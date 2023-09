Über Literatur reden? Zur Eröffnung der 23. Ausgabe des Internationalen Literaturfestivals Berlin (ilb) hat man es sich – wie so oft zuvor – nicht gerade leicht gemacht, einen Vorschein auf die kommenden elf Tage zu geben, die Neugier auf Wortkunst zu wecken und für die Reize des Widerspruchs zu werben. Eröffnungen, diesmal in der Staatsbibliothek an der Potsdamer Straße, sind Feiern der Erwartung, zu denen Stafetten aus Danksagungen präsentiert werden. Die Sponsoren, die vielen Helfer und die leidenschaftlich für ihre Sache einstehenden Chefs.

Keine leichte Aufgabe in diesem Jahr, galt es doch, Laviana Frey, die neue Leiterin des ilb, würdevoll zu begrüßen, ohne sich dabei in Details zu verheddern, warum Ulrich Schreiber, der das Festival gegründet und 22 Jahre durch seine Umtriebigkeit geprägt hat, nun dazu verdonnert schien, von der ersten Reihe aus Gelassenheit zu simulieren.

Zeit für das Absetzen politischer Agenden

Kulturstaatsministerin Claudia Roth versuchte da mit der Bemerkung durchzukommen, dass Personalwechsel Meilensteine für Neues sein können. Derweil verbreitete sich über die sozialen Medien und Agenturen ein von über 400 Filmregisseuren unterzeichneter Brief, darunter die Unterschrift des amerikanischen Branchenprimus Martin Scorsese, in dem Roth vehement für die Demontage des scheidenden Berlinale-Leiters Carlo Chatrian kritisiert wird.

Aber jetzt war ja die Literatur an der Reihe. Apropos: Wäre ihr nicht schon mit der Erstellung einer kleinen Liste geholfen, in der reichlich strapazierte Prunkzitate mit dem Gebot zum Verzicht aufgeführt werden? Hermann Hesse und dessen Zeile vom Anfang, dem ein Zauber innewohne, gehört darauf ganz nach oben, dicht gefolgt von Kafkas Axt, mit der das gefrorene Meer in uns traktiert werden soll. Berlins Kultursenator Joe Chialo und Claudia Roth griffen in Unkenntnis einer solchen Liste kräftig zu, versäumten anschließend aber nicht, ihre irgendwie zum Thema passenden Agenden auszuspielen. Roth verwies auf die Erfolgsgeschichte des Kulturpasses für junge Menschen, bei denen Bücher den Einkauf dominieren, und Joe Chialo propagierte seine – zugegeben – verlockende Idee, das Kaufhaus Lafayette in der Friedrichstraße in einen künftigen Lesetempel zu verwandeln.

Der italienischen Schriftstellerin Francesca Melandri war es vorbehalten, dem Jargon der Amtsträger etwas entgegenzusetzen, das einer Art literarischer Intervention nahekam. Ihr Vortrag trug den gezielt paradoxen Titel „Der Ultraschall der Stille“, in dem sie empfahl, die Wahrnehmung auf das Ungesagte und Ausgelassene zu richten. Ohne Stille, so Melandri, gebe es keine Kommunikation. Ganz ähnlich hatte es einst Roland Barthes in einer Universitätsrede formuliert, die in dem Gedanken gipfelte, dass jede Sprache faschistisch sei, weil sie das Nichtgesagte be- und verdränge.

Bald jedoch drehte Francesca Melandri selbst an den Lautstärkeregeln, von einer unweigerlich mitgesummten Melodie Paul Simons wechselte sie zum Sound des Politischen. Sie verwies auf den emphatischen Ton der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, in der der Pathosformel Freiheit wortgewaltig Raum und Geltung verschafft wird – unter Auslassung des Wortes Sklaverei. Unendliches Leid in der amerikanischen Geschichte sei aufgrund dieser Vakanz entstanden. Analog dazu entwickelte Melandri einen Gedanken zum Denkmal mit sowjetischen Panzern vorm Brandenburger Tor, auf denen in goldenen Lettern die Jahreszahlen 1941–1945 prangen. Die Fokussierung auf den militärischen Sieg über Hitlerdeutschland verdecke, so Melandri, die Gewaltgeschichte der Roten Armee in den Jahren davor.

Etwas holzschnittartige historische Analogien

Die etwas holzschnittartigen historischen Analogien kompensierte sie mit eindrucksvoller Körpersprache und Intonation. Als vortragende Schriftstellerin scheint sie verinnerlicht zu haben, dass es zur Überzeugung anderer mehr bedarf als Worte.



Wie zur Bestätigung wurde die von Vivian Perkovic moderierte Eröffnungsfeier abgeschlossen mit einer kurzen Podiumsdiskussion zwischen Melandri, der britischen Schauspielerin und Autorin Manjeet Mann und dem deutsch-iranischen Schriftsteller Navid Kermani. Sie alle bestätigten mehr oder minder unfreiwillig, dass gute Literatur mehr sein sollte als auf politische Haltung zusammenschnurrende Thesen über Kunst und Meinungsfreiheit. Das Festival, so ist zu hoffen, geht erst richtig los, wenn Irritation darüber ausgelöst wird, warum die hehre Idee der Kunstfreiheit zuletzt angesichts inflationär zirkulierender Meinungen arg unter die Räder geraten ist.