Im Jahr 1983 tauchte eines Tages in dem Dorf im Unteren Odertal, das Schauplatz des neuen Romans von Jakob Hein ist, eine Frau auf, die sah aus „wie aus der Sibylle“. Das war die Modezeitschrift, deren Auflage den Bedarf in der DDR nicht stillen konnte. Die Frau trug Lippenstift, kurze Haare und war angezogen wie vielleicht in Berlin üblich, nicht aber auf der Oberen Dorfstraße. Nach Micha fragte sie, was die Nachbarn rätseln ließ. Denn Micha war ein abgebrochener Psychologie-Student, der ohne Komfort im Haus seiner verstorbenen Großmutter lebte. Die Dörfler sollten bald noch viel mehr Grund zum Wundern haben, denn Micha war „Der Hypnotiseur“, von dem das Buch seinen Titel hat.

Jakob Hein, der neben seiner sehr erfolgreichen Tätigkeit als Schriftsteller weiterhin als Psychiater arbeitet, erfindet hier eine Gestalt, wie es sie so nur in der DDR hätte geben können. Micha, der wegen zu großer Ehrlichkeit in einer Hausarbeit über Arthur Schopenhauer von der Universität Rostock exmatrikuliert worden war, verweigerte sich fortan den gesellschaftlichen Abläufen. Da er aber bei einem Professor die Techniken der Hypnose erlernt hatte, verfügte er über einen Schlüssel, andere Menschen froh zu machen.

Glücklich im Reich der Gedanken

Jakob Hein erzählt überzeugend in verschiedenen Tonlagen und aus verschiedenen Perspektiven– einer alten Nachbarin und mehrerer Frauen, die aus der Stadt auf den Hof kommen –, wie die Begegnung mit dem Hypnotiseur einen Mangel auffüllte, der nicht mit Geld zu bezahlen war. Im Untertitel variiert der Roman ein Schopenhauer-Zitat, das ihm auch als Motto vorangestellt ist: „Im Reich der Wirklichkeit ist man nie so glücklich wie im Reich der Gedanken.“ Neben dem Boykott als Form der Flucht aus dem normierten Staat, wie der Aussteiger Micha sie für sich praktizierte, gibt es hier die Flucht in die gedankliche Freiheit.

Nach einem kleinen Vorgespräch („Hypnose ist ganz einfach und lässt sich ganz schlecht erklären.“) versetzte Micha seine Besucherinnen für eine kurze, aber erfüllende Zeit in einen so tiefenentspannten Zustand, dass ihnen die Bilder und Worte ihrer größten Sehnsucht vor Augen erschienen. Anika zum Beispiel, der das erste lange Hypnose-Kapitel gehört, reiste nach Paris, was ihr sonst erst im Rentenalter vergönnt gewesen wäre. Die Ausflüge wurden von Tag zu Tag schöner. Peggy begegnete Robert Smith von The Cure im Konzert – eigentlich unmöglich für Ostler.

En passant erzählt der Autor Szenen, die Lesern mit DDR-Erfahrung zum Teil wie Anekdoten aus dem eigenen Leben vorkommen dürften, ob es Scheinbeschäftigungen sind, Tauschgeschäfte mit seltenen Waren und Handwerksleistungen oder der Arzt mit dem Spitznamen Doc Holiday, der freigiebig Krankschreibungen ausstellte. Dabei, auch wenn er einen trinkenden Künstler karikiert, auf die Erfolge der West-Schlagersängerin Katja Ebstein im Osten anspielt, und in vielen weiteren kleinen Abschweifungen nutzt Jakob Hein sein Talent zum pointierten Erzählen.

Jakob Hein ist ein guter Unterhalter

Das Buch ist unterhaltsam, weil es die real existierende Mangelwirtschaft mit dem Unwirklichen verknüpft. Die Wirkung der Hypnose-Sitzungen sprach sich herum, bald unterhielt Micha ein von seinen weiblichen Fans geführtes regelrechtes Reisebüro. Die Gedanken sind frei, für sie galt die Mauer nicht, es musste offenbar nur jemand sie in die richtige Richtung lenken. Die durch Hypnose erreichte Unabhängigkeit half auch wieder, anderes zu ertragen. Mit den Worten der Krankenschwester Peggy beschreibt Jakob Hein das so: „Vorher gab es nur dieses Gefühl, lebenslänglich in einem sehr ordentlich ausgestatteten und weitgehend anständig geführten Gefängnis leben zu müssen, mit der vagen Hoffnung auf eine befristete Haftverschonung bei Erreichung des Rentenalters. Aber die Hypnose befreite mich von diesem Gefühl. Ich konnte mich zwar nicht nach außen befreien, aber der Weg nach innen stand mir offen.“

Die Zufriedenheitsgarantie des Hypnose-Gehöfts konnte einem Staat, der ständig Selbstverpflichtungen und Treueschwüre verlangte, nur suspekt sein. So viel Realismus braucht das Buch dann doch. Aber Jakob Hein ist ein viel zu guter Unterhalter, um seinen Roman traurig enden zu lassen. Seinen Lesern beschert er eine flirrend leichte Reise, deren Kerngedanke helfen könnte, auch andere Krisen zu überstehen.

Jakob Hein: Der Hypnotiseur oder Nie so glücklich wie im Reich der Gedanken. Roman. Galiani, Berlin 2022. 208 Seiten, 20 Euro.