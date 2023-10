Frankfurter Buchmesse: Lesen verlernen mit der Digitalisierung

Die Buchmesse will mit der Zeit gehen und nennt sich in der Selbstdarstellung „weltweiter Handelsplatz für gedruckte und digitale Inhalte“. Es treffen sich hier, so heißt es, Expertinnen und Experten „aus dem Publishing mit Partnern aus der Technologiebranche und den Kreativindustrien wie Film und Games zum Austausch“. Aber in diesem Jahr ist ein kleines Land angetreten, den digitalen Rausch ein bisschen zu verkatern. Slowenien, das Gastland, stellt etwa ein Drittel seines Veranstaltungsprogramms im eigenen Pavillon in den Dienst des Ljubljana-Manifests zur Bedeutung fortgeschrittener Lesekompetenz.

Das Thema wird auch anderswo aufgegriffen: Am Mittwochabend sprachen die Autoren Durs Grünbein (Deutschland), Aleš Šteger (Slowenien) und der deutsche Dichter und Slowenisch-Übersetzer Matthias Göritz in der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt am Main über das Buch und das Lesen als Erkenntnis- und Erlebnisform. Und am Donnerstag diskutierten zwei der Autoren des Manifests, Anne Mangen von der Universität Stavanger aus Norwegen und Miha Kovač von der Universität Ljubljana, in der deutschen Halle 3 gemeinsam mit der amerikanischen Linguistin Naomi Baron ihre Erkenntnisse und notwendige Maßnahmen.

Das Gehirn muss mitarbeiten

Das im Manifest beschriebene „higher-level reading“, also das vertiefende Lesen, definiert Anne Mangen als jene Form der Aufnahme von Lektüre, die eine Mitarbeit des Gehirns verlangt. Erst durch erhöhte kognitive Aufmerksamkeit könne man erkennen, ob eine Botschaft in einem Text wahr oder falsch sei. Womit sich das vertiefende Lesen als Rezept für Demokratie empfehle. Naomi Baron erfreut den das Gespräch moderierenden FAZ-Redakteur Fridtjof Küchemann, als sie Forschungsergebnisse beschreibt, dass Leserinnen und Leser mit Texten in gedruckten Zeitungen mehr Zeit verbrächten als mit Online-Informationen: „In Social Media werden sie mit Standpunkten überhäuft, doch Vielfalt formt noch keine eigenen Gedanken. In der vertiefenden Auseinandersetzung mit einem längeren Text können Sie die eigene Position überdenken.“

Befragt, wie Miha Kovač seine Regierung überzeugen konnte, den Gastlandauftritt in diese Richtung zu bringen, sagt er: „Ich habe nicht um Erlaubnis gebeten.“ Slowenien sei weniger ein Land der Prosa, sondern bekannt für Lyrik und Essays. Beides sei nicht schnell konsumierbar. Zudem forderten die komplexen Herausforderungen der Gegenwart mit der Klimakrise, dem Krieg Russlands gegen die Ukraine und jetzt der Situation in und um Israel eine genaue Beschäftigung. Kovač wendet sich gegen Wohlfühlvokabeln vom schönen und bereichernden Lesen. Er sagt drastisch: „Die großen Mörder des 20. Jahrhunderts – Hitler, Stalin und Mao – haben behauptet, Leser zu sein und sogar Bücher geschrieben. Aber das waren keine Higher-Level-Reader. Sie waren Vereinfacher. Wir müssen uns gegen die Simplifizierung der Realität wenden, denn die bereitet den Boden für Verschwörungsmythen.“ Kovač tritt so überzeugend auf, dass der prominenteste deutsche politische Messebesucher von Mittwoch, Kulturstaatsministerin Claudia Roth, das Thema zum nächsten Treffen der Kulturminister der Europäischen Union mitnehmen möchte.

