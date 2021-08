John von Düffel ist Dramaturg, Dramatiker, Übersetzer, Romancier und Professor. Er ist Langstreckenschwimmer und Vielschreiber und erzählt besonders gerne vom Wasser. Fünf seiner 15 Prosabücher in den letzten 23 Jahren handeln davon, aber das sechzehnte heißt „Die Wütenden und die Schuldigen“, und es geht diesmal um eine Familie im sogenannten Lockdown des Jahres 2020.

Wobei fast alle Familienmitglieder erstaunlich viel unterwegs sind in diesem Buch, auch wenn sie sich gerade in Quarantäne befinden oder sogar im Sterben liegen. Wut und Schuld sind, anders als man denken könnte, nicht auf die Bevölkerung und die Politik verteilt, sondern halten sich in den Seelen der Figuren selbst die Waage, und der Anklang an den Dostojewski-Titel „Erniedrigte und Beleidigte“ scheint doch eher zufällig.