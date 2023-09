Wer schön ist und wer hässlich, erscheint auf den ersten Blick gesetzt und wird erst seit kurzem und auch nur sehr zögerlich hinterfragt. Dann zum Beispiel, wenn auch Models mit runderen Körperformen Mode auf Plakaten präsentieren. Besonders für weiblich gelesene Körper aber bleibt der Rahmen dessen, was als schön gilt, weiterhin eng gesteckt: Ebenmäßige – möglichst weiße – Haut ohne sichtbare Poren, große Augen, kleine Nase, saftige Lippen, gepflegtes Haar, jedoch ausschließlich am Kopf und nirgends sonst, keinerlei sichtbare Anzeichen von Alterung, Krankheit oder Tod.

Wer diesem Ideal nicht entspricht, ist angehalten, sich ihm im Namen der Selbstoptimierung so gut es geht anzunähern. Der Markt bietet dazu immer neue Produkte und Behandlungen an. Nicht zuletzt die plastische Chirurgie, deren Zuhilfenahme an Selbstverständlichkeit gewinnt. Das Versprechen, das die Anpassung an diese Normen mit sich bringt, ist im Grunde nichts weiter als Normalität. Das Versprechen also, nicht aufzufallen und so keine Diskriminierung und Ausgrenzung zu erfahren – eigentlich ein Menschenrecht, das jeder und jedem zustehen sollte, ganz unabhängig von Äußerlichkeiten. Doch so funktioniert die Welt leider nicht. Davon zeugt nicht zuletzt der Begriff „pretty privileg“, der darauf hinweist, welche Vorteile es im täglichen Leben bietet, nach gängigen Normen schön zu sein.

Die Lehrerin kritisiert das Selbstporträt

Die Hamburger Künstlerin und Kuratorin Moshtari Hilal will daran weder teilnehmen noch sich damit abfinden. Auch deshalb, weil sie sich selbst als außerhalb dieser normierten Schönheit verortet – und auch von anderen, wie sie in ihrem Buch immer wieder in eindrücklichen autobiografischen Episoden schildert, als abweichend und damit außenstehend markiert wird. Da ist beispielsweise die Halbschwester der Mutter, die gegen den erklärten Willen der damals Zehnjährigen den Damenbart entfernt. Und da ist die Kunstlehrerin, die die Gymnasiastin bittet, sie möge Kinn und Nase ihres Selbstporträts so angleichen, dass sie in die vorgegebenen Proportionen eines normschönen weiblichen Gesichtes passen.

Steter Begleiter der Erlebnisse, die Hilal schildert, ist der internalisierte Selbsthass, der mit dem Verinnerlichen vermeintlich allgemeingültiger und deshalb wirkmächtiger Schönheitsnormen einhergeht, ebenso wie die Scham über die eigene Unzulänglichkeit. Denn Schönheitsnormen nicht zu entsprechen, gilt wie jedes Problem in unserer hyper-individualisierten Gesellschaft als persönliches, gänzlich selbstverschuldetes Versagen – und selbstverständlich nicht als Absurdität des dahinterliegenden Systems. Dem Regime der Schönheit, wie Hilal es nennt.

„Hässlichkeit“ ist ein sehr persönliches, aber auch ein höchst politisches Buch mit revolutionärem Potenzial. In fünf Kapiteln, in denen die anekdotischen Erzählungen mit autobiografischen Gedichten, historischen Rückblicken und messerscharfen Analysen collageartig ineinandergreifen, geht es um markante Nasen, um Körperbehaarung und um den Kontrollverlust und Verfall des Körpers, wenn dieser krank wird und stirbt. Es liegt viel Schönheit in der Art, wie Moshtari Hilal über Hässlichkeit schreibt. Vor allem deshalb, weil es ihr gelingt, das Konzept von Hässlichkeit und die Maßstäbe, die diesem Konzept vermeintlich innewohnen, zu dekonstruieren.

Hilals zentrales Erkenntnisinteresse folgt der Frage, wie es zu den geltenden Schönheitsnormen gekommen ist, deren gänzlich willkürliche und eurozentristische Erfindung sie Kapitel für Kapitel akribisch seziert und so in ihrem unerbittlichen Diktat der Selbstkasteiung ad absurdum führt. Seite für Seite wird so überdeutlich, wie gewaltsam ausgrenzend und verletzend diese Normen sind, einfach weil sie absichtlich exklusiv gehalten sind, zutiefst Menschliches künstlich und geradezu grausam pathologisieren und somit kaum von jemandem zu erfüllen sind; und welchen menschenverachtenden und ausbeuterischen Ideologien – Kolonialismus, Rassismus, Kapitalismus – sie damit letztlich dienen. „Hässlichkeit“ bietet das intellektuelle Handwerkszeug, sich diesen Normen zu widersetzen.

Die jüdisch wirkenden Nasen und ihre Korrektur

Durch Hilals Analyse wird folgerichtig, dass der Begründer der modernen plastischen Chirurgie – insbesondere der Nasenkorrektur – ein Berliner Arzt und der Sohn eines Rabbiners war, der seinen jüdischen Vornamen ablegte und nach dem Ersten Weltkrieg damit begann, seine Klientel von ihren „jüdisch wirkenden Nasen“ zu befreien. Den gängigen Normen zu entsprechen, wurde so zur Überlebensstrategie in einer Welt, die viel zu oft allein und gänzlich unzulässig anhand von Äußerlichkeit bemisst. Die sogenannten Ugly Laws, also Verordnungen gegen Hässlichkeit, die es im 19. Jahrhundert in den USA und in Europa gab und die dafür sorgen sollten, dass als unansehnlich und störend geltenden – also armen, kranken, deformierten – Menschen der Zugang zu ausgewählten öffentlichen Räumen verwehrt blieb, stehen in trauriger Kontinuität zu unserem gegenwärtigen Umgang mit Wohnungslosigkeit, Armut, Suchterkrankung, Asylsuche und Tod. Heute steckt kein Gesetz dahinter, aber der Wunsch nach möglichst wenig Irritation.

Auf die augenöffnende Analyse der ersten Kapitel, die Schönheitsnormen in heilsamer Weise den Realitätsbezug abspricht und sie damit auf den richtigen Platz verweist, folgt am Ende die „Versöhnung“. Anders als viele andere Autorinnen und Autoren bietet Hilal damit nicht nur eine bitter nötige Problembeschreibung, sondern auch eine konstruktive, wenn auch unerwartete Lösung an.

Anders als das oft gefordert wird, geht es Hilal nicht um die Diversifizierung des Schönheitsbegriffs, sondern schlicht um mehr Mut zur Hässlichkeit. Die Logik dieser Forderung liegt nach der Lektüre des Buches auf der Hand: Wenn das Regime der Schönheit, das Hilal ausgemacht hat, in seiner Fiktionalität derart menschenverachtend und ausgrenzend ist, dann ist es schlicht nicht reformierbar und gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. Noch etwas schafft das Buch fast wie nebenbei: Wer es liest, schaut sich danach sehr viel liebevoller im Spiegel an. Und wie ungemein wertvoll das ist, wissen wir alle nur zu gut.



Moshtari Hilal: Hässlichkeit. Hanser, München 2023. 224 Seiten, 23 Euro



Buchpremiere beim Literaturfestival: 13.9., 21.15 Uhr, Haus der Berliner Festspiele