Naomi Baron beschreibt in Zahlen das abnehmende Interesse von Kindern und Jugendlichen am Lesen und die exzessiv steigende Zeit, die sie mit elektronischen Geräten, vor allem dem Mobiltelefon, verbringen. Während noch 32 Prozent der 8- bis 12-Jährigen gern läsen, sagten das bei den 13- bis 18-Jährigen nur noch 23 Prozent von sich. Wer denkt, so sieht es eben in den USA nach der Regierungszeit von Donald Trump aus, darf auf die deutsche JIM-Studie (Jugend, Information, Medien) schauen. Seit 1998 ist der Anteil an 12- bis 19-Jährigen, die regelmäßig in ihrer Freizeit Bücher lesen, von etwa zwei Fünftel auf ein Drittel gesunken. Die durchschnittliche tägliche Lesedauer, die zu Beginn der Pandemie deutlich angestiegen war, ist 2022 mit 53 Minuten wieder bei dem Stand von 2019 angelangt.

Wie Erwachsene sagen auch Kinder gern, ihnen fehlte die Zeit fürs Buch. Anne Mangen kennt ein Gegenmittel, das in Norwegen und Schweden bereits an Universitäten ausprobiert wird: Menschen werden in einen Raum mit Büchern gebracht und müssen ihre elektronischen Geräte abgeben. Wissenschaftler untersuchen die Augenbewegungen und die physische Konstitution: „Den vertiefenden Lesern geht es nach kurzer Zeit besser“, sagt Mangen. Mittlerweile würden sich Oberschulen um Mitarbeit an dem Projekt bewerben. „Wir sehen: Die Ausbildung der Lehrer muss sich ändern. Wir haben das Digitale überbewertet.“ In Schweden soll nun verpflichtend in jedem Schulfach ein gedrucktes Buch pro Schuljahr behandelt werden.

Die KI kennt keinen Stinkefinger

„Der digitale Raum mag mehr Lesestoff als jemals zuvor bieten, er verführt jedoch vielfach zu oberflächlichen und fragmentarischen Leseprozessen – letztlich oft genug auch zum Nichtlesen“, heißt es in der Erklärung von Ljubljana. Doch die Zauberlehrling-Geschichte mit den einmal gerufenen Geistern gilt bis heute. Vor allem in den Gesprächsrunden von Verlagsleuten geht es auf dieser Buchmesse um die Möglichkeiten und Grenzen der Künstlichen Intelligenz. Im Veranstaltungsforum des Verbandes deutschsprachiger Übersetzerinnen und Übersetzer ging Heike Reissig am Donnerstagmorgen mit Textbeispielen ins Detail. Sie hat sich in den Wettstreit mit dem bereits hoch entwickelten Online-Tool DeepL begeben. Heißt es im Original „Britney’s mom flips a finger“, sagt die KI: „Britneys Mutter schnippt mit dem Finger.“ Reissig wählt fürs Deutsche, passend zur Tonart des gesamten Textes: „Britneys Mom zeigt den Stinkefinger.“

Es sei nicht einmal eine Zeitersparnis, einen Text den Algorithmen zu übergeben. Die sprachliche Nacharbeit sei aufwendiger, als von vornherein mit dem eigenen Wissen zu arbeiten. „Die Maschine versteht die Metaebene und den sozialen Kontext nicht“, sagt die Übersetzerin aus Fleisch und Blut. Doch wie kann man die Entwicklung stoppen? Laut Reissig lassen zunehmend Autoren in ihren Verträgen festhalten, dass ihre Texte nicht mit einer KI übersetzt werden dürfen. Hinzu komme die Frage nach dem Urheberrecht: Eine Erzählung bei Google, DeepL oder ChatGBT einzustellen, um sie in einer anderen Sprache lesen zu können, bedeute eine elektronische Vervielfältigung – ist also eigentlich nicht erlaubt. Auch hier geht es also wenigstens um die Verlangsamung längst praktizierter Prozesse.