Dichterinnen und Dichter aus Belarus und Deutschland trafen sich beim Poesiefestival 2021 zum Versschmuggel, leider nur online: Sie haben sich gegenseitig übersetzt. Nun gehen einige von ihnen live auf Tour, beginnend am Dienstag im Berliner Haus für Poesie, ein Buch dazu gibt es auch. Die Bücherfrage der Woche geht an die gerade mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnete Lyrikerin, Übersetzerin und Essayistin Uljana Wolf: Was bedeutet in dieser Zeit des Krieges der Austausch von Gedichten?

Uljana Wolf: Der Dichter und Verleger Zmicier Visniou schreibt im Vorwort zu der Anthologie, der belarussische Wortschatz enthalte 2000 deutsche Wörter. Und er fügt hinzu: „Ich glaube daran, dass das nicht die einzige Schnittmenge zwischen unseren Literaturen ist.“ Der Versschmuggel, eine 2002 gegründete Übersetzerwerkstatt, glaubt nicht nur, dass sich Gedichte übersetzen lassen. Sondern auch, dass es mannigfache Schnittmengen zwischen unseren Sprachen und Literaturen gibt – durch gemeinsame Lebensbedingungen und Geschichte.

Wir erleben seit dem furchtbaren Angriff Russlands auf die Ukraine unfassbaren Schmerz im Herzen von Europa, aber auch Gemeinsamkeit. Im Sommer 2021, als wir mit unseren belarussischen Kolleginnen Gedichte übersetzten, lebten viele von ihnen schon im Exil, andere in ständiger Gefahr. Der Kampf für Gerechtigkeit, Demokratie und Selbstbestimmung in Belarus ist genauso zentral für unsere europäische Zukunft wie der Kampf der Ukrainer. Wir dürfen das nicht vergessen, jetzt da Putin mit Lukaschenko den Schulterschluss gegen die Ukraine sucht. Es ist eine Qual für die meisten Belarussen.

Ich habe die Dichterin Julia Cimafiejeva übersetzt – und sie mich. Eines ihrer Gedichte heißt „Kein Film“ und berichtet von der Angst, als Kind im Fernsehen Folter zu sehen. Gemeint ist ein sowjetischer Erinnerungsraum, in dem die Täter meist Deutsche waren. Das Kind wird beruhigt – „ist doch nur ein Film“. Am Ende des Gedichts aber hält die Gegenwart Einzug, die Täter sind nun die Handlanger des eigenen diktatorischen Staates. Und Cimafiejeva schreibt: „Diesen Film kannst du / nicht umschalten, nicht abschalten“. Ein Satz, der in Europa seit dem 24. Februar 2022 eine weitere schreckliche Dimension dazugewonnen hat. Nein, es ist kein Film, nein, die Herren Diktatoren bluffen nicht. All das steht schon lange in den Texten, den Gedichten vieler osteuropäischer Autorinnen und Autoren, für alle Welt lesbar.

Gedichte können den Krieg nicht stoppen. Aber sie können unsere Wahrnehmung schärfen, echoreiche Räume öffnen, in dem Gemeinsames und Schmerzvolles verflochten ist. Und auch an die Lücken in unserer Erinnerung rühren.

Versschmuggel mit Andrej Chadanowitsch, Julia Cimafiejeva, Maryja Martysievic, Özlem Özgül Dündar und Uljana Wolf. Dienstag, 12.4., 19.30 Uhr, Haus für Poesie, Knaackstr. 97