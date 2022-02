Der eine hat Gedichte über die Corona-Pandemie gesammelt. Der andere ergründete das Alleinsein. Die Dritte wollte wissen, was das Lesen dem Menschen bedeuten kann. Im Livestream ist am Dienstag zu erleben, wie die Autoren Fabian Leonhard, Daniel Schreiber und Hanna Engelmeier miteinander diskutieren. Die Bücherfrage der Woche geht an die Kulturwissenschaftlerin Hanna Engelmeier: Hatte die Pandemie Sie dazu gebracht, Ihr Buch „Trost“ zu schreiben?

Hanna Engelmeier: Nein, am Beginn der Pandemie war ich mit meinem Buch schon mehr als zur Hälfte fertig. Ich hatte nicht den Plan, ein irgendwie zeitdiagnostisches Buch zu schreiben, mir war es wichtig, über eine grundlegende Funktion von Literatur nachzudenken. Vielleicht ist der Titel für manche missverständlich. Das Buch hat nicht den Anspruch zu erklären, zu welchen Texten man greifen kann, wenn man Trost sucht oder Hilfe braucht – das würde man ja eher in einem Sachbuch oder Ratgeber machen. Mir ging es darum, zu zeigen, wie subjektiv Trost durch Lektüre erfolgt, was auch damit zu tun hat, welche Voraussetzungen man als Leserin oder Leser hat. Was ich dabei erlebe, ähnelt sicher den Erfahrungen von anderen, unterscheidet sich von vielen aber auch. Das Buch thematisiert das – dass eine bestimmte Art zu lesen auch eine Frage von Klasse, Ausbildung oder allgemeiner: Milieu ist.

In meiner wissenschaftlichen Arbeit fiel mir auf, dass Trost als Funktion des Lesens von Gegenwartsliteratur wenig systematisch untersucht worden ist. Mir ging es darum, verschiedene Formen des Umgangs mit Texten darzustellen und zu analysieren. Mit „Text“ sind dabei auch Hörspiele oder Tonaufnahmen gemeint, genauso wie auswendig gelernte Gedichte. Entscheidend war es dabei für mich, verschiedene Schreibverfahren zusammenführen: Theorie und Anekdote, Autobiografisches und Analyse. Dabei bin ich persönlichen Vorlieben wie der für Eileen Myles nachgegangen, habe mich aber auch mit Texten wie der Rede „This is Water“ von David Foster Wallace auseinandergesetzt, von der sich sehr viele Leute angesprochen fühlen.

Dabei hat die Pandemie auf den Schreibprozess sicherlich auch Auswirkungen gehabt. Mein Buch prüft als Essay allerdings eher die Möglichkeiten von nach innen gerichteter Reflexion, ist also weniger eine unmittelbar ins Außen gerichtete Aktion wie Fabian Leonhards Projekt „#Lockdownlyrik“. Und Daniel Schreiber schreibt zwar in „Allein“ auch subjektiv, aber bezieht sich selbst viel auf andere Autoren. Das hängt alles im Kern zusammen und man kann dann unterschiedliche Wege gehen. Insofern haben wir drei uns an dem Abend sicher einiges zu sagen.

