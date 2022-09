Abschied von der Mutter: Der Anfang von etwas

„Sie und Bob“: Die dänische Autorin Helle Helle legt zwei Romane in einem Band vor, denen weitere folgen sollen. Davon erzählt sie in Berlin.

Eine 16-Jährige geht nach Hause zu ihrer Mutter. „Später läuft sie mit einem Blumenkohl über die Felder. Ade, Chinaschuhe. Alle Wege führen zu Wegen…“ Es ist vor allem die enge, innige Gemeinschaft zwischen Mutter und Tochter, die mit „Sie“ bezeichnet ist, in dem Titel des neuen Romans der dänischen Romanautorin.

Sie – im Dänischen nur ein Pluralwort –, das sind aber auch Palle, der nette Nachbar und Freund, das sind die Schulfreundinnen oder die Kumpels Bob und Steffen der (namenlosen) Tochter, die vorbeikommen, und es sind überhaupt die Leute im süddänischen Dorf, 2572 an der Zahl. Ein stilles, atmosphärisch dichtes Leben wird erzählt, bis etwas passiert.

Der Stein

„Am dritten April sagt ihre Mutter: Ich habe wohl einen Stein verschluckt. Sie gehen beim Stadion spazieren, die Anemonen sind da. Eine Gruppe kleiner Jungen spielt Fußball, unter Geheul und Geschrei, einer von ihnen weint am Torpfosten. Ihre Mutter trägt den Wintermantel. Sie wollen später Hamburger essen, deshalb der Spaziergang. Selbst trägt sie einen Isländerpullover, es ist noch zu früh, der Wind zieht durch die Maschen. – Einen Stein, meinst du?, sagt sie, und ihre Mutter nickt. – Einen schweren. Hier. Sie bleibt einen Augenblick stehen und legt eine Hand auf ihren Mantel, unterhalb der Brust.“

Der Stein wird rasch schwerer werden im Körper der Mutter. Ihre nicht benannte Krankheit läuft als kaum sichtbarer Erzählfaden mit, ist gewichtig genug, um immer anwesend zu sein. Das nicht Ausgesprochene, das nur in Andeutungen Vorhandene ist weit mächtiger als das Explizite und in Worte Gefasste.

Und so passt das Thema des Romans gut zu dem, wofür Helle Helle den Leserinnen ihrer auf Deutsch erschienenen Romane „Rodby Puttgarten“, „Färseninsel“ und „Wenn du magst“ längst bekannt ist: die Kunst eines Minimalismus, der nicht verwechselt werden darf mit Einfachheit. Klare, kurze Sätze, wenige Adjektive, kaum Neben- und schon gar keine Schachtelsatzkonstruktionen. Helles Verknappungsmethodik reicht auch darüber hinaus in die Tiefe; da sind die Lücken zwischen den Sätzen, scheinbare Zusammenhanglosigkeit.

Im Gespräch in den Nordischen Botschaften kommt Helle Helle auf den Anfang des Romans zurück: „Später läuft sie mit einem Blumenkohl über die Felder. Ade, Chinaschuhe. Alle Wege führen zu Wegen…“ Sie fragt, ob denn nicht die Gedanken genauso verliefen: „Sie hüpfen hin und her, und doch gibt es die inneren, oft nicht ausgesprochenen Zusammenhänge. Die billigen Schuhe werden staubig und schmutzig und sind nicht mehr zu gebrauchen: Ade, Chinaschuhe.“

Helle Helles Bücher verlangen die wache, aufmerksame Leserin, die mit dem Text mitgeht und seine Verfasstheit, seine Machart als Teil des Inhalts begreift: So jedenfalls wünscht sich die 57-Jährige, in Dänemark sehr bekannte Autorin das Herangehen an ihr Werk.

