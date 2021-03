Berlin - Sasha Filipenko trägt ein weiß-hellblaues Fußballtrikot von Inter Mailand, als sich der Skype-Bildschirm öffnet. Er befindet sich mit einem Stipendium der Jan-Michalski-Stiftung in der Schweiz. Es öffnet sich ein weiteres Fenster für Ruth Altenhofer, die in Österreich wohnt. Sie hat nach dem Roman „Rote Kreuze“ (2020) jetzt ein weiteres Buch Filipenkos ins Deutsche übersetzt und wird uns beim Gespräch helfen. „Der ehemalige Sohn“, gerade erschienen, erzählt von einem jungen Mann, der in Minsk nach einer Massenpanik ins Koma fällt und nach zehn Jahren wieder aufwacht. Sein Land hat sich kaum verändert, doch dann erlebt er protestierende Menschen auf der Straße und es heißt über sie, sie regten sich zum ersten Mal nach Jahren im Koma. Diese buchstäbliche Ironie der Geschichte ist dicht erzählt, mit Humor und bitterem Ernst.

Sasha Filipenko, Ihren Roman „Der ehemalige Sohn“ kann man in vielerlei Hinsicht allegorisch für die Gegenwart in Belarus lesen. Das Buch ist bereits 2014 auf Russisch erschienen, es liest sich aber wie aus dem vergangenen Jahr. Wie fühlen Sie sich als Wahrsager?