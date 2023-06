„In einem alten Haus in Berlin“: Ein Buch macht Geschichte lebendig

Was in 150 Jahren in einem Berliner Haus passierte, kann man in einem akribisch gestalteten Kinderbuch von Kathrin Wolf an kleinen Dingen erfahren.

Deutsche Geschichte über 150 Jahre erzählt die Kunsthistorikerin Kathrin Wolf für Kinder in ihrem Buch „In einem alten Haus in Berlin“. Gestaltet von der Comic-Zeichnerin Isabel Kreitz, werden Erlebnisse der Figuren, politische und kulturelle Ereignisse sowie etliche jeweils zeittypische Gegenstände anschaulich erlebbar. Am kommenden Sonntag gibt es mehrere Veranstaltungen, die von dem Buch ausgehen. Fragen wir Kathrin Wolf: Was hat es mit diesem Haus auf sich, existiert das wirklich?

Kathrin Wolf: Es ist ein fiktives Haus und die Geschichten im Buch sind auch fiktiv. Das heißt, Sie können das Haus nicht in der Stadt besichtigen. Gleichzeitig ist es nicht fiktiv, denn der Grundriss, den wir für die Wohnung verwendet haben, ist typisch für Berlin. Auch das, was die Bewohner erleben, hätte so passieren können. Ich habe mir viele Dokumentationen und Zeitzeugeninterviews angehört und angeschaut. So entstand bei mir ein Gefühl für die Zeiten und die Inspirationen für meine Erzählung.

Es gibt einen Vorgänger für das Buch: „In einem alten Haus in Moskau“. Der Gerstenberg-Verlag, wo es übersetzt erschienen ist, war auf der Suche nach jemandem, der so etwas für Deutschland, am besten für Berlin, erzählen könnte. So sind sie aufs Stadtmuseum gekommen, wo in einem Raum im Märkischen Museum ein Mietshaus auf ähnliche Art dargestellt war: In Schaukästen wurde dort mit Puppenstubenmöbeln aus der Spielzeugsammlung inszeniert, wie die Menschen im 19. Jahrhundert gelebt haben. Auf diese Weise kamen wir zusammen. Als ich noch im Stadtmuseum gearbeitet habe, war Storytelling genau mein Feld, sogar in diesem konkreten Fall: auf unterhaltsame und emotionale Weise historische Fakten zu vermitteln. Dafür habe ich zum Beispiel auch Audioguides entwickelt. Dass ich ein Kinderbuch schreiben könnte, hatte ich mir selbst gar nicht vorgestellt, aber es hat viel Spaß gemacht.



Nun kehrt die Geschichte des Hauses, die als Buch wunderbarerweise überallhin gelangen kann, für einen Tag ins Stadtmuseum zurück. Es gibt keinen besseren Ort für die Buchpremiere. Die wird anders, als man das kennt, weil ich nicht nur lese, sondern Isabel Kreitz auch ihre Bilder zeigt. Die Kinder sind eingeladen, selbst etwas zu entdecken, es gibt Musik und Theater.

Buchpremiere in der Nikolaikirche, 2. Juli, Programm von 11 bis 17 Uhr, Eintritt frei. www.stadtmuseum.de/veranstaltungen/in-einem-alten-haus-in-berlin