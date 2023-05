Hörspiel-Firma Tonies will KI fürs Erfinden von Geschichten nutzen

Der Schauplatz Kinderzimmer bleibt für das börsennotierte Unternehmen interessant. Bis in Zukunft die Künstliche Intelligenz das Ruder übernimmt.

Der Mensch neigt dazu, zurückzuschauen und die Vergangenheit zu verklären. Damals, als wir alle noch auf der Straße spielten. Damals, als die Großmutter noch von Prinzen und holden Jungfrauen erzählte, während sie die Socken stopfte.

Aber die Welt verändert sich und damit auch das Leben im Viertel und zu Hause. Omi muss sich heute keine Geschichten mehr ausdenken, sie braucht nicht einmal mehr das große Märchenbuch hervorzuholen. Der Zeitraffer namens digitale Transformation hat dafür gesorgt, dass alles, was ein Kind erzählt haben will, aus einem bunten Würfel kommt – womit Schallplatten, Kassetten und CDs ebenfalls in den Bereich des Damals verwiesen sind.

Die Toniebox fängt an zu sprechen, sobald eine kleine Figur darauf gesetzt wird. Das Püppchen oder Tierchen enthält die Verschlüsselung für Sprache und Musik. Entweder wurde sie bereits mit Geschichten gekauft (mehr als 300 verschiedene gibt es) oder als leerer „Kreativ Tonie“ erworben und via Laptop oder Handy bespielt.

Toniebox ist ein Geschichten-Generator

Seit 2016 hüpfen die Kobolde oder Einhörner durch die Kinderzimmer und auf die Box. Das Unternehmen ist an der Börse erfolgreich und will nun weiter. „Tonies testet KI-basierten Geschichten-Generator“ lautet die Nachricht dazu.

Die deutsche Firma beginnt jetzt in Großbritannien eine Testphase mit tausend ausgewählten Nutzern. Die schlagen Namen und Charakter von Helden vor (ein Käfer namens Gregor Samsa zum Beispiel), benennen grob das Thema der Geschichte (Verwandlung vielleicht), den Ton (sagen wir: abenteuerlich) und das Alter des Zuhörers für den passenden Wortschatz. Der von OpenAI (also ChatGPT) gefütterte Intelligenz-Generator rührt daraus einen Text zusammen, der sich in eine Audiodatei umwandeln lässt.

„Verantwortungsbewusst“ habe Tonies „Beschränkungen eingeführt und Maßnahmen ergriffen, um das Risiko unangemessener Wörter und der Verletzung von Marken- oder Lizenzrechten zu mindern“, heißt es in der Mitteilung. Anzunehmen ist also, dass kein Text von Franz Kafka dabei herauskommt. Anzunehmen ist auch, dass die künstliche Geschichte niemandem so weh tut, wie viele Märchen aus der Sammlung der Brüder Grimm. Damals war es noch gruselig, heute wird das Erzählen harmonisch.

Eines Tages aber, in der Zukunft, ploppt in den News die Warnung auf, dass die KI sich der gestrichenen Wörtern bemächtigt und Texte voller warziger Monster geschaffen hat, die fluchen und pöbeln. Und in den Kinderzimmern herrscht Remmidemmi.