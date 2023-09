Bücherfrage der Woche: Was feiert die Seehandlung in Berlin?

An mehreren Tagen feiert die Stiftung Preußische Seehandlung Ende dieser Woche ihr 40-jähriges Bestehen. Es beginnt am Donnerstag mit der Verleihung des Berliner Literaturpreises an Lutz Seiler, am Freitag wird ein neues Literaturstipendium vergeben, außerdem erhält Christoph Links die Rahel-Varnhagen-von-Ense-Medaille. Wir fragen Hans Gerhard Hannesen, den Vorstandsvorsitzenden der Stiftung: Was hat denn eine Seehandlung mit Literatur zu tun?



Ich weiß, der Name ruft immer noch Irritationen hervor. Die Seehandlung war eine Institution, die Friedrich der Große gegründet hat, um nach dem Siebenjährigen Krieg den Handel zu beleben. Sie entwickelte sich zur wichtigsten Wirtschaftsförderin Preußens in Industrie und Straßenbau. Aber sie hat auch Literatur gefördert, indem sie zum Beispiel die Druckkosten für Arbeiten Wilhelm von Humboldts übernommen hat.