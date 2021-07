Spätestens seit Daniela Kriens 2019 erschienenem Roman „Die Liebe im Ernstfall“ um fünf Frauen ist einem großen Publikum bekannt, wie überzeugend sie gesellschaftliche Realität mit den Wegen und Handlungen ihrer Figuren verknüpft. Ihr neuer Roman ist geradlinig erzählt, drei Wochen nur umfasst die Handlungszeit von „Der Brand“. Doch auch er hat eine Dimension in aktuelle Fragen der Gegenwart, die diese Ehegeschichte aufregend macht. Wir haben Daniela Krien in Leipzig besucht.

Frau Krien, in Ihrem neuen Buch stecken einige Reizthemen. Als ich zu lesen anfing, erwartete ich die Geschichte einer Ehe, in der aus Liebe Gewohnheit geworden war. Wollten Sie, dass die Leser unbedarft an die Lektüre gehen?