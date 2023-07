Schaut man beim Aufbau-Verlag auf die Website, sind jede Menge Bücher von Helga Königsdorf aufgelistet, zum Beispiel der Roman „Die Entsorgung der Großmutter“ oder die Erzählung „Ungelegener Befund“. Es gibt auch eine Ausgabe ihres Debüt-Bandes „Meine ungehörigen Träume“ von 1978, Essays unter dem Titel „Die unverzügliche Rettung der Welt“ und ihre Erinnerungen „Landschaft in wechselndem Licht“, das letzte Buch, 2002 herausgekommen.

Die Reihung der Titel hier dürfte vielleicht bei einigen Lesern noch etwas zum Klingen bringen, denn Helga Königsdorf gehörte in der DDR zu den bekannten Namen. Allerdings: Die Bücher sind alle nur noch elektronisch zu erhalten. Wer sie auf Papier sucht, muss in die Bibliothek gehen oder es antiquarisch versuchen. Als sie 2014 starb, war schon einige Jahre nichts mehr erschienen, ihre Parkinson-Erkrankung hatte ihr die Arbeit unmöglich gemacht. Am 13. Juli wäre sie 85 Jahre alt geworden.

Themen für heute

Dass Königsdorfs Stimme heute fehlt, fiel Gabriele Radecke auf, der Leiterin des Literaturarchivs der Akademie der Künste, das die Nachlässe von rund 400 Autorinnen und Autoren betreut. „Ich wundere mich, dass kaum Anfragen zu ihr kommen“, sagt sie, „dabei finden sich gerade in ihren essayistischen Arbeiten und Reden viele der Themen, die uns heute beschäftigen.“ 42 Archivkästen sind im Magazin des Hauses am Robert-Koch-Platz aufbewahrt, bei 18 Grad Celsius und 50 Prozent Luftfeuchtigkeit, ein kleiner Nachlass für die Verhältnisse der Akademie. Von Walter Kempowski gibt es 600 laufende Meter, wie die Maßeinheit für einen Archivbestand heißt, von Christa Wolf hat die Akademie etwa 50, von Thomas Brasch immerhin 39 laufende Meter – bei Helga Königsdorf sind es sieben.



Seit 1998/99 hat Helga Königsdorf ihren Vorlass an das Archiv gegeben: Tondokumente von Lesungen oder Diskussionen, Manuskripte, Briefe, zum Teil selbst sortiert, im Wesentlichen mit der Hilfe einer Mitarbeiterin der Akademie geordnet. Die Krankheit hatte damals schon über die Beweglichkeit ihres Körpers bestimmt. Kaum ein Manuskriptblatt ist ohne Knitterspuren.

Das Meiste ist mit Schreibmaschine geschrieben, einige Manuskripte sind auf Endlospapier gedruckt, was man in der Frühphase der Heimcomputer nutzte, Handschriftliches gibt es außerdem. Gabriele Radecke zeigt Blätter von Geschichten aus dem Jahr 1976, die 1986 im Band „Hochzeitstag in Pizunda“ publiziert wurden. Sie hält die Papiere mit der kleinen runden Handschrift neben das gedruckte Buch. Frappierend gleich sind sich die Sätze geblieben, es gibt kaum Streichungen oder Umstellungen. „Offensichtlich formulierte sie schon im Kopf sehr genau“, sagt die Literaturwissenschaftlerin. Die Sammlung enthält hellere und dunklere Blätter, da ist Briefpapier von Hotels oder Organisationen beschrieben, Königsdorf nutzte ebenso Rückseiten von Einladungskarten oder ausgedruckten Tagesordnungen. Diese Schriftstellerin brauchte also zumindest in dieser Hinsicht keine Rituale, den immer gleichen Schreibblock, eine bestimmte Füllhaltermarke – sie schrieb auf das, was sie in Reichweite hatte. Dabei war sie Quereinsteigerin.

