Nachruf auf David Albahari: Wer eine Familie versteht, versteht die Welt

In seinem 2020 erschienenen Buch „Heute ist Mittwoch“ lässt David Albahari den Erzähler sagen, er sei der Ansicht, „dass jeder von uns in tausenden Versionen erscheint, da uns jeder Mensch auf seine einzige und unnachahmliche Weise sieht und dabei etwas Eigenes einbringt“. Die Nuancen der Darstellung und Beurteilung wandeln sich bei Albahari oft innerhalb eines Buches. Am Sonntag ist dieser große Erzähler im Alter von 75 Jahren gestorben.

Wenn man sein Werk, aus 14 Romanen, außerdem Kurzgeschichten und Essay-Bänden bestehend, im Zusammenhang betrachtet, zieht sich eine Linie der historischen Traumata des 20. Jahrhunderts durch. Die eigene jüdische Familiengeschichte ist eng mit dieser Linie verbunden. 1948 geboren, wuchs David Albahari in einem Vorort von Belgrad auf, studierte Englische Literatur und Sprache, übersetzte Autoren wie Vladimir Nabokov und John Updike ins Serbische und schrieb seit den 70er-Jahren selbst. David Albahari wurde Vorsitzender des Verbandes der jüdischen Gemeinden Jugoslawiens, 1991, als das Land im Zerfall begriffen war. Er setzte sich maßgeblich für die Ausreise von Juden aus dem von Serben belagerten Sarajevo ein und ging 1994 selbst ins Exil, nach Kanada.

„Götz und Meyer“: Der Erzähler und die Täter

Seine wichtigsten Bücher schrieb er dort, auch wenn er mit ihnen thematisch in die Region seiner Herkunft zurückkehrte. In „Mutterland“ stößt ein Mann im Exil auf Tonbandaufzeichnungen seiner Mutter, einer Bosnierin, deren erster Mann im Konzentrationslager umkam. Der Erzähler schlägt sich mit Fragen von Sprachverlust und Identität, von Schicksal und Verantwortung herum. Als David Albahari 2004 Gast des Internationalen Literaturfestivals Berlin war, wurde er im Katalog so zitiert: „Wenn man versteht, was in einer Familie vor sich geht, versteht man auch, was in der Welt vor sich geht. Muster wiederholen sich, nur der Maßstab ändert sich.“

In „Götz und Meyer“ gibt Albahari die Erzählerrolle einem Belgrader Geschichtslehrer. Einerseits zieht es ihn ständig zum Stammbaum seiner Familie mit den verschwundenen Verwandten, andererseits will er immer mehr wissen über die Transporte der Juden in den Lkw, die noch gleichzeitig zur Vergasung benutzt wurden. Er selbst ist bald „gleichzeitig Götz und Meyer, der Todesengel und der Lastwagenfahrer, der Soldat und der Privatmensch, der vermeintliche Retter und der wirkliche Täter“. Dieser absatzlose Roman aus dem Gedankenstrom des an seiner Erkenntnissucht verzweifelnden Lehrers entfaltet eine äußerst beklemmende Wirkung.

An Parkinson erkrankt

Monologisch gestaltet ist auch „Die Ohrfeige“, ein Roman, der im Belgrad des Jahres 1998 spielt. Eine vermeintlich zufällig beobachtete Szene der Gewalt gegen eine junge Frau stellt sich als inszeniert heraus. Der Erzähler wird in einen Rettungsplan für Juden hineingezogen, an dem er scheitert. 2007 erschien das Buch auf Deutsch, wie die anderen Romane übersetzt von Mirjana und Klaus Wittmann.

Der Autor ging in den vergangenen Jahren häufiger für längere Zeit nach Serbien zurück. In Belgrad verstarb er nach langer Krankheit, heißt es in der Meldung der Agenturen. Albahari litt an Parkinson. Diese Krankheit lässt er den Erzähler seines letzten Buchs beschreiben. Der ist zu seinem greisen Vater gezogen, der Parkinson hat. Und doch führt auch „Heute ist Mittwoch“ wieder zu den Grausamkeiten im Dienste einer angeblich höheren Sache. Der Vater erzählt freimütig, wie finster er als Politfunktionär in den frühen Jahren Jugoslawiens agierte. „Besondere Aufmerksamkeit widmete er der tragikomischen Tatsache, dass er durch Zufall beide Rollen innegehabt hatte: die des Verfolgers und die des Verfolgten, genauer gesagt, er war sowohl Henker als auch Opfer, was ihm half, am eigenen Leib später all das zu spüren, was er früher anderen angetan hatte.“ In David Albaharis Werk gibt es keine einfachen Geschichten.