Wäre das Festival ein Roman, hätte es einen unzuverlässigen Erzähler

Es ist, als hätten wir das erste Mal hinter eine Tür geschaut, an der ein vergilbtes „Betreten verboten“-Schild hängt. Niemand hat gefragt, wie ernst gemeint das Schild sei. Der Vergleich mag für die Situation beim Internationalen Literaturfestival Berlin (ilb) nicht ideal sein, aber welche Metapher ist schon perfekt? Mitte September wurde bekannt, dass zahlreiche Mitarbeiter des ilb unter der Arbeitsatmosphäre dort litten, extremen Druck ausgesetzt seien und sich nicht geschätzt fühlten. Sie beschrieben das in einem Brief an die Staatsministerin für Kultur und Medien (BKM) Claudia Roth und den Kultursenator Klaus Lederer. Auf die erste Nachfrage der Berliner Zeitung dazu erwähnte Lederers Sprecher den „Maschinenraum“ des Festivals, wo Veränderungen angestoßen werden müssten.

Dazu passt dann doch der Blick hinter die Tür. Denn auch wenn wir uns mit den Bedingungen im Inneren des Literaturfestivals beschäftigen, soll die Außenwirkung nicht bezweifelt werden. Um es mit Worten Lederers zu sagen: „Der interkulturelle Austausch wird mit diesem Festival der Weltliteratur großartig befördert, und das ist eine Wohltat an der Literaturstadt Berlin.“

In den Arbeitsabläufen im Hintergrund haben sich, so ist es zu hören, seit langem Probleme angehäuft, die angesprochen, aber nicht geklärt worden sind. Es gab Einzel- und Gruppenkündigungen, Streiks, Briefe. Im sogenannten Literaturbetrieb, also bei Veranstaltern mit ähnlichen Themen oder Verlagen wurde darüber geraunt. „Schon wieder jemand Neues also“, hieß es, wenn Kontakte geknüpft wurden.

Endlich wird das Problem öffentlich

Am 24. September fragte die Berliner Zeitung „Wann wird ein genialer Chef untragbar?“, berichtete von dem Brief der ilb-Mitarbeiter an die politischen Stellen, dokumentierte Nachfragen dazu, zitierte aus Gesprächen mit gegenwärtigen und ehemaligen Mitarbeitern. Außerdem sprachen wir mit Ulrich Schreiber, dem Gründer und Chef des Internationalen Literaturfestivals, über die Vorwürfe.

Kurz darauf sagte eine im Literaturbetrieb beschäftigte Person, es sei gut, dass endlich öffentlich darüber gesprochen werde. Sie kenne so viele, die nach der Arbeit beim ilb dachten, der Kulturbereich mit seiner Selbstausbeutung sei nichts für sie. Die hätten die Überlastung für normal gehalten. Ein langjähriger Mitarbeiter, nennen wir ihn Joshua Müller*, schrieb eine E-Mail, die begann: „Ich bin nicht sicher, ob meine Nachricht hierzu ein Leserbrief oder ein Zeitzeugenbericht ist.“ Er erzählt von einer „Leidensgeschichte hinter den Kulissen“, die von Beginn an existierte, also seit 2001.

Von Beginn an dachte Ulrich Schreiber das Festival groß. Das machte auch seinen äußeren Reiz aus. „Es waren schwierige Jahre“, so Müller, „aber wir schafften es, mit einem Bruchteil des heute zur Verfügung stehenden Geldes, und gegen Ulis chaotischen Charakter, das ilb zu einem stabilen und bedeutenden internationalen Festival werden zu lassen. Allerdings kostete dies viel menschliche, ja, Opfer.“ Mehrfach hätten Mitarbeiter gekündigt, zum Teil, wie 2009, gingen ganze Mannschaften von Bord. 2005 habe es einen Praktikantenstreik wegen unhaltbarer Arbeitsbedingungen gegeben. „Besserung wurde von ihm schon oft versprochen. Aber das kann man, wenn man Uli Schreiber kennt, vergessen.“ Das klingt deutlich. „Inhaltlich stimme ich zu 90 Prozent mit Uli überein. Aber methodisch bin ich zu 90 Prozent sein entschiedener Gegner.“

Wir haben dann lange am Telefon gesprochen, die Details häuften sich. Danach fällt ihm ein Vergleich ein, der besser zur Literaturszene passt als die vermeintlich verbotene Tür, er schickt noch eine E-Mail: „Wäre das Festival ein Roman, würde ich sagen: Vorsicht, Ulrich Schreiber ist ein amüsanter, aber unzuverlässiger Erzähler.“ Damit spielt er auf ein literarisches Verfahren an, bei dem eine Erzählstimme ein Geschehen behauptet, das so nicht stattgefunden haben kann.

