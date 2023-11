Lutz Seiler über sein Schreiben: „Eine Phantasie vom Hören, ein Daheim im Geräusch“

Dass ein Träger des Georg-Büchner-Preises in jungen Jahren, jungen Erwachsenenjahren wohlgemerkt, mit Büchern wenig zu schaffen hatte, ist immer wieder eindrucksvoll. Auch Lutz Seilers Laudator Lothar Müller zitierte am Sonnabend im Darmstädter Staatstheater den einschlägigen Seiler-Satz: „Literatur interessierte mich nicht.“



Der Ausgezeichnete selbst erzählte – und ein Zusammenhang ist denkbar –, dass er die Frage nach einem Vorbild nie habe recht beantworten können. „Die Sehnsucht nach dem Mentor“ sei ihm lange nachgegangen, „gefunden habe ich ihn nie, auch nicht das eine prägende Vorbild“.

In seiner Lehrzeit im Bauwesen, berichtete er, habe er auf der Berufsschule in Gera gleichwohl Büchner lesen müssen, sodass ihm jener Satz begegnete, den Woyzeck beim Gang übers freie Feld zum Freund Andres sagt: „Alles hohl da unten.“ Ein Satz aus seiner Kindheit, so Seiler, „ich erinnere mich, wie seltsam mir das vorkam und auf unklare Weise verheißungsvoll, diesen Satz plötzlich gedruckt zu sehen“ (Zauber der Literatur, die ihn demnächst doch anfangen wird zu interessieren?). Damals zwar ohne woyzecksche Neurosen, bloß als Fakt und Folge des Uranabbaus in Thüringen, dem Seilers Heimatort Culmitzsch schließlich ganz zum Opfer fiel. In seiner Dankesrede lauschte Seiler aber doch in die Tiefe und wurde im Hohlraum natürlich fündig.

Die Geschichte der Geringsten

Er zitierte aus „Lenz“ – „Man versuche es einmal und senke sich in das Leben der Geringsten“ – und fand „gewissermaßen vor der eigenen Haustür die Gräber jener ,Geringsten‘, deren Leben vollständig von Arbeit beherrscht und vernichtet worden ist“. Erzählte nun etwa von seiner Großmutter Ilse Seiler, der Seidenweberin, die nach dem Krieg mit den irrsinnigen Leistungsvorgaben nach Sowjetsystem nicht mithalten konnte, krank wurde, es erneut versuchte und sich schließlich das Leben nahm, mit 54 Jahren. „So geht die Geschichte der Geringsten, ich nenne es das Woyzeck-Prinzip, das heißt: Zur Geschichte der wissentlichen Zerstörung ihrer Körper tritt die Geschichte des Hohns und der Demütigungen.“

Ernst Osterkamp (l.), noch Präsident der Akademie für Sprache und Dichtung, und Lutz Seiler stehen im Staatstheater mit der Verleihungsurkunde auf der Bühne. Andreas Arnold/dpa

Und doch, sagte Seiler, überkomme ihn heute – und im Zuge eines Besuchs mit dem alten Vater – angesichts der Halde, dieses „geometrischen Gebirges“, ein unerwarteter Trost. Ein „Heimweh nach Halden“, wie sein Text heißt: „Ein halbes Jahrhundert nach seiner Verwüstung war der Platz ein seltsamer Sehnsuchtsort geworden.“ So konnte er so versöhnlich wie originell auch die buchstäbliche Strahlung jenes Ortes reflektieren – ein Thema der Büchner-Zeit, die sich anschickte, (erneut) zu begreifen, dass es unsichtbare Kräfte gibt, die nicht göttlich, sondern natürlich sind. Zauberhaft, erkannte Seiler, sei im Grunde das Wort „radioaktiv“ (geprägt von Marie Curie). Seilers Urgroßvater Franz Milker, Drogist, verkaufte in seinem Laden etwa die radioaktive Zahncreme von Doramad, „poliert den Schmelz, schäumt herrlich, schmeckt neuartig“, oder die Burkbraun-Radium-Schokolade, reichsweit als „Verjünger“ vermarktet. Dazu orthopädische Hilfsmittel, so das „Radiumohr“, für das Seiler eines seiner seltenen Ausrufezeichen parat hat!

