Gegen Antisemitismus: Veranstaltungen im Deutschen Theater und im Berliner Ensemble

Einen Monat nach dem Terroranschlag der Hamas auf Israel, in dessen Folge der Hass auf Juden und die als palästinensischer Freiheitskampf verbrämte Israelfeindlichkeit weiter zu erstarken scheint, veranstaltet PEN Berlin eine Lesung und lädt mithin zum öffentlichen Nachdenken ein. Eine Aktion, die zeigt, dass man, um Stellung zu beziehen, kein fertiges Weltbild haben und die Lösung aller Konflikte auf den Tisch legen muss. Unter dem Titel „‚Nie wieder‘ ist jetzt!“ werden am 10. November um 18 Uhr im Rangfoyer des Deutschen Theaters bei freiem Eintritt Texte zu Gehör gebracht, die den linken, rechten, den eingewanderten, den alteingesessenen Antisemitismus zum Gegenstand haben.

Hass und Angst dürfen niemanden kaltlassen

„Der Antisemitismus ist kein jüdisches Problem, er ist unser Problem“, schrieb Jean-Paul Sartre 1946, und der PEN Berlin nimmt diesen Satz zum Motto. Es könne nichtjüdischen Deutschen, gleich welcher Herkunft, nicht egal sein, wenn antisemitische Gewalt auch in Deutschland wieder rasant zunimmt, heißt es in der Ankündigung. „Es darf niemanden kaltlassen, wenn Jüdinnen und Juden in Deutschland sich abermals bang zu fragen beginnen, wohin der Hass noch führen wird. Wo sie nicht sicher und frei von Angst leben können, kann bald niemand mehr frei leben.“



Es lesen Seyran Ateş, Ralf Bönt, Nora Bossong, Thea Dorn, Michel Friedman, Katja Lange-Müller, Marko Martin, Ulrich Matthes, Herta Müller und Düzen Tekkal aus Texten gegen Antisemitismus von Jean Améry, Hannah Arendt, Gabriele Tergit, Heinrich Mann.

Das Berliner Ensemble lädt am Donnerstag (9. November) anlässlich des 85. Jahrestags der Reichspogromnacht zu einer Zusatzveranstaltung mit dem Publizisten Michel Friedman. Er spreche mit dem Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang und Felix Klein, dem Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, über das Thema Judenhass, hieß es in einer Ankündigung des Theaters. Am 9. November 1938 und danach hatten Schlägertrupps im NS-Staat Synagogen und jüdische Geschäfte zerstört.

Es stellen sich Fragen, die Friedman auf den Tisch packen will: „Wo liegen die gesellschaftlichen und strukturellen Wurzeln des Judenhasses? Was lässt sich denjenigen, die Judenhass schüren und instrumentalisieren, entgegnen? Ist die Gesellschaft hilflos in der Bekämpfung des Judenhasses oder wollen wir gar hilflos sein, um nichts tun zu müssen? Was tun, wenn das ewige Mantra ‚Nie wieder‘ nicht genügt und das ständige ‚Wehret den Anfängen‘ lange verpasst wurde?“



„‚Nie wieder‘ ist jetzt!“ 10. November, 18 Uhr, Deutsches Theater, Rangfoyer. Tel.: 030 28441225



„Friedman im Gespräch: Judenhass“. 9. November, 20 Uhr, Berliner Ensemble, Neues Haus, Tel.: 030 28408155