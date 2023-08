„Einer von den Guten“: Jan Costin Wagner erzählt aus dem Leben eines pädophilen Ermittlers

Zuerst sachte, im Vorgängerroman „Am roten Strand“, jetzt entschlossen, hat sich Jan Costin Wagner vom Genre des Polizeiromans, in dem ein fein und divers gezeichnetes Team ermittelt, abgewandt und diejenige seiner Ermittlerfiguren in den Mittelpunkt gestellt, die ein weit schlimmeres Problem hat, als ab und zu zu viel zu trinken: Ben Neven, der entschlossen gegen Kinderschänder ermittelt, der Frau und Tochter hat und sie liebt, ist selbst pädophil. Der Verlag, Galiani Berlin, zitiert den Autor zum neuen Roman: „Ich habe die kontroverseste literarische Figur gesucht, die ich mir vorstellen kann … und Ben Neven gefunden.“

Es ist ein etwas unglückliches Zitat, denn es gibt selbstverständlich reihenweise viel üblere Täter in der Weltliteratur, die ebenfalls manche sympathische, sogar rechtschaffene Seite haben. In der Kriminalliteratur allerdings ist uns außer Ben Neven bisher kein pädophiler Ermittler bekannt, insofern hat Wagner sich tatsächlich auf Neuland gewagt. Wo er jetzt also seinen im Beruf so engagierten Polizisten weiter auf die Schattenseite schiebt. Es kommt zum sexuellen Missbrauch eines Minderjährigen der Straftatbestand Unterlassene Hilfeleistung dazu.

Dabei ist Ben Neven doch „einer von den Guten“ (so auch der Titel) – normalerweise. Es ist nicht zuletzt durch seine Arbeit gelungen, ein Kinderpornografie-Netzwerk zu enttarnen. Gerade fährt der Kriminalermittler nach seinem regelmäßigen Termin mit dem rumänischen Jungen Adrian von Dortmund zurück, da schickt Kollege Christian Sandner eine Nachricht, man habe nun auch noch „einen 73-jährigen katholischen Pfarrer identifiziert“.

Wie hält das einer psychisch aus, dieses Doppelleben, diese Heuchelei?

Wie hält das einer psychisch aus, dieses Doppelleben, diese Heuchelei, das ist die zentrale Frage im Roman. Jan Costin Wagner beantwortet sie allemal psychologisch plausibel: Neven denkt sich die Sache, wenn nicht schön, dann doch entschuldbar. Der Junge ist einverstanden, er steigt freiwillig zu ihm ins Auto. „Alles soll im Einvernehmen passieren, im Einklang. Danach sind wir Freunde. Der Junge erwidert das Lächeln. Flüchtig, aber es war da.“ Am Ende fühlt es sich für Ben Neven an, „als wäre nichts passiert“.

Aber auf das Kapitel „1/Ben“ lässt Wagner „2/Adrian“ folgen, die Perspektive des jungen Strichers. Dieser hält sich an etwas fest, das sein ebenfalls rumänischer Freund Eugen gesagt hat: „Alles sei nur Materie. Alles sei nur Zeug.“ Wenn Adrian sich also zu einem Mann ins Auto setzt, nimmt er sich vor, „die Welt wie einen Ort zu betrachten, den es nicht gibt, und sich selbst wie eine Person, die einfach nur Stoff ist“.

Aber dann lernt er im Schwimmbad (ausnahmsweise hat er einen Teil des verdienten Geldes nicht an seinen Vater abgeliefert, denn Wasser und Rutsche locken) die resolute, ein Jahr ältere Vera kennen, die sich nicht damit abfindet, wenn er sich einfach verdrückt. Er begreift bald, dass sie dranbleiben wird, weil sie ihn wirklich mag. Er begreift aber auch, instinktiv: Eine Freundin haben, das „kann er den Männern, die ihn kaufen, nicht zumuten“. Besonders diesem einen nicht, der ihm zuletzt 100 statt 50 Euro gegeben hat: „Er ist nicht unangenehm, nicht sehr, aber verrückt.“

Das Unrecht und die Chance

Durchgängig wechselt Wagner die Perspektive, erzählt so die Geschichte eines Polizisten, der Unrecht tut, erzählt so die Geschichte eines sozial benachteiligten Jungen, der dank eines Mädchens vielleicht eine Chance erhalten wird, auszusteigen aus seinem „Job“. Aber er lässt beide Geschichten unabgeschlossen; folgt also noch eine Ben-Neven-Fortsetzung?



Es ist der typische, etwas abgehackte Jan-Costin-Wagner-Ton aus kurzen Sätzen, es ist ein Erzählen, das Dinge oft nur andeutet oder ganz offen lässt. Auch die Dialoge sind knapp, die Figuren gern maulfaul, aber gerade darum realitätsnah.

„Einer von den Guten“ ist zu großen Teilen ein psychologischer Roman, Krimileserinnen werden diesmal eher nicht auf ihre Kosten kommen. Doch entsteht ein Sog dadurch, wie man hier in den Kopf Ben Nevens sehen kann. Man erfährt, wie sehr er an seiner Familie hängt, wie sehr er sich gerade darum vor der Enttarnung fürchtet. Und dass diese Angst ihn trotzdem nicht zurückhält, ein ums andere Mal nach Dortmund auf den Platz vor dem Schwimmbad zu fahren, dass er wie ein Süchtiger eine immer größere Dosis braucht.



Jan Costin Wagner: Einer von den Guten. Galiani Berlin 2023. 208 Seiten, 23 Euro