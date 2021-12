Ob sie mit ihrem Buch aus dem Schatten ihres Mannes, dem Schriftsteller und Rhetorikprofessor Walter Jens, herausgetreten sei, wollte vor einigen Jahren die Moderatorin eines Kulturmagazins wissen. Sie habe sich nie als eine im Schatten von jemand anderem empfunden, antwortete Inge Jens freundlich-bestimmt. Folglich müsse sie jetzt auch nicht daraus heraustreten.

So kühl und konzentriert, wie sie sich der Interviewerin stellte, wirkte sie auch in ihren Texten, vor allem aber in ihrer 2009 erschienen Autobiographie, in der sie ebenso Auskunft gab über ihre Arbeit als Redakteurin und Herausgeberin wie über das Tübinger Geistesleben in der frühen Bundesrepublik.

Bloß keine Geschwätzigkeit

Hanseatisch zurückhaltend, fast spröde wirkt der Stil, in dem Jens in chronologischer Geradlinigkeit ihre Lebensgeschichte nacherzählt, als habe sie sich jegliche literarische Raffinesse untersagt. Sich nicht zu wichtig nehmen, bloß keine Geschwätzigkeit, scheint der innere Ordnungsruf der damals 82-jährigen beim Schreiben ihrer „Unvollständigen Erinnerungen“ gewesen zu sein.

An der Seite ihres Mannes Walter Jens indes arbeitete sie gern und oft, etwa während der Zeit an der Akademie der Künste, in der das Ehepaar in Hunderten von Gesprächen die Zusammenführung der beiden Akademien aus Ost und West betrieben und darüber Auskunft in gemeinsamen Interviews in der Akademie am Hanseatenweg gaben.

In der Autobiographie tritt Walter Jens erst auf Seite 65 in Erscheinung, zunächst namenlos. Ein Hausgenosse aus Hamburg. Im Mai 1949 lernen die beiden einander in Tübingen beim Studium kennen. Walter Jens gewährte ihr generös Zugang zu seiner schon stattlichen Bibliothek. „Hemingway, Faulkner, Mailer, Steinbeck, Wolfe, Sartre, Beauvoir, Pavese und Malaparte oder wie sonst sie alle hießen. Aber auch die exilierten Deutschen lernte ich durch ihn kennen: Carl Zuckmayer und Lion Feuchtwanger, Leonard Frank oder Franz Werfel... von Thomas Mann zu schweigen.“

Thomas Mann und die Seinen wurde zum großen Thema der Inge Jens, sie gab Briefe der Familie Mann heraus, und zusammen mit Walter Jens schrieb sie eine Biographie über „Frau Thomas Mann“, Katharina „Katja“ Pringsheim, ebenso über Katjas Mutter. Zusammen mit Walter Jens wurde sie auch zur politischen Aktivistin. Zusammen mit Heinrich Böll und anderen blockierten sie 1983 das US-Airfield Mutlangen, um gegen die geplante Stationierung von Pershing-II-Raketen zu protestieren. Das Ehepaar Jens war eine Art deutsches Gegenbild zum französischen Intellektuellenpaar Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir.

Die NSDAP-Affäre war eine schwere Erschütterung

Der Titel ihrer Autobiographie, „Unvollständige Erinnerungen", aber war auch eine Anspielung auf die als Skandal verhandelte Entdeckung der Mitgliedschaft von Walter Jens in der NSDAP an, was die Familie Jens schwer erschütterte. Es sei weniger die öffentliche Diskussion als die Vorstellung gewesen, eine so wichtige biografische Begebenheit möglicherweise aus dem Gedächtnis gelöscht zu haben.

Bald darauf war bei Walter Jens tatsächlich vieles gelöscht. Inge Jens schilderte die Folgen seiner Demenzerkrankung in unerbittlicher Offenheit. Am Ende ihrer langen Ehe, so schrieb sie, sei sie durch die Krankheit ihres Mannes noch zu „einer geschlagenen Frau“ geworden. Ein weiterer Schicksalsschlag war vor einem Jahr der Suizid ihres Sohnes, des Journalisten Tilman Jens. Nun ist Inge Jens in Tübingen im Alter von 94 Jahren gestorben.