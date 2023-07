In Berlin und um Berlin herum: Irina Liebmann zum 80. Geburtstag

Es werde keinen Leser gleichgültig lassen, hieß es in der Berliner Zeitung über „Berliner Mietshaus“, das erste Buch von Irina Liebmann: „Es ist ein unbequemes, ehrliches Buch, weder Beschönigung noch Schwarzmalereien werden geliefert, gleich gar nicht Einordnungen in bequeme Raster.“ Das war vor vierzig Jahren, Januar 1983. Den Text schrieb Eberhard Panitz, ein damals bekannter Schriftsteller. Die Debütantin hatte nach ihrem Sinologiestudium und der Arbeit als Redakteurin der Zeitschrift Deutsche Außenpolitik schon preiswürdige Hörspiele abgeliefert und mit Reportagen in der Wochenpost beeindruckt. „Der Wirklichkeit direkt ins Auge zu sehen, ist immerhin ein Weg, in die Literatur Neues einzubringen“, urteilte der Kollege anerkennend.

Am Sonntag wird Irina Liebmann 80 Jahre alt, sie ist nun also ein halbes Leben Schriftstellerin. Diese Methode, ihre Gegenstände genauestens zu erkunden, ihren Blick auf die Gegenwart durch Bilder aus der Vergangenheit zu schärfen, womit der Erstling beeindruckte, die hat sie beibehalten. Zieht man eine Linie vom „Berliner Mietshaus“ bis zur „Großen Hamburger Straße“, 2020 erschienen, ist die Verwandtschaft unverkennbar, die Akribie im historischen Detail, die Aufmerksamkeit für Lebensgeschichten.

Die geteilte Stadt

Diese Merkmale finden sich auch in dem Roman „In Berlin“ mit einer Heldin namens „die Liebmann“. Diese hat ihre Recherchen vor Augen: „Karteikarten, Aktenauszüge; Papier, Krakel drauf, aus denen man noch was entziffern könnte“, als sie 1988 ein Visum nach Wien führt und an die Leute denkt, die sich aus dem Staub gemacht haben, „und jetzt will die Liebmann das auch, sich davonmachen“. Es ist ein Buch über die Stadthälften, das Pendeln zwischen Pankow und Charlottenburg und darüber, was die Verhältnisse mit den Menschen machen. Das las sich bei Erscheinen 1994 nicht wie der damals geforderte Wenderoman, zu wenig hielt sich die Autorin mit Äußerlichkeiten auf.

Ganz anders ist das drei Jahre später erschienene Buch „Letzten Sommer in Deutschland. Eine romantische Reise“ gebaut, für das Irina Liebmann sich aufgemacht hatte, die Veränderungen zu erkunden, die blühenden östlichen Landschaften, die Herkunft des westlichen Wohlstands auch. Wieder bringt sie historische Details ein. Das Inhaltsverzeichnis verbindet die Orte rhythmisch mit dem Erlebten: „In Dresden an der Elbe nachts gesessen/ Im Erzgebirge beinah abgedreht“ zum Beispiel. Oder: „In Bayreuth ein grünes Kleid gekauft/ Von Nürnberg weggerutscht nach Fürth/ An Regensburg vorbeigeschrammt“. Man muss an die später bei Transit und Hanani gedruckten Gedichte von ihr denken. Sie ist auf Entdeckungen aus, wird überrascht und enttäuscht: „Die Donau sah ja direkt lauwarm aus!“

Das vereinte Land

Irina Liebmanns bekanntestes Buch, ausgezeichnet mit dem Preis der Leipziger Buchmesse, ist eines, für das sie in der eigenen Familie forschte. „Wäre es schön? Es wäre schön! Mein Vater Rudolf Herrnstadt“ wurde gerade bei Schöffling & Co neu aufgelegt in einer ansprechenden Ausgabe mit Foto auf dem Umschlag, auf dass es sich in einer Reihe zu den anderen Büchern füge. Ihr Vater war Kommunist, ein gläubiger gab sie zu verstehen, einer, der lange mit seinen Idealen die Wirklichkeit überdeckte, auch als erster Chefredakteur der Berliner Zeitung. Als er aber 1953 forderte, die SED solle eine Partei der Arbeiterklasse werden, die sie zu sein nur behauptete, verlor er den Machtkampf gegen Walter Ulbricht, wurde aus Ost-Berlin in die Provinz abgeschoben.

In ihrer Dankrede zur Verleihung des Uwe-Johnson-Preises 2020 fragt Irina Liebmann, wie es komme, dass Literatur, „soll sie ernsthaft sein, aus dem kritischen Geiste geboren sein muss“. Da hat sie bereits darüber gesprochen, das ihr auffällt, was in der Zeitung nicht vorkommt, also auch im vereinten Land, der demokratischen Presse, und von ihrem Bezug zur Geschichte, den sie mit Johnson teile. Irgendwann sei ihr klar geworden: „Es gibt etwas anderes, etwas viel Größeres als die angesammelten Berge von Erinnerungen und Fotos und Lebensberichten, und das ist der Raum, in dem sich alles befindet, das wechselnde Leuchten der Zeit und ihr Klang.“ Es sind nicht die Fakten, die ihr Schreiben so besonders machen, es ist die Melodie.