Das Radiumohr enthielt, „wie es hieß, jene sagenhafte, vom Radium der Heimat destillierte Ingredienz namens Hörium“. Hörium, welch ein Wort, und nach einem zweiten Ausrufezeichen (!) lauscht der Schriftsteller mit Höriums Hilfe in die Tiefe, dorthin, wo die Stimme wurzelt und die Sprache beginnt. „So ginge die Begründung meines Schreibens, und, ja, im Grunde ist das alles, was ich wirklich habe: eine Phantasie vom Hören, ein Daheim im Geräusch, ein Klang vom Anfang und seiner Musik, der ich folge, sei es im Vers oder im Satz – das ist schon die ganze Poetologie. Und auch ein Traum: Dichter zu sein auf eigenem Grund.“



Fragil sei der Mensch, brauche „Fürsorge und Schonung“ – Voraussetzung dafür, stellte Seiler fest, sei Frieden. „Krieg hingegen, wie wir ihn erneut erleben, heißt Fortsetzung und Beschleunigung jener unfassbar brutalen Destruktion von Biographien, Familien und Landschaft, die schon das letzte Jahrhundert prägte.“

Es ist leicht, ihn zu loben

Dem Literaturkritiker Lothar Müller, es verwundert nicht, fiel es leicht, Seiler zu loben. Über die Lobrede hinausgehend aber seine beiläufige Beobachtung, wie unterschiedlich die Markennennungen bei Seiler und einem Popliteraten wie Christian Kracht funktionierten. „Ironische Affirmation des Warenfetischs“ (Kracht) versus „privatmythologische Strategie“ (Seiler) – ein ungewohnter, hilfreicher Vergleich. „Aber dergleichen“, so Müller, „geschieht in Literaturdebatten eher selten. Die Sortierung der Bücher nach Herkünften der Autoren erschwert die Wahrnehmung von Nachbarschaften wie Kontrasten in ihren Werken.“

Zu Beginn des Abends erhielt die Literaturkritikerin und Buchautorin Jutta Person den Johann-Heinrich-Merck-Preis für literarische Kritik und Essay. Ihre Affinität zu Tierthemen – allem voran ihr uneinholbares Buch über Esel – nahm die Laudatorin Daniela Strigl zum Anlass für ein „Bestiarium“, und obwohl Strigl die Tiere ernst nahm, nahm sie die Menschen ebenfalls ernst. „Auch im literarischen Betrieb von heute gilt: Ein Mann, der wüsste und könnte, was sie (Jutta Person) weiß und kann, müsste schon hart an sich arbeiten, um der Verlockung der Eitelkeit zu widerstehen.“ Person ihrerseits erinnerte an Merck als Rhinozeros-Sammler in einer Zeit der Entdeckungen und Fantastereien, beides dazu angetan – Wissenschaft und Literatur im Verein –, die aus schiefen Bibel-Schlussfolgerungen einst so festgefügten Weltbilder aufzulockern.

Wie schön, dass nun der Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa an einen Zoologen ging, Matthias Glaubrecht, der jüngst sein Buch über Adelbert von Chamisso (Galiani) vorgelegt hat. Er zitierte Salman Rushdies Wendung „Wir sind Tiere, die sich Geschichten über uns selbst erzählen, um herauszufinden, was es bedeutet, ein Mensch zu sein“ – und erinnerte daran, welche Rolle neben den Befunden die Fantasie in den Naturwissenschaften spiele, um voranzukommen.



Ganz zu Beginn verabschiedete sich aber Ernst Osterkamp als Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und übergab sein Amt an den Schriftsteller Ingo Schulze. Mit der ihm eigenen bezirzenden Selbstironie sprach Osterkamp von Abschied und Anfang. Und erzählte, bei seiner eigenen Wahl 2017 habe Schulze betrübt zu ihm gesagt: „wieder keine Frau“.