Mats Schüller* und Serge Kleinherne* arbeiten seit mehreren Jahren beim ilb, das inklusive von Werkstudenten keine zehn Festangestellten hat, aber Dutzende Praktikanten und freiwillige Helfer. Kleinherne sagt, ein großer Teil seiner Zeit gehe dabei drauf, jedes Jahr neue Praktikanten anzuleiten: „Junge, an Literatur interessierte Menschen, die mit Begeisterung dabei sind, die aber jedes Jahr neu lernen müssen, wie sie Kontakte knüpfen oder pflegen sollen.“ Es gebe nur zwei Möglichkeiten, um aus der Misere herauszukommen: Entweder müsse das Programm radikal gekürzt oder der Etat so deutlich erhöht werden, dass mehrere Stellen besetzt werden könnten.

Festivaldirektor Ulrich Schreiber nimmt bei einer Pressekonferenz zum 17. Internationalen Literaturfestival in Berlin teil. Sophia Kembowski/dpa

Eine einleuchtende Formel

Ulrich Schreiber selbst zeigte sich im Gespräch mit der Berliner Zeitung problembewusst, nannte eine schlüssige Formel: „Weniger Autoren, weniger Veranstaltungen, mehr Personal.“ Den jetzigen Mitarbeitern klingt dieser Satz zu vertraut, zu oft habe er ihn ausgesprochen. Doch die Kündigungen ihrer Vorgänger wollen sie sich nicht zum Vorbild nehmen. Denn abgesehen von der extremen Arbeitsbelastung lieben sie ihren Beruf. Es müsse doch möglich sein, einen Konflikt auf andere Weise zu lösen, als dass sich immer die eine Seite zurückziehe. Kleinherne sagt, dass sie nicht wollten, dass der Brief, den die Mitarbeiter an die Senatsverwaltung für Kultur und die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien geschrieben haben, öffentlich wurde.

Das Grundproblem liege in der Trägerschaft des Festivals: Habe man arbeitsrechtliche Sorgen, etwa ausufernde Überstunden oder einen unangemessenen Umgangston, könne man sich damit nur an die Personalstelle des ilb wenden, den Trägerverein des Internationalen Literaturfestivals. Das ist die Peter-Weiss-Stiftung für Kunst und Politik e. V. (PWS). Auch das Literaturhaus Berlin, das Literaturforum im Brecht-Haus, das Haus für Poesie, das Literarische Colloquium Berlin und das Zentrum für Kinder- und Jugendliteratur LesArt – alle fünf Berliner Literaturhäuser haben Trägervereine, die deren Arbeit von außen kontrollieren und auch den Generationswechsel dort begleiteten. Allerdings nur in einem Fall steht derer Vorsitzende auch der jeweiligen Einrichtung vor, beim ilb: Ulrich Schreiber ist auch Chef der Peter-Weiss-Stiftung. Nach der Berichterstattung in Berliner Zeitung, taz, nd und Deutschlandfunk habe es jetzt Austritte aus der Stiftung gegeben, fiel Mats Schüller auf, weil entsprechende E-Mails auch an das ilb-Büro gingen.

Ulrich Schreiber kennt man im Literaturbetrieb als kontaktfreudigen, interessierten Gesprächspartner, der gern auch die Themen antippt, um die andere herumreden, politische Debatten anstößt. Regelmäßig setzt er mit den „Weltweiten Lesungen“ politische Zeichen. Die jüngste galt Salman Rushdie, davor gab es ein solches Programm für die Ukraine, 2021 wurde der Corona-Toten gedacht. Und er sorgt dafür, dass die Literatur nicht nur ein Garten des schönen Wortes bleibt, sondern sucht Verbindungen zu Geistes- und Naturwissenschaften.

Frühere Mitarbeiter schreiben einen Brief

Merle Werner* und Tabea Frohms*, zwei ehemalige Mitarbeiterinnen, die auch im Namen einer größeren Freundesgruppe sprechen, die vor allem in der Anfangsphase des Festivals eng zusammenarbeiteten, erklären, dass man „das Festival vor seinem Gründer schützen müsse.“ Wir sitzen in einem Lokal in Prenzlauer Berg und reden viel länger, als wir vorgehabt hatten. Zu viele Details häufen sich an. Es geht um Arbeitsabläufe und die interne Machtstruktur.

Wenn man nur eine bestimmte Summe zur Verfügung habe, um Autorinnen und Autoren einzuladen, sie also unterzubringen, zu honorieren, ihnen Dolmetscher und Moderatorinnen an die Seite zu stellen, müsse das akkurat geplant sein. „Aber Ulrich Schreiber durchkreuzte oft unsere Pläne und sprach selbst Einladungen aus, wenn er jemanden irgendwo traf, zum Beispiel in der Paris Bar.“ Merle Werner sagt, ihr sei sehr an Abwechslung und Vielfalt gelegen gewesen, sie habe genau überlegt, Literatur aus welchen Regionen vertreten sein sollen. Nach Spontaneinladungen habe stets alles neu durchgerechnet werden müssen. Einmal habe sie 56 Stunden am Stück gearbeitet.

