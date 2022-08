Ursa singt in Happy’s Café. Ihr Mann Mutt, der sie dort kennengelernt hat, möchte nicht mehr, dass sie weiter singt. Sie sei jetzt schließlich seine Ehefrau. Eines Abends, vier Monate nach ihrer Hochzeit, kommt er betrunken ins Happy’s und schubbst sie nicht nur von der Bühne, sondern gleich eine Treppe hinab. Es geht nicht gut aus. Die Icherzählerin des Romans „Corregidora“ offenbart das schon im ersten Absatz. Was mit ihr und Mutt war im Jahr 1948 in einer Kleinstadt in Kentucky ist nur eine der Sorgen in einem Gewirr von Problemen, das sie mit sich herumschleppt.

Einige davon bringt sie in den Blues, die anderen versucht sie zu entflechten durch das Wiedererzählen dessen, was sie von ihrer Mutter und Großmutter gehört hat, wobei sich neue Fragen ergeben, die zu stellen sie den richtigen Zeitpunkt braucht. Zum Beispiel, wer ihr Vater ist, was die Mutter nicht sagen will. „Ich sah ihren festen Blick voller Wut, von allem, was sie so lange zurückgehalten hatte.“ Auf das Schweigen reagierte Ursa lange mit Schweigen: „Manchmal hab ich versucht, es mit meinen Augen aus ihr herauszuspüren, aber ich bekam es nicht zu fassen.“

Corregidora: Sklavenzüchter und Hurenschieber

Ihr Nachname ist kein Familienname, wie sie heute üblich sind. Corregidora hieß der Plantagenbesitzer, für den die Frauen ihrer Familie als Sklavinnen schufteten, nicht nur auf dem Feld, sondern auch als Lohn für die Männer. Corregidora selbst vergewaltigte die Mädchen, sobald er sie alt genug dafür fand. Und so ist dieser „Sklavenzüchter und Hurenschieber“ der Großvater und Urgroßvater der Erzählerin.

Kanon Verlag

Und wer ist die Autorin? Gayl Jones, 1949 in Kentucky geboren, hat Literatur und Sprachen studiert. Als sie dieses Manuskript fertig hatte, gelangte es in die Hände von Toni Morrison, damals Lektorin bei Penguin House, zwei Jahrzehnte später als erste schwarze Autorin mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. Sie erkannte die Kraft dieses Romans, und als er 1975 erschien, wurde er bejubelt als herausragendes Beispiel, die Traumata eines großen Teils der amerikanischen Bevölkerung zu erzählen. James Baldwin sprach von der „brutalsten, ehrlichsten und schmerzhaftesten Offenbarung dessen, was in den Seelen schwarzer Männer und Frauen passiert ist und passiert“.

Baldwin wird seit drei Jahren durch die Neuübersetzung seines Werks in Deutschland wiederentdeckt. Auch „Corregidora“ gab es schon in einer deutschen Fassung. Die ist vergessen, wie auch die Autorin hierzulande kaum bekannt geworden ist. Die Ausgabe, die jetzt im Berliner Kanon-Verlag erscheint, hat Pieke Biermann aus dem amerikanischen Englisch übertragen. Ein Kunststück ist das. Biermann, die als Publizistin und durch in Berlin spielende Krimis bekannt wurde, hat bereits viel Lob für ihre Übersetzung der schwarzen amerikanischen Autorinnen Ann Petry und Fran Ross erfahren. Ihr Nachwort zeigt beeindruckend, wie sie sich Jones’ Roman erschlossen hat und wie sie es anstellte, seine Musikalität ins Deutsche zu bringen.

Die Erzählstimme ist von Musik gespeist

Hier erzählt eine Sängerin, die sich selbst am Klavier begleitet, die eigene Songs komponiert hat und Lieder von Ella Fitzgerald, Billie Holiday und Gertrude Ma Rainey interpretiert. Der Wortschatz und Klang der Erzählstimme sind damit gespeist von Gospel und Blues. Geprägt ist sie andererseits von den weiblichen Vorfahren der Heldin. Der Rhythmus beim Lesen entwickelt sich nach und nach. Er entsteht wesentlich durch das Mittel der Wiederholung einerseits im Detail, also bei Song-Zeilen und beim im Pingpong gleichartiger Argumente geführten Dialoge, andererseits als Strukturprinzip des Romans: Viele Motive kehren wieder in Ursas Gedankenstrom, in ihren Begegnungen mit anderen, in ihren erinnerten und geträumten Gesprächen mit Mutt. Denn seine Tat bringt ihn nicht aus ihrem Leben. „Corregidora“ handelt auch von Liebe.

Bentley Historical Library Die Schriftstellerin Gayl Jones zur Zeit der Erstveröffentlichung des Buchs.

Als eine Freundin Ursa nach dem Treppensturz zum ersten Mal bittet, es wieder mit dem Singen zu versuchen, lobt sie die Stimme, der man nun anhöre, was sie durchgemacht habe. Der Sängerin geht das später durch den Kopf: „Folgen von was? Scheiße, wir sind alle Folgen von irgendwas. Befleckt von irgendjemands Vergangenheit wie von der eigenen.“

„Generationen machen“ als Aufgabe

Denn neben dem Bewusstsein, als Musikerin sie selbst zu sein und damit nicht von Männern abhängig, ist Ursa eben auch von dem geprägt, was sie über ihre Ahnen gehört hat. Das treibt sie um, oft nur wenig variiert. Dabei fällt mehrfach die Wendung „Generationen machen“ als Aufgabe, das bedeutet hier viel mehr als Kinderkriegen, es heißt, die Erinnerung zu vererben. Während die Weißen alle Papiere vernichteten, von denen sie ahnten, sie hätten die Qualität von Beweisen, sind die mit den Genen des Sklavenhalters vermischten Schwarzen Zeugen der Geschichte. „Papiere könn die verbrennen, aber das Wusstsein könn die nicht verbrennen, Ursa. Und da kommt der Beweis her. Und da kommt das Urteil von“, spricht die Großmutter.

Gayl Jones erzählt mit Ursas Geschichte von der systematischen mehrgenerationenlangen Unterdrückung der Schwarzen in Amerika und zugleich davon, wie auch Männer, die keine Sklavenhalter sind, glauben, sie würden Frauen besitzen. Der Satz „Vielleicht können Männer einfach nicht aushalten, wenn eine Frau genauso hart ist wie sie.“ spiegelt die Erfahrung mehrerer Heldinnen in diesem Roman. Und so ist dieses Buch nicht nur bestechend gut geschrieben, es ist auch brandaktuell.

Die Autorin hatte in den USA Erfolg, legte mit „Evas Mann“ schnell einen zweiten Roman nach, der im kommenden Jahr ebenfalls beim Kanon-Verlag herauskommt, doch über Jahrzehnte war sie aus der Literaturlandschaft verschwunden. Der deutsche Verlag kommt zwar mit „Corregidora“ in eine Zeit, da viele Menschen im Kulturbetrieb sensibel dafür sind, schwarze Stimmen hörbar zu machen, aber es wird nicht leicht sein mit einer vergessenen Autorin und einem rätselhaften Titel. Immerhin: Bevor man nur eine Zeile gelesen hat, nimmt das Buch optisch für sich ein. Die auffällige grafische Gestaltung des Einbands macht neugierig.

Gayl Jones: „Corregidora“. Roman. Aus dem Amerikanischen von Pieke Biermann. Kanon, Berlin 2022. 222 Seiten, 23 Euro