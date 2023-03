Kito Lorenc, eine seltene Nachtigall aus dem Gefilde um Bautzen

Kito Lorenc, fotografiert an seinem Schreibtisch in seiner Wohnung von Wuischke, nahe der Stadt Bautzen im Jahr 2005.

Wolfgang Wittchen/dpa

Endlich hört man Kito Lorenc wieder singen, kritisch und sanft, durch die Zeitläufte seiner Gedichte. Der Lyrikband „Es war nicht die Zeit“, herausgegeben von Michael Krüger in der Edition Petrarca, versammelt eine Auswahl aus knapp sechzig Jahren dichterischen Schaffens und unveröffentlichte Gedichte aus dem Nachlass voller zärtlicher Hingabe für sein ureigenes „Gefilde“ um Bautzen.

„In der Junimitte“ zählt dabei zu den schönsten nachgelassenen Funden. Es beschreibt die Zeit der Heuwende, wie man sie in Lorenc’ sorbischer Heimat in Wuischke erleben mag: „Um des Jahres Junimitte / atmen wir bei Tag, bei Nacht / den Gräserduft, wird alles Heute / zu Heu uns, versgemacht.“ Unter den Händen des Dichters verwandelt sich das duftende Heu unversehens in ein narkotisierendes lyrisches Gebilde, ein Lied aus unterbrochenen Reimen. Ja, bei Lorenc funkelt die Welt, flüstert in zwei Sprachen, auf Sorbisch und Deutsch, etwa wenn schelmisch beschrieben wird, wie eine jätende Frau inmitten eines Feldes von „Knöterich, sorbisch kolij geheißen“ ihre Notdurft verrichtet.

Der halbe Kopf stirbt ab

Mitunter haben die Gedichte eine parabolische Ebene. So die „Einseitige Linde“, ein zweistämmig gewachsener Baum, der in Gefahr steht, „die halbe Krone / zu verlieren, / wenn nicht abzusterben / an der Wunde der Spaltung“: Handelt es sich hier um einen Rekurs auf deutsch-deutsche Geschichte oder ist die Linde ein Gleichnis für den „Zwiesel“ Lorenc selbst, den deutschen und sorbischen Dichter?, fragt Michael Krüger in seinem kenntnisreichen Nachwort.

Der 1938 im obersorbischen Schleife geborene Lorenc lernte mit vierzehn Jahren Sorbisch und schrieb bald nicht nur Gedichte auf Deutsch, sondern eben auch auf Sorbisch. Bemerkenswert, zumal er 1961 sogar mit sorbischen Gedichten debütierte, und 1966 der zweite Lyrikband „Struga“, so heißt ein Flüsschen in der Oberlausitz, als zweisprachige Ausgabe erschien. Da lebte Lorenc nach dem Studium der Slawistik in Leipzig wieder in der Oberlausitz.

Bis zuletzt schrieb er auch auf Sorbisch: von einem Alten, der im „Zugigen Winkel“, einem Teil des Friedhofs in Hochkirch, das Grab der Eltern besucht, oder von einem geköpften Hahn in der „Kindheit“. Da der im Jahr 2017 verstorbene Kito Lorenc es selbst nicht mehr vermochte, sind die Gedichte des letzten sorbischen Lyrikbands nun von Róža Domašcyna, Ilma Rakusa und Kerstin Hensel ins Deutsche übertragen worden. Im neuen Band, das ist ein besonderes Verdienst, kann man sie im Original und auf Deutsch lesen. Dazu gehört das Gedicht, das dem Buch den Titel gab: „Es war nicht die Zeit“. In ihm erzählt Lorenc von der Unterdrückung sorbischer Identität in der Vergangenheit, vom Leben im „Versteck“ und vom Schweigen im „Dual“, einer grammatikalischen Form des Sorbischen, vom Schreckgespenst einer unwirklichen Zeit.

„Es war nicht die Zeit“ lädt mit fulminanten Gedichten aus sechzig Jahren ein, Lorenc neu für sich zu entdecken: etwa die Sprachspielereien aus „gegen den großen popanz“ oder die elegische Lyrik aus „Flurbereinigung“. Der basso continuo seiner Dichtung lässt sich aber mit Versen beschreiben, die Lorenc einst Johannes Bobrowski widmete: „die seltene / Arbeit der Biber: die wildwachsenden / Bäume der Bitternis / fällen, schichten zu Wällen / der Liebe“.

Kito Lorenc: Es war nicht die Zeit. Gedichte. Auswahl und mit einem Nachwort von Michael Krüger. Wallstein, Göttingen 2023, 163 Seiten, 22 Euro

Archiveröffnung, Buchpräsentation und Lesung Dienstag, 21. März, 19 Uhr, Akademie der Künste, Pariser Platz