Sie seien immer zu wenige Leute gewesen. Tabea Frohms sagt: „Wir hatten alle nur Werkverträge, dennoch wurde uns oft damit gedroht, uns rauszuwerfen.“ Das hat sich jetzt geändert, die Finanzierung durch den Hauptstadtkulturfonds gibt über viele Jahre eine gewisse Planungssicherheit und feste Stellen.

Die Gruppe ehemaliger Team-Mitglieder hat einen weiteren Brief verfasst, um den Protest der jetzigen Mitarbeiter zu untermauern, um sie ihrer Solidarität zu versichern. Adressiert ist er unter anderem an die Berliner Senatskulturverwaltung, die Kulturstaatsministerin, den Hauptstadtkulturfonds und die Berliner Festspiele. Der Brief liegt der Berliner Zeitung vor.

Aus ihm spricht dieselbe Ambivalenz, von der die Debatte seit Tagen durchzogen ist; sie steckt manchmal innerhalb eines Satzes: „Teils jahrelang hatte man sich mit dem Gebaren des Leiters Ulrich Schreiber, das die Regeln von Anstand und Fairness gewohnheitsmäßig verletzte, zu arrangieren versucht, weil sein Enthusiasmus, seine Überzeugungsfähigkeit und sein politischer Instinkt dem Festival essentiell zugute kamen.“ Die Unterzeichner verweisen auf ihre Erfahrung mit dem „heute ,toxisch‘ genannten Arbeitsklima“, also: „Verbale Ausfälligkeit, Einschüchterung und Arbeitsüberlastung gehörten auch vor 20 Jahren schon zum ilb wie sein allgegenwärtiges Komma-Logo.“ Die Nachfrage bei Ulrich Schreiber ergab Ende September, er wolle sich „in Zukunft zusammenreißen“.

Die arbeitsethischen Standards

Wir erkundigen uns diesmal außerdem bei den Berliner Festspielen. In deren Haus an der Schaperstraße in Wilmersdorf ist das Internationale Literaturfestival Berlin ein eigenständiger Gast, auf mehreren Bühnen gleichzeitig, mit Bücherstand und Autorenzelt. Befragt, ob er sich vorstellen könne, dass das ilb als Sparte neben dem Theatertreffen oder dem Jazzfest zu den Berliner Festspielen wechselt, antwortet der Intendant Matthias Pees von unterwegs: „Als ich Ulrich Schreiber vor einem Jahr kennenlernte, hat er selbst für die Zukunft des ilb sogar den Wunsch geäußert, es nach seiner Zeit in die Strukturen der Berliner Festspiele oder der Kulturveranstaltungen des Bundes zu überführen und zu integrieren.“ Vielleicht deutet sich damit eine Lösung an. Die Formulierung „nach seiner Zeit“ ist allerdings unkonkret, zumal Ulrich Schreiber theoretisch das Rentenalter erreicht hat.

Pees trat am 1. September sein Amt an, nachdem sein Vorgänger vorzeitig gekündigt hatte. Gegen den gab es ebenfalls Vorwürfe des Machtmissbrauchs. Versetzt Pees das möglicherweise in eine besondere Sensibilität für das Thema? Er schreibt dazu: „Ich strebe selbstverständlich an, dass in unseren Häusern – also dem Haus der Berliner Festspiele und dem Gropius Bau – keine Veranstaltungen stattfinden, auch nicht gastweise, die unter Umständen zustande kommen, welche nicht allgemein anerkannten arbeits- und sonstigen ethischen Standards entsprechen ... Das ilb strebt nach meiner Kenntnis in Bezug auf all diese Fragen strukturelle Veränderungen an.“

Es finden bereits Gespräche statt. Eine erneute Nachfrage bei der Senatsverwaltung für Kultur ergab nur, dass man sich gedulden müsse: „Welche Veränderungen daraus für die Strukturen und Abläufe des Festivals entstehen, kann erst nach Abschluss des Mediationsprozesses gesagt werden.“ Die Verantwortung liegt nun vor allem bei der Politik, da der Träger des ilb wegen des Interessenkonflikts als Kontrollinstanz nicht geeignet scheint. Die Politik sollte also den Fuß in der Tür behalten.

*Anmerkung der Redaktion: Wir haben die Namen der ehemaligen und jetzigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ilb durch Fantasienamen ersetzt, um ihnen Anonymität zu garantieren.