Die Grenzen der Mathematik

Helga Königsdorf, verheiratete (und geschiedene) Bunke, war Professorin der Mathematik, arbeitete von 1961 bis 1990 an der Akademie der Wissenschaften der DDR, leitete mehrere Jahre eine Abteilung für Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik. Eingeladen zu Begegnungen zwischen Wissenschaftlern und Künstlern, wie sie in der DDR nicht unüblich waren, verriet sie eines Tages, dass sie Geschichten schreibe, und kam so ziemlich schnell zu ihrem ersten Buchvertrag beim Aufbau-Verlag. „Ich konnte die Mathematik kaum noch ertragen“, schreibt sie in ihrem Erinnerungsbuch über die Zeit, als die Krankheit begann, aber noch nicht diagnostiziert war. Zwar träumte sie davon, dass ihr Institut über Nacht verschwinde, aber da das nicht Realität wurde, kämpfte sie gegen die diffusen Anzeichen der Kraftlosigkeit an. „Ich war ein Workaholic, also arbeitssüchtig, und machte den Fehler, mir mehr aufzuladen, anstatt die Belastung zu verringern.“

In ihren Geschichten finden sich Spuren dieser Arbeitsauffassung, da prallen der Ehrgeiz von Frauen, geräuschlos alle beruflichen und familiären Anforderungen zu erfüllen, und die Anmaßung von Männern, von Natur aus qualifizierter zu sein, aufeinander. Manchmal muss ein Wunder helfen oder die plötzliche Entscheidung, alles stehen und liegen zu lassen und den Ort zu wechseln. Notfalls muss der Mann, der im Weg steht, beseitigt werden.

Königsdorf schreibt ohne Schnörkel, zuweilen mit unverkennbarer Ironie. In kurzer Prosa ist eine Pointe manchmal schnell erreicht. Vor allem Leserinnen schätzten die gewitzten, hintersinnigen Texte, nahmen sie als Ermutigung. In einem der Gespräche „Zur Person“ mit dem Journalisten Günter Gaus sagt Helga Königsdorf 1994: „Zu mir kam 1990 bei einer Lesung eine Frau mit einem großen Blumenstrauß und bedankte sich für die Lebenshilfe, die ich ihr in der Vergangenheit gegeben hätte. Und sie sagte: Jetzt brauche ich Sie ja nicht mehr, Sie werden das doch hoffentlich verstehen.“

Die gemeinsame Rechtlosigkeit der Geschlechter

Sie wird hoffentlich weitergelesen haben. Wer Belege sucht, wie sich Ost- und West-Feminismus unterscheiden, wird bei Helga Königsdorf welche finden. Rückblickend sprach sie in Reden von einer „verordneten Gleichberechtigung“ in der DDR. Die Emanzipation der Frauen in der DDR beschreibt sie als unter dem Druck der Verhältnisse entstanden, weil Arbeitskräfte gebraucht wurden, sogar von der „gemeinsamen Rechtlosigkeit“ der Geschlechter spricht sie. „Es wäre spannend, das mal wieder zu drucken“, sagt Gabriele Radecke, während wir durch die Seiten blättern.

Verfolgt man die Veröffentlichungsliste und sieht man die Manuskriptblätter für Zeitungsartikel im Archiv, war die Zeit seit Ende der 80er-Jahre bis Mitte der 90er ihre produktivste als öffentliche Schriftstellerin. Sie wollte die Auseinandersetzung um das Ende der einen und den Beginn der anderen Gesellschaft begleiten, solange ihr das auch körperlich möglich war. Gabriele Radecke sagt: „Helga Königsdorf hatte ein unheimliches Gespür für die Zeit, auch dafür, was da zwischenmenschlich vor sich gegangen ist im neuen Deutschland.“ Sie hofft auf Wissenschaftlerinnen oder Verlagsleute, die sich mit dem Blick von heute diesem Werk widmen.