Berlin - Helene Hegemann hat ein Buch über Patti Smith und über Christoph Schlingensief, aber vor allem über sich und ihre Eltern geschrieben – und eben deshalb über Patti Smith und Christoph Schlingensief. Das kleine Bändchen ist kurze hundert Seiten lang und nach höchstens zwei Stunden ausgelesen. Auf Seite 25 schreibt die 29-Jährige: „Ich wiederhole, dass meine Begegnung mit Patti Smith eine gute Geschichte ist. Und war. Und wird. Sonst würde ich mich der Anstrengung, sie aufzuschreiben, nicht aussetzen, wirklich nicht.“ Und auf Seite 83: „Es könnte Spaß machen, die Erinnerung an meine Begegnung mit Patti Smith aufzuschreiben, ich drücke mich aber seit achtzig Seiten davor, ich habe Hemmungen, ich weiß nicht, warum.“

Und dann, im letzten Kapitel mit dem Titel „Götterdämmerung“, geht es ganz schnell: Die damals dreizehnjährige Helene Hegemann steht fremd in irgendeiner Kulisse herum, weint, wird von Christoph Schlingensief „brutal, nicht mit böser Absicht“ aus dem Weg geschubst, dann durch eine Tür in einen leeren Raum geschoben, wo zwischen Stapelstühlen von Ikea und einer Schale mit abgelaufenen Süßigkeiten eine Frau mit langen Haaren und durchlöchertem Mantel sitzt. „Eine Obdachlose, denke ich, wahrscheinlich ist einer der Akteure ausgefallen und Christoph (Schlingensief, d. Red.) hat ihn durch eine Person ersetzt, die er morgens zufällig auf der Straße aufgegriffen hat.“

Claudia Klein Helene Hegemann

Das Mädchen versteht die englisch sprechende Frau nicht, die dann zur Gitarre greift, die Augen schließt und ein paar Akkorde spielt. Eine Dreiviertelstunde lang. Die Frau ist, klar, Patti Smith, die damals 58-jährige „Godmother of Punk“, die später auftritt und bejubelt wird, als sie ihre „Aria für Christoph“ singt, das eigentlich, wie vielleicht alle Patti-Smith-Songs, ein nicht so leicht verständliches Gebet ist. Es ist an einen Vater gerichtet, es kommen Kinder, goldene Leitern, brennende Schiffe, Ketten, Folter, Erlösung, Hoffnung vor und Freudentränen, die dem Regen spotten. So was.

Auf diesen Blitzlichtmoment hin ist das in der Kiwi-Musikbibliothek erschienene Bändchen geschrieben, mit lockerem, manchmal rotzigem Ton, abgeklärtem Reflexionsvermögen bei gleichzeitig entwaffnender Durchlässigkeit. Und einem guten Sinn für Timing, der unerlässlich ist sowohl für Humor als auch für Pathos. Denn es ist eine Leidensgeschichte und eine der zumindest vorübergehenden, sehr skurrilen Errettung, aufgefädelt an scheinbar zufälligen Berührungspunkten, mit Bildern und Songs und Tränen, die aufsteigen, zum Beispiel wenn man Patti Smith im Regen auf dem Alexanderplatz hört: „Birdland“ – das Lied über einen Jungen, der von seinem toten Vater mit einem Raumschiff abgeholt wird.

Helene Hegemann lebt ihre 13 Jahre, bis zum Tod ihrer alleinerziehenden arbeitslosen, psychisch kranken Mutter, in der sozialen Armut einer Ruhrpottecke, wo Kinder Nächte auf dem Spielplatz verbringen, weil die Eltern zu besoffen sind, ihnen die Tür aufzumachen. Aus dieser Zeit stammt auch ihre Angst vor manchen Songs, auch von Patti Smith: „Musik, laute Musik, hörte meine Mutter nur im Wahn. Wenn ich nach der Schule nach Hause kam und irgendeine Basslinie durch das Treppenhaus wummerte, wusste ich, dass mir ein Kampf um Leben und Tod bevorstand. Ich erspare Ihnen die Details. Mir auch.“

Die Mutter stirbt, die Sanitäter lassen Wärmedecken und mit Kontaktgel verschmierte Mullbinden und das Mädchen zurück. Es lebt drei Monate lang von Salatgurken, Ferrero Rocher und Zigaretten, die es nicht richtig ausdrückt, weswegen immer mal wieder was brennt. „Ich haute Möbel kaputt, versuchte ab und zu, mir den Arm zu brechen, starrte tagelang auf dieselbe Stelle. Und ich heulte nicht, kein einziges Mal.“ Als sie die Raufasertapete von der Wand zu kratzen und zu schreien beginnt, ruft ihr Vater an, der Dramaturg Carl Hegemann, den sie kaum kennt und der gerade mit Schlingensief in Wien ist.

Guter Vater in letzter Sekunde

Kurz danach sitzt Helene Hegemann, die sich unter Theater was mit Vorhang und Samtsitzen vorstellt, noch nie Urlaub gemacht und das Land verlassen hat, im Billigflugzeug und landet „wie in ‚Plötzlich Prinzessin‘“ in einer fremden Welt voller Aliens, angeführt von Schlingensief. „Die Begegnung mit ihm gehört zu den wichtigsten meines Lebens. Die Begegnung mit Carl Hegemann auch. Ich habe erlebt, wie ein vermeintliches Arschloch, das ein Kind gezeugt und dann allein gelassen hat, in letzter Sekunde doch noch zum guten Vater geworden ist. Das ist keine schlechte Erfahrung.“

Einer der vielen Widerstände, gegen die Helene Hegemann so mutig, cool und gefasst anschreibt, besteht in dem Glauben, dass man Erfahrungen töte, indem man sie schriftlich festhält. Man stülpe das Innere nach außen, schreibt sie, weil man hofft, seine Isoliertheit zu sprengen und seine Qualen so zu artikulieren, dass sie geteilt werden. Was Helene Hegemann mit diesem Buch tötet – oder wenigstens für eine Zeitlang überwindet –, ist aber nicht die Erfahrung, sondern die Qual. Und damit vielleicht auch die Angst, in der sich Schlingensief und Smith treffen: „Mit seinen Inszenierungen zeigt Christoph der Welt, wovor sie Angst hat. Und Patti zeigt der Welt, dass man zu Angst ganz gut tanzen kann.“

Helene Hegemann: Patti Smith. Kiepenheuer und Witsch, Köln 2021, 112 Seiten, 10 Euro. Buchpremiere: 26. Oktober 20 Uhr, mit Sophie Rois, Marie Rosa Tietjen, Daniel Zillmann und der Autorin in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, Karten unter Tel: 030 24065777 oder volksbuehne.berlin