Ferenc Czinki: „Wer in Ungarn Geld hat, kann kaufen, was er will“

Die Europäische Allianz der Akademien hat im Mai 2023 eine Solidaritätskonferenz in Budapest abgehalten, die dem ungarischen Verband der Schriftstellerinnen und Schriftsteller Szépírók Társasága galt. Jetzt ist dessen Vorsitzender Ferenc Czinki in Berlin. Szépírók Társasága vereint in seinen Reihen die international bekanntesten ungarischen Autorinnen und Autoren wie Zsófia Bán, László Darvasi, György Dragomán, Noémi Kiss, László Márton, Péter Nádas und Krisztina Tóth, erhält aber im eigenen Land ab 2024 keinerlei institutionelle Förderung mehr. Wir trafen Ferenc Czinki in der Akademie der Künste am Pariser Platz, wo die deutsche Arbeit der Europäischen Allianz der Akademien koordiniert wird.