halbinsel Krym, die für das reale, demokratische und unversehrte Nato-Deutschland abstrakte geografische Punkte auf der Landkarte sind, hautnah kommen. Ich hätte diesen Krieg auch ins Französische, Italienische oder Englische übersetzen können. Glücklicherweise bedarf die Mehrheit der Europäer sowie deren Regierungen keiner derartigen Übersetzung, um das Axiom der Unantastbarkeit des Freiheitsrechts zu vergegenwärtigen, um zu verstehen, dass die Ukraine ein Pfropfen ist, welcher die Lieblichkeit und Schönheit Europas vor Putins grausamer Kälte bewahrt; zum Preis der Leben seiner Frauen, Männer und Kinder.

Unglücklicherweise wird den Verstehern des russischen Regimes diese Übersetzung nicht helfen, sondern sie nur empören. Ich kann mir leicht und gerne Häme anhören, denn ich sitze in Licht und Wärme, mitunter mit hoch kultivierten Menschen, die von „wieder dieser Ukraine“ nichts mehr hören wollen. Dass ich ausgebuht werde, ist für mich nur eine kleine Unannehmlichkeit.

Die ukrainische Autorin Svetlana Lavochkina lebt seit 1999 in Leipzig. In diesem Jahr erschien der Roman „Die rote Herzogin“ (Voland & Quist ). Sie sprach auf der 3. Berliner Begegnung in der Akademie der Künste.