Das Buch „Sie“, 2018 im Original erschienen, in dem viel vom Lachen miteinander und vom gemeinsamen Tun die Rede ist, handelt unter der Erzähloberfläche vom sprachlosen Schmerz des jungen Mädchens, das den langsamen Abschied von seiner Mutter erlebt. Sterben aber wird die Mutter auf der Strecke des Buches nicht. „Ich wollte nicht, dass sie das Buch verlässt, sondern dass im Gegenteil ihre konstante Präsenz das ist, was bleibt.“ Für Helle Helle der Grund, „Sie“ radikal und ausnahmslos im Präsens zu erzählen. Das Imperfekt stelle für sie so sehr das Abgeschlossene, Vergangene dar, dass sie im Schreiben von „Sie“ einen regelrechten Hass auf die Erzählform der Vergangenheit entwickelt hätte.

„Es ist ein ganz zentrales Buch für mich, weil es so viel von mir enthält, Töchter, Mütter, Frauen, das südliche Dänemark … ich habe selbst meine Mutter erst mit über 50 verloren, und habe mich auch gefragt, ob ich das überhaupt so erzählen darf. Aber etwas in mir war, als sie gestorben ist, nicht älter als 16.“ Als das Buch fertiggeschrieben war, dachte Helle Helle, nun sei sie selbst als Schriftstellerin am Ende und werde nichts Neues mehr schreiben können. „Bis ich begriff, dass das Buch vielleicht ganz im Gegenteil der Anfang von etwas ist.“

Das Mädchen wird zur Erzählerin

Und so erschien, drei Jahre später, „Bob“: Das Mädchen aus „Sie“ ist hier bereits eine junge Frau. Mit Bob bezieht sie in Kopenhagen eine gemeinsame Wohnung. Im Roman taucht sie nur als Erzählerin auf, die Bobs orientierungsloser Suche nach dem eigenen Platz zuschaut.

„Bob schlief mit dem rechten Arm über dem Kopf, oder er schlief nicht, er müsste eigentlich Punkte sammeln, er müsste sich einen Job suchen und am besten einen studienrelevanten, aber er wusste nicht, was er studieren wollte oder ob überhaupt studieren … Er wollte nicht Landwirt werden, und er wollte nicht Forstwirtschaft studieren, und er wollte so gar nicht Ingenieur und auch nicht Lehrer werden, oder das wollte er vielleicht schon, aber welche Fächer er dann wählen sollte, wusste er wiederum nicht … er hatte zu alldem so gar kein Gefühl, keine Begeisterung. Vorsichtig drehte er sich auf die Seite, ließ eine Hand zum Boden sinken. Bewegte sie vor und zurück, bis er das Wasserglas berührte. Er hob es hoch, trank einen Schluck, stellte es wieder ab, leise.“

Die Ahnung, dass die Orientierungslosigkeit auch ihrer beider „wir“ erfassen und zerbröseln könnte, ist im Buch von Anfang an mitgeführt. Keineswegs zufällig ist „Bob“ – mit „Sie“ nun in einem Buch zusammen publiziert – im Imperfekt erzählt.

Corona als Chance

Mit dem Mädchen, ihrer stillen, geheimnisvollen Hauptfigur, ist Helle Helle aber, wie sie sagt, noch lange nicht fertig. „Im nächsten Roman wird sie nur als Adressatin einer Geschichte auftauchen, die ihr erzählt wird.“ Vier, vielleicht fünf Bücher sieht Helle Helle noch kommen, in denen das Mädchen im Zentrum steht und in verschiedenen Lebensaltern ganz unterschiedliche Perspektiven einnehmen wird. Die weitreichende Aussicht, mit dieser – ihr so nahen – Figur nun einige Bücher lang unterwegs zu sein, entstand für Helle Helle in den Coronajahren. „Ich hatte vorher ein so unruhiges Leben, war permanent auf Lesereisen – und plötzlich konnte ich jeden Morgen schreiben. Ich wusste vorher, dass ich ohne Schreiben gar nicht leben kann und will, nun erst nahm ich mir alle Zeit dafür, die ich eigentlich brauche.“

Vor allem dies „Zeit haben“ sei es, sagt Helle Helle, das sie, egal was kommt, nicht mehr loslassen will.

